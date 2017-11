Bkav cho rằng công nghệ Face ID của Apple không an toàn

Theo đó, Bkav đã trình diễn một đoạn video clip dài hơn 1 phút 30 giây, mô tả lại việc công nghệ Face ID đang có trên iPhone X, đã bị đánh lừa bởi một mặt nạ in 3D ra sao.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav cho biết: “Chiếc mặt nạ được chúng tôi tạo ra bằng cách kết hợp công nghệ in 3D với hóa trang và ghép ảnh in 2D, cùng một số xử lý đặc biệt ở khu vực má và xung quanh khuôn mặt, nơi có vùng da lớn để đánh lừa AI của Face ID”.

Như vậy sau gần 10 năm phát triển, công nghệ xác thực sử dụng nhận dạng khuôn mặt vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể giúp đảm bảo an ninh cho máy tính và smartphone. Vào năm 2008, Bkav cũng đã chỉ ra việc xác thực sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt là không đủ an ninh trên máy tính xách tay, ngay sau khi các hãng công nghệ như Toshiba, Lenovo, Asus… ứng dụng nhận dạng khuôn mặt vào sản phẩm của mình.

Thành Luân