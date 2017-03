Bối cảnh gây sốc bên lề cuộc tranh cử Tổng Thống

Bài NGỌC DIỄMBiến cố đầu tiên, theo thứ tự thời gian (tháng Hai, Ba) và sự kéo dài của chúng, là chuyện một gia đình bốn người – cha mẹ hơn 45 xuân xanh và hai con một trai một gái còn thanh niên - bị ám sát bởi thân nhân để tìm cách cướp đoạt những đồng tiền và mấy thỏi vàng đúc của quốc gia bị thất lạc.Từ bên trái, (1) Tìm xác người bị chôn giấu, (2) Khủng tặc gây rối ở Orly, và (3) Bắn đạn chì trả thù bạn học ở Grasse.Vụ thảm sát bí mật xảy ra ở Nantes, miền Tây nước Pháp. Hàng ngày, dân chúng tò mò nghe ngóng tin tức không dứt vì nó quá lạ lùng. Trước hết, cảnh sát điều tra nghi ngờ chính cậu con trai lớn hạ thủ cả nhà rồi đem xác họ đi dấu đâu đó. Dần dần, có người tìm thấy giấy tờ và quần áo của cô em gái mà chưa thấy dấu vết hai người lớn, chỉ thấy chiếc xe của cậu ta bị bỏ rơi.Cuộc điều tra tiếp tục và đùng một cái: bắt được kẻ tình nghi đã thú nhận là tên sát nhân vô cùng gớm ghiếc chưa từng thấy. Hắn lại là cựu-em rể của người cha đã chết thảm. Vợ hắn đã ly dị là cô em gái của ông anh nói trên, bố của hai con còn trong khoảng tuổi 18-22. Nguyên nhân giết chóc kinh hoàng chỉ vì các đồng tiền và thỏi vàng nén tìm được tình cờ do người nhà thu lượm (chủ nhân đã qua đời, là cha của người bị giết) rồi cất đi không khai báo cho cảnh sát.Sau đó hai người con chia nhau nhưng ông anh đã lấy ráo không cho em gái tý gì. Bà này tiết lộ cho chồng cũ, thế là họ hục hặc nhau gần 10 năm. Đêm tiền định đã tới khi ông em rể cũ xâm nhập vào ga-ra để xe của chủ nhân có đồng vàng không chia cho em gái. Hắn núp sẵn chờ khuya lắc khuya lơ cả nhà đều ngủ say rồi mở cửa ga-ra thông vào nhà muốn lục lạo tìm vàng.Xui cho hắn, hai vợ chồng chưa ngủ say nên nghe tiếng động lọt tai. Họ cùng nhau xuống lầu tìm hiểu sự việc. Quýnh quáng, và sẵn trong tay đang cầm một cây cuốc như võ khí, tên xâm nhập đập luôn vào đầu chủ nhà rồi giết chết cả hai. Kế tiếp, hắn tiêu diệt hai người con để không còn nhân chứng nào nữa. Xong việc, không ai hay biết gì cả. Hắn để vậy cho đến hôm sau mới trở lại với vợ cũ đồng lõa xóa vết máu rồi thủ tiêu các thi thể bằng cách cưa ra, đốt và chôn một phần trong trang trại rộng hơn 10 mẫu tây!Thật kinh hoàng, cả nước Pháp theo dõi vụ án nói trên, tất cả chỉ vì những đồng tiền vàng không phải do chính họ lao lực làm ra mua sắm. Có thể đó là vàng của kho bạc nhà nước bị mất mát vào thế chiến thứ hai (1939-1945). Máu tham đã làm mù quáng lương tâm và đưa tới một kết cục bi thảm, sao chưa hề lấy đó làm bài học được cho đến giờ.Thỉnh thoảng lại có nạn nhân vì không khéo cư xử chống lại lòng tham (nhân, lý do) mà lãnh quả cực kỳ bi đát (tù tội, chết chóc). Vừa xong vụ án mạng vì chia chát không đồng đều tiền vàng nguồn gốc bí ẩn đưa đến thanh toán đẫm máu thì xảy ra vụ chú bé muốn trả thù đồng bạn cả mười mấy đứa trẻ khờ khạo như nó.Tên trường trung học là Alexis de Tocqueville de Grasse ở miền Nam nước Pháp nơi có thành phố nổi tiếng với những cuộc thi lãnh giải Xi-nê-ma quốc tế Nice. Cậu bé 16 tuổi mang súng bắn đạn chì (may thay!) xông vào lớp học lúc 12 giờ rưỡi trưa và bắn trúng ba người bạn học kể cả ông hiệu trưởng đã cố gắng ngăn chận nhưng bị lãnh đạn luôn dù thật can đảm. Theo các nhân viên điều tra, thằng nhóc đã đi lầm phòng nếu không thì cảnh chết chóc thật sự đã diễn ra suông sẻ theo dự tính của nó. Tổng cộng có bốn nạn nhân vào bệnh viện, 10 người khác bị xáo trộn tâm lý hay bị thương tích nhẹ vì xô đẩy nhau.Thủ phạm vốn là một tên khùng mê súng đạn và cảnh giết chóc (xảy ra ở Mỹ năm 1999 với hai sát nhân hạ thủ hơn 15 bạn học và tự xử sau đó), đầu óc không bình thường. Lý do bạn học nói xấu sau lưng hay có hành vi xem thường thầy cô chỉ là phụ thuộc, điều ghê gớm là ghiền súng để bắn giết. Cậu ta có một thứ thuốc nổ làm bằng tay giấu trong ba lô, nhiều loại súng nhỏ khác nhau mang trong người. Té ra, nguồn gốc đến từ ông bố vốn là đại diện dân cử trong Hội Đồng quản trị tỉnh nhỏ phe Hữu rất thích tàng trữ súng đạn trong nhà và ông nội cũng thế luôn.Cha mê súng truyền cho con trai thú vui chết người! Thằng bé mang tên Killian, lại có chút máu điên trong đầu, thế là nổ ra cơn khùng không chế ngự được. Nó thuộc loại bé trai có vấn đề nhút nhát, hay lo sợ bao đồng, không có hứng thú đi học, yếu đuối tinh thần, dễ bị bắt nạt và muốn trả thù như anh hùng hy sinh tính mạng. Các vị cha mẹ học sinh (900 em, trường dạy tổng quát các môn và thiên về khoa học, có tiếng tốt) hoảng sợ một phen rùng mình.Một bà kể lể cho báo chí biết con gái 16 tuổi học lớp 11 viết vội vã cái mẩu tin nhắn qua điện thoại di động ghi rằng “Mẹ ơi chắc chết hết rồi, có ai đem súng tới bắn loạn xạ, vĩnh biệt!” làm bà vẫn còn khủng hoảng tinh thần đến giờ!Hiện thời, cuộc điều tra đã cho phép cảnh sát bắt giữ thêm hai anh em sinh đôi là đồng lõa của xạ thủ đạn chì muốn giết người. Dân Pháp kinh hãi, nghĩ đến chuyện Mỹ hóa nơi các trường trung học trong thói quen xấu dùng bạo lực qua súng đạn để giải quyết mâu thuẫn với bạn mình.Bối cảnh thứ ba xoay quanh bọn khủng tặc nguyên gốc Daesch Trung Đông cứ tà tà thả ra từng con thiêu thân một tự tử cho chúng trong mục tiêu trả thù gây náo loạn xứ Pháp. Quả thật, như đã dự tính, những tên cầm đầu gian ác ở ngoại quốc tha hồ chiêu dụ những người lông bông lêu bêu từng phạm tội hình sự nhiều lần như ông Ziyed Ben Belgachem rồi tự rơi vào tay giặc.Theo viên Chưởng Lý Paris thì ông này đã bị dụ dỗ khi ở trong tù năm 2012. Người cha của ông lại không tin điều này và biện hộ cho con mình làm càn vì nghiện rượu và say thuốc phiện. Cảnh sát tìm thấy cocaine trong nhà và một cây rựa cùng với thuốc lá và hộp mồi lửa. Cuộc giảo nghiệm tử thi đã cho biết người chết có tiêu thụ những chất say độc hại này trong cơ thể trước khi hành động.Nhìn vào quá khứ, phi trường Orly đã nhiều lần bị gây rối loạn chết chóc cho khách du lịch, nhân viên hãng máy bay, lính tráng giữ gìn an ninh nơi đây.Năm 1975 trong cùng tháng Giêng, có hai vụ nổ súng và bắt con tin sau khi phá hủy hụt máy bay Boeing 707 của hãng Do Thái El-Al liên hệ đến cảm tử quân Palestine. Năm 1978 cũng thế ba hành khách Do Thái tử trận vì đội cảm tử Palestine chết mất cả bọn ba người cùng với hai nhân viên công lực (tám nạn nhân).Năm 1980, tổ chức khủng bố nội loạn Action Directe gài bom nổ làm bị thương nhiều người và hao tốn tài sản vật chất. Năm 1983, hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines) bị lãnh bom nơi chỗ ghi lý lịch hành khách làm chết tám người do thủ phạm xứ Arménie gây ra. Năm 1994, máy bay đi từ Orly qua Alger bị khủng tặc thời đó (GIA, nhóm vũ trang theo đạo Hồi) bắt hạ cánh tạm bợ ở phi trường Marseille với con tin. Chúng ta hẵn còn nhớ ông Cò Lộc gốc Việt Nam đã từng phụ giúp can thiệp vào cuộc điều đình với giặc, chúng bị tiêu diệt nhưng ba hành khách cũng tử trận trước đó.Tin mới nhất vừa giới thiệu chân dung của 11 ứng cử viên Tổng Thống, trong đó chỉ có hai phụ nữ mà thôi. Cuộc tranh cử tiếp diễn sôi nổi với những bài diễn văn hùng hồn, xin hẹn quý vị độc giả quý mến kỳ tới. (ntnd)