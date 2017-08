Đầu năm 2016, Bình Minh tiếp tục ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng khi thủ vai nam chính và đóng cặp với Diễm My 9x trong phim ‘Gái già lắm chiêu’. Cặp diễn viên vào vai đôi tình nhân ‘oan gia’ khi Linh San (Diễm My 9x đóng) mắc bệnh nan y, có nguy cơ không thể làm mẹ sau tuổi 30 nên sẵn sàng giở mọi chiêu trò để tìm đối tác cùng sinh con. Với ngoại hình cao to, điển trai, Thiên Minh (Bình Minh) nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Linh San. Bình Minh chia sẻ anh từng cảm thấy lâng lâng khi thực hiện những cảnh quay lãng mạn ngoài sức tưởng tượng với Diễm My 9x.