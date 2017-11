Bóng đá Âu châu tuần lễ 12

Alvaro Morata của Chelsea ngay sau khi ghi bàn thắng trong trận với Manchester United ngày 5/11 ở sân Stamford Bridge, London. (Getty Images)

Bài THANH NGUYỄN

Hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần có gì lạ bên làng bóng đá châu Âu? Vẫn chuyện thường lệ với tổng cộng 45 trận trong hai ngày cho năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu, cộng thêm 36 trận giải FA Cup của hiệp hội bóng đá toàn quốc bên Anh. Đâu khác không nói làm gì, còn bên Anh người ta xoay sở ra sao để xem 10 trận của Premier League với 36 trận giải FA thì ta cũng chỉ có thể độ chừng là ai nấy đều có đội banh mình ủng hộ và do đó mà không ai có hơn hai con mắt cho nên giỏi lắm cũng chỉ chọn để xem tổng cộng chừng 4 trận, hai trận ngày thứ Bảy và hai trận ngày Chủ Nhật.

Có điều là bên Anh, giải FA Cup hiện vẫn ở vòng loại sơ bộ với hầu hết là những đội thuộc các câu lạc bộ bóng đá dưới Premier League cho nên phải đợi chừng nào có các đội của PL nhập cuộc thì bấy giờ họa chăng mới thực sự hào hứng. Còn ngoài đấy ra, cuộc chay đua để tranh chức vô địch trong mỗi nhóm cao cấp, từ Anh xuống Tây Ban Nha thì có thể tạm nói là đến tuần lễ thứ mười một, mười hai của mùa bóng này, vị trí các đội đã bắt đầu định hình tương đối rõ nét.

Ta cứ tạm hình dung như đầu mùa thì ta thấy một đám ngựa đua đang bắt đầu phi, trông lố nhố chưa biết con nào dẫn đầu con nào chạy sau; còn đến thời điểm này thì bầy ngựa đã tương đối hiện rõ trong tầm nhìn từ chỗ ta đứng nơi vòng đua cho nên ta cũng đã bắt đầu có một ý niệm; và cụ thể là như sau:

Premier League trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật có 10 trận với những trận đáng chú ý nhất là:

Liverpool-West Ham United: (4-1). Nhờ thắng, Liverpool nay đứng hạng 5 với 19 điểm.

Manchester City-Arsenal: (3-1). Nhờ thắng liên tục 10 trận, hòa 1, không thua nên Man C vẫn đứng đầu với 31 điểm. Còn Arsenal vì thua cho nên đứng hạng 6 với 19 điểm (kém hạng so với Liverpool do sai biệt bàn thắng).

Manchester United-Chelsea: (0-1). Vị trí hạng nhì của Man U đã bắt đầu lung lay vì hạng 3 là Tottenham nhờ thắng Crystal Palace

(1-0) cho nên cùng số điểm 23 (kém hạng do sai biệt về bàn thắng), và Chelsea nhờ thắng Man U cho nên đứng hạng 4 với 22 điểm.

Hai huấn luyện viên Mourinho,đội Man U, bên trái, và Conte đội Chelsea trong trận ngày 5/11 tại London. (Getty Images)

Nhìn vào bảng thứ bậc với mức chênh lệch về điểm như vậy, ta thấy ngay rằng Man C có cái thế để nhắm chức vô địch mùa bóng này, trong khi năm sáu anh bên dưới sẽ phải đuổi theo nhau kịch liệt để đứng cho được hạng 4 là tối thiểu, vì có vậy thì mới được tham dự giải Champions League mùa bóng 2018-19. Kẹt lắm phải đứng hạng 5 thì chỉ được tham dự giải Europa League!

Đặc biệt trong trận ngày Chủ Nhật với đội Chelsea ở sân Stamford Bridge thì ông Mou của đội Man U lại dắt quân về sân đấu mấy năm trước đây, khi chưa bị cách chức, ông ta còn là huấn luyện viên đội Chelsea. Gặp cảnh cũ và một số cố nhân trong đội Chelsea ông Mou đã chạnh lòng thì chớ, mà rồi lại để thấy đội mới của mình thua thì ông cũng lại càng ủ dột. Dứt trận đấu, ông ta đứng chờ ven sân để bắt tay ông huấn luyện viên người Ý Conte của Chelsea nhưng ông này còn mải đi bắt tay bắt chân cầu thủ của mình trên sân.

Đám báo chí thắc mắc không thấy ông Mou bắt tay ông Conte thì ông ta trả lời chua chát, "Tôi chờ ông ta ven bìa sân để bắt tay khen ngợi nhau nhưng ông ấy còn mải đi chia vui với đội mình ngoài sân. Tôi có bắt tay phụ tá của ông ta, có bắt tay ông anh ruột của ông ta. Bắt tay anh ruột ông ta thì cũng như thể bắt tay chính ông ta rồi, chứ mấy anh còn muốn tôi phải sục sạo ra tận ngoài sân để lùng cho ra ông ấy mà bắt tay hay sao?"

Ligue 1 bên Pháp trong hai ngày cuối tuần có tất cả 9 trận nhưng chỉ hai trận đáng chú ý là Paris Saint Germain-Angers (5-0) và Monaco, đương kim vô địch Pháp, với Caen (5-0). Từ đó mà PSG vẫn đứng đầu bảng với 32 điểm và Monaco tiếp tục đứng nhì với 28 điểm. Những đội bên dưới như Marseille, Nice, Lyon đều có triển vọng vượt qua Monaco nếu đội này sơ xảy, nhưng còn PSG mùa bóng này thì khó thất thế vì đã có thêm tay Neymar và cậu Mbappé "mượn" của Monaco!

Bundesliga có tất cả 8 trận nhưng trận đáng nói là Bayern Munich-Dortmund (3-1) vì từ hôm đầu mùa Dortmund đứng đầu bảng , còn Bayern đứng hạng ba. Bởi vậy mà đến nay thì Bayern không sơ xảy nhiều như Dortmund cho nên đã leo lên đầu bảng với 26 điểm và Dortmund tụt xuống hạng 3 với 20 điểm , dưới cả Leipzig sau khi đội này thắng Hannover (2-1) và có 22 điểm, Xét về thành phần đội ngũ thì ba đội sẽ chạy đua ráo riết sát cánh với nhau là Bayern, Dortmund và Leipzig.

Serie A bên Ý có tổng cộng 9 trận với 4 trận đáng chú ý là AC Milan-Sassuolo (2-0), Napoli-Chievo (0 -0), Roma-Fiorentina (4-0), Juventus-Benevento (2-1) và Inter Milan-Torino (1-1).

Napoli vẫn đứng đầu với 32 điểm, đương kim vô địch Juventus vẫn đứng nhì với 31 điểm, Inter vẫn đứng 3 với 30 điểm. Napoli trước đây có con bài tủ là Higuain thì mùa bóng này Higuain đã đi đầu quân bên Juventus, và xét về thành phần đội ngũ thì Juventus có triển vọng leo trở lên, so với triển vọng Napoli vẫn đứng nguyên đấy ở đầu bảng. Những "ẩn số" khác là Inter Milan, Roma và AC Milan.

La Liga dưới Tây Ban Nha có tất cả 9 trận trong hai ngày cuối tuần nhưng 4 trận đáng chú ý là Barcelona-Sevilla (2-1), Atletico Madrid-Deportivo De La Coruna (1-0), Valencia-Leganes (2-1), và Real Madrid-Las Palmas (3-0).

Trung vệ Alarcon Isco của Real Madrid nghiêng mình về hướng Ronaldo, người chuyền quả banh cho cậu ta ghi bàn thắng thứ 3 cho đội mình trong trận với Las Palmas ở sân Bernabeu của R.M. tại thủ đ6o Madrid ngày 5/11. (Getty Images))

Huấn luyện viên Zidane đội Real Madrid khẽ vỗ tay nhưng nét mặt không biểu lộ nét vui mừng cho dù sau khi Asensio ghi bàn thắng thứ 2 trong trận với Las Palmas ngày 5/11. (Getty Images)

Điều khá bất thường là Sevilla mạnh hơn Valencia thì sau 11 tuần lễ hiện đứng hạng 6 với 19 điểm trong khi Valencia đứng hạng nhì với 27 điểm, trên cả đương kim vô địch Real Madrid với 23 điểm mới là ly kỳ. Atletico Madrid sau một lô trận chỉ có hòa, nay mới thắng cho nên đứng hạng tư với 23 điểm như R.M. (kém hạng vì sai biệt về bàn thắng).

Bên TBN người ta đang thắc mắc: Kém Barcelona đầu bảng đến 8 điểm thì mùa bóng này Real Madrid làm sao giữ lại cho được chức vô địch? Đáng phiền nhất là Barcelona ít có "thua sảng" trong khi đối với R.M. thì ấy là chuyện vẫn diễn ra hết năm này qua năm khác. Phải chăng vì Messi hễ sút là có cơ lọt lưới, còn Ronaldo sút thì lại "không đáng tin cậy" bằng?

Cụ thể như trong trận ngày Chủ Nhật với Las Palmas là đội hạng thứ 19 trong tổng số 20 đội của La Liga mà ba người ghi bàn thắng là ba trung vệ Casemiro, Asensio và Isco chứ không có bàn thắng của tiền đạo Ronaldo, tuy bàn thắng thứ 3 từ cú sút của Isco là nhờ Ronaldo chuyền banh qua cho mà sút.

Thường thì mỗi khi cầu thủ một đội ghi bàn thắng là huấn luyện viên nơi bìa sân vui mừng hí hửng, còn đàng này, sau khi Asensio ghi bàn thắng thứ 2, tức là kết quả thắng thua gần như thấy rõ, mà huấn luyện viên Zidane nhà ta vẫn bình thản, chỉ vỗ nhẹ tay hai lượt! Phải chăng vì ông ta nghĩ là đương kim vô địch có thắng đội hạng 19 thì có gì phải ầm ĩ, nhưng cũng phải chăng mối lo trong tâm khảm vẫn là, nói theo tiếng Tây Ban Nha, "Tan qué?", "Nhưng vậy rồi để mà làm thêm được cái thớ gì nào?", bởi Barcelona nó đang bỏ xa mình đến 8 điểm. Muốn đuổi kịp nó thì "mình" phải giả định là nó sẽ thua 3 trận trong thời gian tới, và trong thời gian nó thua thì... mình" không có "thua sảng"! Khó dữ a!