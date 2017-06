Bộ Trưởng Tư Pháp bác bỏ mọi cáo buộc thông đồng với Nga

Bộ Trưởng Sessions trong phiên điều trần. (Hình: Getty Images).

HOA THỊNH ĐỐN – Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions hôm thứ Ba đã mạnh mẽ bác bỏ mọi cáo buộc có liên quan cá nhân đối với việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2016, và gọi các cáo buộc này là “lời nói dối đáng kinh ngạc và ghê tởm.”



“Tôi chưa bao giờ gặp, hoặc nói chuyện, với viên chức Nga hay bất kỳ viên chức quốc gia nào khác, về việc can thiệp vào các chiến dịch tranh cử hoặc cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ,” ông Sessions nói trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện. “Ngoài ra, tôi chưa từng nghe về bất kỳ cuộc trò chuyện nào như vậy, bởi bất kỳ người nào có liên quan đến ban tranh cử của ông Trump.”



Các tuyên bố này được đưa ra khi ông Sessions ra điều trần về các cuộc họp của ông với Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Sergey Kislyak, và mọi cuộc nói chuyện nào khác mà ông có thể đã có với tổng thống, trước khi Cựu giám đốc FBI James Comey bị sa thải.



Trong suốt cuộc điều trần, liên quan đến những tin đồn về ông Sessions từ khi ông còn là thượng nghị sĩ Alabama đến khi trở thành người đứng đầu Bộ Tư Pháp, vị bộ trưởng đã bác bỏ mọi lời ám chỉ cho rằng ông có thể đã có các cuộc họp riêng với Đại Sứ Kislyak, hoặc đã nói dối trong phiên điều trần chuẩn thuận nhậm chức.



Bộ Trưởng Sessions cho biết, ông đã gặp “một viên chức cao cấp về đạo đức nghề nghiệp” tại Bộ Tư Pháp vào tháng 2, sau khi giới truyền thông đưa tin rằng ông có thể có liên quan đến cuộc điều tra về Nga, dựa trên vai trò của ông trong ban tranh cử của ông Trump. Ông Sessions cho biết, ngay từ thời điểm đó cho đến khi ông tuyên bố rút lui khỏi các vấn đề liên quan đến Nga vào ngày 2 tháng 3, ông đã “không tiếp cận bất kỳ thông tin gì liên quan đến cuộc điều tra.”



“Tôi không biết gì về diễn tiến cuộc điều tra, ngoài những điều được công bố đại chúng,” ông Sessions nói. Ông sau đó thêm rằng, ông đã không nhận bất kỳ báo cáo nào của cộng đồng tình báo, cho thấy có thế lực nước ngoài muốn can thiệp cuộc bầu cử.



Ông Sessions nói, việc rút lui khỏi cuộc điều tra Nga không phải là vì ông đã làm điều gì đó sai trái, mà vì luật của Bộ Tư Pháp quy định rằng, viên chức của bộ không thể tham gia cuộc điều tra liên quan đến 1 ban tranh cử, nếu từng là cố vấn của ban tranh cử đó. Ông Sessions trước đây từng là cố vấn an ninh quốc gia trong ban tranh cử của ông Trump.