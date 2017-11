Bóc gỡ nhiều đường dây trộm cắp hàng trăm xe máy tại địa bàn Hà Nội.

Ngày 28/11, Công an Hà Nội đã thông báo kết quả bước đầu chuyên án triệt phá nhiều ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn thành phố.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng PC 45 Công an Hà Nội thì đây là những ổ nhóm hoạt động tội phạm trộm cắp, tiêu thụ rất tinh vi, móc nối với nhau vô cùng chặt chẽ.

Theo đó, từ 14/10 đến nay, Phòng PC 45 Công an Hà Nội đã phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ và công an quận, huyện thuộc Hà Nội và công an 14 tỉnh thành phố trong cả nước đồng loạt bắt giữ 29 đối tượng trộm cắp tiêu thụ khoảng 600 xe máy các loại đưa ra nước ngoài. Đồng thời, triệu tập nhiều đối tượng liên quan khác. Bước đầu làm rõ đường dây này phân chia khu vực để hoạt động phạm tội thành 5 nhóm khác nhau.

Trong đó, có nhóm đã đưa 400 xe máy sang Trung Quốc tiêu thụ do Nguyễn Quang Định (SN 1980, tức Định Hoành trú xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu.

Nhóm này có khoảng 25 đối tượng đàn em trú ở xã Kim Lũ, xã XuânThu (huyện Sóc Sơn) hoạt động trộm cắp xe máy trên địa bàn khu vực Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ sau đó tiêu thụ tại huyện Sóc Sơn.

Xe tang vật được thu giữ (ảnh tư liệu)

Định là đối tượng đang có lệnh truy nã về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc của Công an huyện Sóc Sơn năm 2015. Sau khi bị truy nã, Định không ở nhà mà lẩn trốn, sinh sống tại nhà anh trai tên Nguyễn Quang Long (SN 1972, thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ).

Tại đây, Định thường xuyên theo dõi bên ngoài qua hệ thống camera, khi phát hiện thấy có người lạ đi vào ngõ, Định gọi điện cho một số đối tượng bên ngoài theo dõi, giám sát và báo cáo lại. Khi đàn em trộm cắp được xe máy thường mang đến khu vực cửa nhà nơi Định đang lẩn trốn. Quan sát qua camera, nếu không thấy có vấn đề gì nghi ngờ Định sẽ mở cửa cho các đối tượng mang xe máy vào để mua bán. Định chỉ mua những xe có giá trị cao như SH, Lead, Airblade, Wave, Suzuki…

Sau khi mua xe của các đối tượng trộm cắp, Định liên lạc bán xe máy cho Nguyễn Văn Dũng (đang sống tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Từ cuối tháng 9/2017 đến khi bị phát hiện, Định đã bán cho đàn em 9 xe máy có giấy tờ sau khi trộm cắp xe.

Ổ nhóm trộm cắp của Định hoạt động rất manh động. Theo Đại tá Giáp, nhiều lần cơ quan công an phát hiện đàn em của Định trộm cắp xe máy đã tiến hành truy đuổi đến tận “hang ổ” của chúng. Tuy nhiên, Định đã cho người “quây” lực lượng chức năng, gây khó khăn trong việc bắt giữ đối tượng. Thậm chí, có cả cán bộ chiến sỹ của Phòng PC 45 Hà Nội khi mật phục để bắt các đối tượng này đã bị chúng chém bị thương.

Liên quan đến chuyên án này, Công an Hà Nội đã bóc gỡ ổ nhóm của Hạ Văn Dũng (SN 1969, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cầm đầu cùng Nguyễn Thị Bích Liên và 3 đối tượng khác: Trần Văn Triều, Trịnh Tuấn Tú và Đỗ Văn Tuấn.

Các đối tượng Bích Liên , Triều, Tuấn Tú và Đỗ Văn Tuấn hoạt động trộm cắp xe máy trên địa bàn khu vực quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Xuân, Đống Đa.

Các đối tượng khai nhận gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố. Khi trộm cắp được xe, nhóm này liên lạc bán cho Hạ Văn Dũng và hẹn bàn giao tại khu vực bến xe Nước Ngầm. Sau khi nhận xe, Dũng bán lại cho Đỗ Quang Hà và Trịnh Thị Tuyết và gửi qua ô tô khách vào Bình Phước và TP Sài Gòn.

Tại cơ quan công an, Tạ Văn Dũng khai báo, từ đầu năm 2016 đến nay, Dũng tiêu thụ hàng trăm xe máy các loại. Toàn bộ số xe máy này, Tạ Văn Dũng chuyển bán cho Đỗ Văn Hà (trú huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) và Trịnh Thị Tuyết trú tại huyện Bình Chánh, TP Sài Gòn. Tổng số tiền Hà và Tuyết trả cho Dũng là 2,4 tỷ đồng.

Một đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Thủ đoạn giao nhận xe là chuyển xe máy từ Hà Nội và TP Sài Gòn và tỉnh Bình Phước bằng xe khách do một số lái xe quen vận chuyển.

Khi xe máy đến TP Tây Ninh và Bình Phước thì có 5 đối tượng khác chịu trách nhiệm vận chuyển bán sang Campuchia gồm: Đỗ Quang Hà, Trịnh Thị Tuyết, Đỗ Đức Công, Trần Văn Lường, Hoàng Bá Tú. Nhóm này do Hà và Tuyết điều khiển đều đã bị bắt.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, các ổ nhóm tội phạm trên thường sử dụng các đối tượng có tiền án, vừa ra tù về tội trộm cắp tài sản để gây án.

Chúng thường thuê nhà để tụ tập hoạt động tội phạm. Các đối tượng này khi ở đâu thì vẫn khai báo với cơ quan công an địa phương như một công dân bình thường. Tuy nhiên chúng không ở chỗ nào quá 15 đến 20 ngày.

Mỗi khi trộm cắp được xe máy, các đối tượng thường tháo biển, đưa vào một cửa hàng sửa xe máy để sửa chữa một bộ phận nào đó, nhưng thực chất là để tập kết xe.

Hiện tron số 29 đối tượng bị bắt giữ có 17 đối tượng đã bị khởi tố, tạm giam về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an Hà Nội cũng đã thu giữ nhiều xe máy là tang vật của các vụ án nói trên, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn.

Thanh Sơn

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất