Bóng đá mùa Hè

Bài THANH NGUYỄNMùa bóng 2016-17 đã kết thúc. Làng bóng đá Âu châu đang vào Hè với đủ thứ chuẩn bị cho mùa bóng 2017-18. Vì có con số 2018 vào đấy cho nên chuyện bóng đá Âu Châu lan rộng ra chuyện bóng đá thế giới với giải World Cup 2018 bên Nga chẳng còn bao lâu nữa là bắt đầu sôi động với những vòng loại cuối cùng để coi xem đội banh quốc gia nào có thể mua vé đi Nga mà đấu ở vòng 32.Ronaldo với đầu tóc cắt ngắn ngủn sau trận chung kết ở Cardiff. Bên cạnh là James Rodriguez và Marcelo bên phải tấm hình.Nhắc chuyện World Cup thì lại có tin mới lọt ra từ bên Nga là từ năm rồi đã có ít nhất 190 công nhân Bắc Hàn qua đó làm việc trong những điều kiện như "tù nhân chiến tranh," nguyên văn lời của một nhà thầu Bắc Hàn không tiết lộ danh tính. Kể cũng lạ. Bắc Hàn kiểm soát người dân của họ khắc nghiệt như dư luận thế giới đều biết thì làm sao một người, cho dù không tiết lộ danh tính thì rồi ra lại không bị hệ thống an ninh Bắc Hàn phát hiện?Công nhân Bắc Hàn làm việc 11 tiếng một ngày với mức lương tương đương từ $10 đến $15 Mỹ kim một giờ nhưng không được nhận hết mà còn phải đóng góp một phần cho quỹ "bảo vệ an ninh quốc gia.". Nguồn tin nói trên cho biết là công nhân Bắc Hàn qua Nga làm việc phục vụ xây dựng hạ tầng cơ sở cho kỳ World Cup 2018 nhưng họ tuyệt đối không dám nhìn ngang ngó ngửa, không dám tiếp xúc với bất cứ một ai ngoài các viên chức an ninh Bắc Hàn đi theo giám sát. Một công nhân Bắc Hàn, 47 tuổi, cuối năm 2016 đã chết vì bệnh tim, do kiệt sức.Đêm liên hoan của các fans cùng với đội Real Madrid ở sân Bernabeu ngày Chủ Nhật.Và cũng chuyện World Cup thì sắp tới đây lại tiếp tục một loạt những trận vòng loại từ khắp các lục địa.Trong khi chờ đợi là một loạt những trận thân hữu suốt tuần qua, kéo dài sang tuần lễ bắt đầu với thứ Hai 5/6.Cạnh đấy thì mẩu tin nổi bật nhất thế giới bóng đá là việc Real Madrid đoạt giải Champions League sau khi hạ Juventus 4-1 ở Cardiff, Wales, Anh quốc. Bên Tây Ban Nha người ta đang rung chiêng gióng trống để hô hào cho Ronaldo đoạt giải Ballon d'Or vào cuối năm nay, và hô hào cho huấn luyện viên Zidane của Real Madrid đoạt giải huấn luyện viên xuất sắc nhất của mùa bóng 2016-17.Mùa bóng năm trước người ta cũng đã đề cử Zidane nhưng ông Claudio Rabieri của Leicester bên Anh đoạt giải sau khi đưa đội mình đoạt chức vô địch Premier League. Nếu năm nay mà Ronaldo đoạt giải Ballon d'Or nữa thì ấy là cái thứ 5 trong sự nghiệp bóng đá của cậu ta, trong khi Messi mới chỉ có 4.Nhưng ngôi sao sáng chói giờ này bên Tây Ban Nha và Âu châu là ông Zidane. Mới có một mùa bóng rưỡi, chưa trọn hai mùa, mà Zidane đã giúp Real Madrid đoạt giải Champions League 2015-16, giải Club World Cup, giải Europe Super Cup, giải vô địch La Liga 2016-17 và Champions League cùng năm. Bên Âu châu người ta đã đánh giá Zidane vượt xa cả Pep Guardiola lẫn Jose Mourinho vì một ông đã phải mất 9 năm và một ông 15 năm mới đoạt được thành tích tương tự.Đội ngũ Real Madrid công kênh huân luyện viên Zidane trong đêm liên hoan ở sân nhà Bernabeu của đội ngày Chủ Nhật.Chỉ có điều là ngay sau trận chung kết ở Cardiff, khi có nhà báo hỏi Zidane xem ông ta có tự coi mình như huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới hay không thì ông ta nói ngay, "No, no. Không có chuyện đó đâu đấy nhá!"Đội ngũ của ông ta phân tích là Zidane chỉ huy cầu thủ của mình bằng sức thuyết phục cùng với sự đồng cảm xuất phát từ việc ông ta xưa kia vốn đã là một cầu thủ tài danh. Nhờ vậy ông ta biết cầu thủ của mình có những suy nghĩ cùng tâm trạng ra sao.Chiếc xe bus chở đội Real Madrid chiến thắng về quảng trường Cibeles ở thủ đô Madrid ngày Chủ Nhật.Ronaldo bây giờ mới biết phục ông đàn anh huấn luyện viên đã không để cho cậu ta đấu một số trận hoặc rút ra sớm khỏi một số trận để dưỡng sức mà có ngày đạt được thành quả như trong trận chung kết vừa qua.Cậu trung vệ nay được Âu châu tán tụng là Luka Modric thì phục Zidane ở chỗ để cho cầu thủ có dịp phát huy những mặt tài nghề riêng. Chẳng hạn như ông Benitez trước ông Zidane không thích lối chuyền banh bằng mép ngoài giày trận của Modric thì ông Zidane lại coi đấy như một ngón độc đáo của Modric và để cho cậu ta cứ cái lối đó mà chuyền, khi cần thiết!Sau trận đại thắng ở Cardiff thì dĩ nhiên đội Madrid đã về lại thủ đô trong vinh quang; tổ chức một đêm liên hoan tưng bừng ở sân Bernabeu, một ngày đình đám ở quảng trường Cibeles cũng như tại Tòa Thị Chính của Madrid. Bà Thị Trưởng Carmena lại một lần nữa tuyên dương công trạng.Thuở nay ta xem phim thấy các đoàn quân chiến thắng của La Mã tiến vào thành Rome để ra mắt hoàng đế cùng cư dân La Mã thì bao nhiêu cái hoành tráng là do Hollywood tạo dựng, chứ còn thực tế ra sao chả có gì chứng minh cụ thể ngoài lời thuật của các sử gia thích gì viết nấy. Còn ngày nay thì có đầy đủ hình ảnh cùng các đoạn video dài lê thê chẳng khác gì đám người hàng trăm nghìn đổ xô ra đường phố đón chào đội quân chiến thắng không quá 30 người trở về thủ đô trong hào quang sáng chói!Và ai nấy liên hoan bên Madrid thì cứ việc liên hoan, còn ở khắp những nơi khác thì lại tiếp tục với những chuyện nóng hổi khác của mùa Hè. Tức là chuyện mua bán, sang nhượng cầu thủ,và ở cấp cao hơn là chuyện tuyển mộ huấn luyện viên.Huấn luyện viên Massimiliano Allegri đội Juventus tuy thua trận chung kết ở Cardiff nhưng ra điều điện với đám chủ Juventus là ông ta sẽ chỉ ở lại nếu được tăng lương từ mức tương đương $7.87 triệu Mỹ kim một năm như hiện nay lên $11.25 triệu, kèm thêm điều kiện phải để cho ông ta tuyển mộ thêm vài cầu thủ loại đắt tiền.Thế nào là cầu thủ đắt tiền? Là cỡ như Gareth bale của đội Real Madrid mà Manchester United lăm le dạm ngõ với giá mua từ Real Madrid ở mức tương đương $130 triệu, và sẽ trả lương cho đương sự cao hơn mức tương đương hiện nay với Real Madrid là $452,000 một tuần sau khi đã trả thuế!Manchester United cũng ngấp nghé muốn mua cậu người Pháp Griezmann của Atletico Madrid nhưng cậu này nói, “Tôi chẳng đi đâu cả!”V.v. và v.v.!Qua mùa bóng 2017-18 thì rồi ra bá tánh sẽ thấy là ngoại trừ một số đội rất hiếm hoi giữ nguyên thành phần nhận sự, còn ngoài đấy ra thì từ huấn luyện viên đến dàn cầu thủ, đâu đâu cũng sẽ có sự đổi thay! Bởi vậy mà trong tương lai gần, nếu nói đến đội này hay đội kia như ta vẫn quen tai quen mắt thì rồi ra sẽ có rất nhiều sự lạ mắt; tức nói đến một đội không như nói đến một người sau một năm có thể già đi phần nào. Nói đến một đội cho mùa bóng 2017-18 là nói đến một đội không như ta vẫn từng biết trong mùa bóng vừa qua!Chuyện tương lai gần đang còn được giải quyết khắp nơi thì lại có những chuyện tương lai chẳng mấy gần! World Cup 2018 chưa bắt đầu, World Cup 2022 bên Qatar còn xa, mà người ta đã bàn đến triển vọng nước Mỹ được chọn làm địa điểm World Cup 2026, và tin mới nhất là Chủ Tịch UEFA đang rêu rao là sẽ ũng hộ cho nước Anh được chọn làm địa điểm cho kỳ World Cup 2030!Tất cả những nhân vật có liên quan đến những việc đó hẳn đều giả định là cho đến chừng đó, ai nấy ngày hôm nay, kể cả chính mấy ông đó, đều còn sống hoặc mắt còn sáng để xem World Cup 2026 hoặc World Cup 2030!