Búa thần của Thor bất ngờ xuất hiện trong "Avengers: Infinity War"

Tử thần Hela nghiền nát búa thần Mjolnir trong Thor: Ragnarok.



HOLLYWOOD - Mới đây, các fan hâm mộ Avengers đã có một phen xôn xao khi nhìn thấy hình ảnh búa thần Mjolnir của Thor xuất hiện trở lại trong hình ảnh hậu trường của dự án “Avengers: Infinity War (Avengers 3).” Trước đó, trong đoạn trailer của “Thor: Ragnarok,” một trong những tình tiết gây sốc nhất là tử thần Hela phá hủy búa thần Mjolnir.





Búa thần vẫn còn nguyên vẹn trong các ảnh hậu trường của Avengers: Infinity War.



Búa của Thần sấm Thor (Chris Hemsworth) được chế tạo trong lòng một ngôi sao, có sức mạnh hủy diệt. Nhưng vũ khí nổi tiếng của Thor bất ngờ bị Hela (Cate Blanchett thủ vai) nghiền nát chỉ bằng... một tay. Tuy nhiên, hình ảnh hậu trường của Avengers: Infinity War, bộ phim được phát hành sau Thor: Ragnarok, cho thấy chiếc búa vẫn còn nguyên vẹn. Anh em đạo diễn nhà Russo đã đăng bức ảnh gây tò mò trên trang Instagram.



Trong ảnh, một nhân vật ăn mặc như linh mục cầm chiếc búa huyền thoại của Thor. Đứng kế bên là đạo diễn Joe Russo đang chỉ đạo diễn xuất. Nhiều khán giả hâm mộ Marvel tỏ ra háo hức và tò mò muốn tìm hiểu chuện gì đã xảy ra với Thor và chiếc búa huyền thoại trong Thor: Ragnarok, sẽ ra rạp vào ngày 25 tháng 10 năm nay, và ở Avengers: Infinity War vào năm sau.



Một số fan hâm mộ truyện tranh Marvel Comics cho rằng có thể Thor đã nhờ Phù thủy tối thượng Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) đảo ngược thời gian, cứu búa thần Mjolnir trước khi Hela phá hủy nó.

Avengers: Infinity War là phần tiếp theo của “The Avengers và Avengers 2: Age of Ultron.” Đó sẽ là cuộc chiến lớn nhất trong Vũ trụ siêu anh hùng Marvel (MCU) với sự hợp sức của tất cả siêu anh hùng trong nhóm Avengers và các thành viên nhóm Guardians of the Galaxy để đối phó với siêu ác nhân Thanos.

Phim đang trong quá trình sản xuất, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 5, 2018.