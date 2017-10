Bố run rẩy khi thấy con gần 5 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh, giật lắc

Theo trình bày của anh Đinh Văn Tài (SN 1984, trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An), sáng 24/10, khi đang ở chỗ làm, anh Tài bật màn hình camera theo dõi ở nhà, thấy bà Đặng Thị L. (SN 1961, trú xã Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An) đi tới tắt camera. Thời điểm này trong nhà chỉ có bà L. và bé Đinh A.N (gần 5 tháng tuổi) con trai anh Tài ở nhà.

Anh Đinh Văn Tài vẫn nguyên cảm giác run rẩy khi thấy con trai bị bảo mẫu đánh vào vùng đầu và giật lắc khi bế

Thấy có điểm bất thường, anh gọi điện về nhà nhờ người thân qua kiểm tra thì thấy phích điện đã bị rút. “Bình thường, camera phòng ăn (nơi bà L. bế và chơi với cháu bé) mỗi ngày bị ngắt khoảng 30 phút đến 1 tiếng, có ngày 1 ngắt 2 lần. Tôi cứ nghĩ là do mất điện nên không để tâm lắm. Hôm qua, thấy bà L. đi lại ngắt điện camera mới thấy có điều gì đó không bình thường”, anh Tài kể.

Bà Đặng Thị L. được gia đình anh Tài thuê trông nom bé A.N và phụ việc nhà với mức lương 4 triệu đồng (bao ăn ở) từ ngày 5/10, hiện đang trong thời gian thử việc.

Trong thời gian bà L. trông nom, bé A.N hay quấy khóc về ban đêm, ngủ ít. Vợ chồng anh Tài chỉ nghĩ thay đổi thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

“Có thời điểm cháu cứ ăn vào là nôn, vợ tôi nghĩ con bị tiêu chảy. Đưa cháu đi kiểm tra tại các phòng khám và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các bác sĩ cho biết các dấu hiệu nội tiết bình thường nhưng sau thóp cháu bị phồng, khả năng bị phồng não. Bác sĩ kê đơn, dặn về nhà theo dõi thêm”, anh Tài kể tiếp.

Tuy nhiên, khi xâu chuỗi các sự việc với nhau, anh Tài quyết định kiểm tra lại băng hình ghi được từ camera.

“Trong clip ghi lại vào khoảng 10h ngày 11/10, bà L. và con tôi nằm trên võng. Khi con tôi thức dậy, bà L. vỗ vỗ vào người cháu sau đó lấy gối chẹn lên mặt cháu. Có lẽ con tôi khóc không chịu nín nên bà L. cầm chân kéo cháu rồi đánh mạnh vào người, vào vùng đầu cháu.

Tiếp đó, bà bế cháu lên, vừa đi vừa giật lắc cháu. Sau đó camera bị tắt, tôi không biết diễn biến tiếp theo như thế nào. Con tôi mới có gần 5 tháng tuổi mà bà L. đánh mạnh vào đầu, giặt lắc thế…”, người bố vẫn còn nguyên sự run rẩy, lo âu khi nhớ lại hình ảnh quay được từ camera theo dõi trong nhà.​

Trong thời gian được bà L. trông giữ, bé Đinh A.N bị nôn ói, quấy khóc và ít ngủ

Từ Thanh Hóa, anh Tài tức tốc trở về nhà, mở lại clip cho gia đình và bà L. xem. Tuy nhiên, bà L. không thừa nhận có đánh bé A.N mà chỉ nhận tự vỗ vào chân mình để dỗ bé.

Trước thái độ không hợp tác của bà L. anh Tài đã báo Công an phường Bến Thủy đến làm việc. Ngay trong tối 24/10, anh Tài cho bà L. nghỉ việc, thanh toán tiền công thời gian làm việc.

“Thực tình tôi không muốn làm căng thẳng vụ việc nếu bà L chịu nhận lỗi sau khi sự việc đã được camera ghi lại. Đây cũng là bài học đối với gia đình tôi trong việc thuê mướn người trông con. Tôi mong cơ quan chức năng xem xét, xử lý hành vi bạo hành trẻ của bà L. Con tôi còn quá nhỏ, nếu không may ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài thì quả thật chúng tôi rất khổ tâm”, anh Tài chia sẻ.

Sau khi hành vi của bà L. bị phát giác, chị Dung – vợ anh Tài phải nghỉ việc để ở nhà trông con.

Ông Nguyễn Văn Bắc – Trưởng Công xã Hưng Phúc (Hưng Nguyên) cho biết, bà Đặng Thị L. đúng là công dân địa phương. Bà L. không có gia đình, con cái, thường đi ở thuê, không mấy khi có mặt tại địa phương.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Trịnh Việt Anh – Phó Trưởng CA phường Bến Thủy cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Bến Thủy đã báo cáo, chuyển Công an TP Vinh để xử lý theo thẩm quyền. Được biết, vụ việc đang được Đội Hình sự, Công an TP Vinh xác minh làm rõ.

Theo Dân trí

