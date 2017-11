Bộ trưởng Thụy Điển sẽ gặp các nhà hoạt động VN để tìm hiểu về nhân quyền

Ngoại Trưởng Margot Wallstrom (UN)

Vòng đối thoại nhân quyền thường niên giữa Liên Minh Âu Châu (EU) với Việt Nam lần thứ bảy được dự tính sẽ được tổ chức ở Việt Nam ngày 2 tháng 12, 2017, theo cơ quan hỗ trợ ngoại giao của Liên Minh Châu Âu (EEAS) cho biết.



Trong khi đó, Ngoại Trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom sẽ có chuyến thăm tới ba nước ở châu Á từ ngày 19 đến 23 tháng 11. "Tôi cũng sẽ gặp gỡ thanh niên Việt Nam và các nhà hoạt động xã hội dân sự," theo thông báo ngày thứ Ba vừa qua từ Thụy Điển về chuyến đi tới Bangladesh, Myanmar và Việt Nam của bà Margot Wallstrom.



Cùng lúc, theo tin của đài BBC, một số nhà hoạt động nhân quyền đã bị nhà chức trách tạm giữ sau khi được mời gặp gỡ một phái đoàn ngoại giao của EU và các nước thành viên ở Hà Nội ngày thứ Năm 16 tháng 11.



Một nhóm các nhà hoạt động của Việt Nam ở Hà Nội đưa các thông tin trên mạng xã hội cáo buộc họ bị câu lưu, sách nhiễu sau khi gặp gỡ, tiếp xúc với một số thành viên của đoàn ngoại giao EU và thành viên khối này trong một sự kiện được cho là chuẩn bị cho đối thoại thường niên được dự kiến vào tháng 12.



Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, đã viết trên trang Facebook cá nhân:

"Nhận lời mời của EU tôi đến phái đoàn EU họp với các đại diện của các sứ quán EU. Ngày 2-12-2017 sẽ có đối thoại nhân quyền VN-EU. Mình cũng chẳng biết họ mời những ai, đến nơi thì gặp Chí Tuyến, Đoan Trang, Bùi Hằng. Họ trao đổi về vấn đề đối thoại. Mỗi người góp một ý về thực trạng và khuyên họ nên tiếp cận vấn đề một cách xây dựng để Việt Nam thực hiện các cam kết của mình với quốc tế. Chả có gì to tát."



Ông Quang A cho hay sau cuộc gặp tại Lotter, lúc 11:30 ngày thứ Năm, ông ra về thì bị bắt lên một xe về đồn công an Gia Thụy để hỏi "nghe ai tham dự, ai nói những gì..."



"Không rõ Chí Tuyến, Đoan Trang và Bùi Hằng có gặp sự cố gì không? (Đây là lần thứ 14 mình bị câu lưu kể từ phiên xử Basam đầu năm ngoái)," nhà hoạt động xã hội dân sự Nguyễn Quang A viết ở phần cuối của chia sẻ trên FB cá nhân.



Cùng ngày, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, người được ông Nguyễn Quang A nhắc tới tên, trong một live-stream phát trực tuyến mạng xã hội nêu ra cáo buộc rằng có chuyện "công an Việt Nam bắt giữ người trái pháp luật ngay trước Đối Thoại Nhân Quyền EU-Việt Nam."



Năm ngoái, một cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa EU và Việt Nam đã diễn ra ở Brussels, Bỉ. Một thông báo của EEAS cho hay ngày 8 tháng 12, 2016 tại Brussels, EU và Việt Nam đã tổ chức vòng đàm phán thứ sáu về Cuộc Đối Thoại Nhân Quyền Nâng Cấp Hàng Năm trong khuôn khổ Hiệp Định Đối Tác và Hợp Tác Việt Nam-EU (PCA).



Bộ Ngoại giao Thụy Điển nói bà Wallstrom "sẽ gặp gỡ các đại diện xã hội dân sự Việt Nam khi thăm nước này cuối tháng 11 năm nay. Cả hai bên đều coi quyền con người là một thành phần quan trọng trong quan hệ song phương của họ, được công nhận trong PCA."



EU cho hay cũng đã thảo luận với các tổ chức, cá nhân thuộc xã hội dân sự trước cuộc đối thoại và tổ chức các cuộc họp với các tổ chức phi chính phủ cũng như với các đại diện của cộng đồng quốc tế.