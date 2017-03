Blogger Mẹ Nấm: Người Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm

Bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cùng hai cháu là Bé Nấm và Bé Gấu.

HOA THỊNH ĐỐN – Trong một buổi lễ đặc biệt tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vào sáng thứ Tư, Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump và Thứ Trưởng Ngoại Giao Thomas A. Shannon đã vinh danh 13 phụ nữ được Bộ Ngoại Giao chọn là Những Người Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm. Trong số phụ nữ này có cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm đang bị nhà cầm quyền giam cầm tại tỉnh Khánh Hòa.



Đại Sứ Hoa Kỳ Ted Osius tại Việt Nam cho biết chính phủ Mỹ “tôn vinh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với Giải Thưởng dành cho Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vì sự dũng cảm của cô trong việc đưa ra các vấn đề xã hội dân sự, truyền cảm hứng cho sự thay đổi ôn hòa, kêu gọi sự minh bạch hơn trong chính phủ và việc tiếp cận các quyền cơ bản của con người, đồng thời là tiếng nói đại diện cho quyền tự do ngôn luận.”





Blogger Mẹ Nấm trong một lần tranh đấu cho một tù nhân lương tâm, trước khi chính cô cũng trở thành tù nhân của chế độ cộng sản. Cô bị giam tại tỉnh Khánh Hòa từ tháng 10 năm 2016, và từ đó đến nay cô chưa được gặp gia đình hoặc luật sư.



Đại Sứ Ted Osius cho biết thêm trong một văn bản gởi đến báo chí: “Kể từ khi giải thưởng International Women of Courage Award được thành lập vào năm 2007, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đã tôn vinh phụ nữ trên toàn cầu, những người đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường và khả năng lãnh đạo trong việc vận động cho nhân quyền, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Giải thưởng này thường tôn vinh những phụ nữ đã bị giam giữ, tra tấn, bị đe dọa tới tính mạng hoặc chịu tổn thương nghiêm trọng vì đã đứng lên cho công lý, nhân quyền và pháp quyền."



Bộ Ngoại Giao không cho biết tại sao Thứ Trưởng Shannon đã thay ông Ngoại Trưởng Rex Tillerson trong buổi lễ trao giải này. Và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đã được xem như nhân vật chính trao giải cho 13 phụ nữ.



Cô Như Quỳnh, 38 tuổi, đã không có mặt tại Hoa Thịnh Đốn để nhận giải vì đang bị giam trong nhà tù cộng sản Việt Nam.



Blogger Mẹ Nấm là một trong những sáng lập viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Cô thường xuất hiện trong những cuộc biểu tình chống Trung Cộng hoặc kêu gọi nhà cầm quyền trả tự do cho những nhà hoạt động hay bất đồng chính kiến đang bị giam. Sau một lần đến nhà tù để kêu gọi trả tự do cho một tù nhân lương tâm, chính Mẹ Nắm đã bị bắt giam vào ngày 10 tháng 10, 2016 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.” Đây là tội danh có thể bị kết án lên đến 12 năm tù giam.





Mẹ Nấm đã nhiều lên tiếng bênh vực các tù nhân lương tâm và vụ ô nhiễm Formosa.



Mẹ Nấm tham gia viết blog từ năm 2006. Cô từng bị bắt giam 10 ngày vào ngày 2 tháng 9, 2009 vì các hoạt động phản đối dự án Bauxite Tây Nguyên gây ô nhiễm môi trường. Sau đó, Mẹ Nấm tiếp tục hoạt động trong nhiều lãnh vực như bảo vệ chủ quyền biển đảo, tranh đấu cho nhân quyền, dân sinh, tự do ngôn luận, tham gia khởi xướng nhiều chiến dịch như Lời Kêu Gọi Công Dân Tự Do, Chúng Tôi Muốn Biết, We Are One, và đặc biệt là tranh đấu bảo vệ môi trường sau thảm họa cá chết do Formosa gây ra.



Năm 2010, Mẹ Nấm được tổ chức Human Rights Watch trao giải thưởng Hellman/Hammett nhằm tôn vinh lòng can đảm trong các nỗ lực bảo vệ nhân quyền.



Cùng với blogger Mẹ Nấm, 12 phụ nữ khác được vinh danh gồm có: Sharmin Akter, từ Bangladesh; Malebogo Molefhe, Botswana; Natalia Ponce de Leon, Colombia; Rebecca Kabugho, Congo; Jannat Al Ghezi, Iraq; Major Aichatou Ousmane Issaka, Niger; Veronica Simogun, Papua New Guinea; Cindy Arlette Contreras Bautista, Peru; Sandya Eknelygoda, Tích Lan, Soeur Carolin Tahhan Fachakh, Syria; Saadet Ozkan, Thổ Nhĩ Kỳ, và Fadia Najib Thabet, Yemen.



Vì bị ghi vào sổ đen của cộng sản, gia đình cô bị trù dập, theo dõi. Mẹ Nấm có hai con và còn mẹ già. Từ khi cô bị bắt năm ngoái, mẹ và hai con gồm một gái và một trai của cô vẫn luôn xuất hiện trên mạng xã hội để kêu nhà cầm quyền trả tự do cho con-mẹ của họ.



Bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của cô Quỳnh, cho biết kể từ ngày công an xông vào nhà bắt Quỳnh, bà cháu luôn sống trong nỗi sợ hãi. Bé Nấm trở nên lầm lũi ít nói. Còn bé Gấu liên tục khóc đòi mẹ và nhắc bà gọi mẹ về.

Trong thư cảm tạ và tri ân được đăng trên mạng Dân Làm Báo ngày thứ Tư, bà Lan cho biết khi được tin con gái được giải Người Phụ Nữ Dũng Cảm Năm 2017: “Trong lòng tôi nhiều cảm xúc thật là khó tả. Vui và hãnh diện vì lý tưởng và những hoạt động chính đáng, phục vụ con người và đất nước Việt Nam của con tôi được thế giới bên ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ ghi nhận. Tuy nhiên, tôi cũng không tránh khỏi buồn phiền khi con mình phải cảnh chịu cảnh tù đày bất công và cho đến nay vẫn không được gặp gia đình và luật sư.”

Người mẹ này viết tiếp: “Giải thưởng này là niềm an ủi, là động lực to lớn cho Quỳnh và gia đình chúng tôi trong giai đoạn thử thách này. Đây cũng là minh chứng hùng hồn cho những hoạt động đúng đắn của Quỳnh.”



Ngoài con gái của mình, bà Lan cũng nhắc đến các phụ nữ Việt Nam khác cũng đang cần sự hỗ trợ của thế giới bên ngoài: “Bên cạnh Quỳnh còn có nhiều phụ nữ dũng cảm khác cũng đang đối diện tù đày vì lòng yêu nước và khát vọng nhân quyền. Xin mọi người hãy cùng tranh đấu cho Trần Thị Nga, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Cấn Thị Thêu, Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Minh Thuý, Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Bé Hai, Phạm Thị Phượng, Trần Thị Thuý, Đỗ Thị Hồng và nhiều phụ nữ khác đã vừa cưu mang việc nhà vừa dấn thân cho việc nước.”