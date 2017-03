Bức ảnh công an đạp phụ nữ là thật hay giả?

Dư luận đã phẫn nộ khi thấy hình một phụ nữ bị còng tay vào cửa sổ bị một ông mặc sắc phục công an dùng tay đè đầu, dùng gót dày đè lên gáy này, bên cạnh lá cờ của CSVN.





Thời buổi hiện nay, với sự phổ biến của mạng internet, bất cứ ai cũng có thể loan tin trên mạng toàn cầu này, đưa đến tình trạng mạng bị tràn ngập tin giả, hay tin vịt, gây hoang mang trong dư luận. Mới đây, một bức ảnh được share rộng rãi trên facebook, gây phẫn nộ cho những ai vốn đã bất mãn trước chế độ cộng sản tại Việt Nam, và cũng gây nghi vấn về nguồn gốc của bức hình. Tấm ảnh cho thấy một công an viên đang đạp giày vào một phụ nữ đang ngồi trên sàn nhà, và cạnh công an là lá cờ đỏ của CSVN. Dưới đây là bài viết khá đầy đủ đang trên mạng Tin Vui Cho Người Người Nghèo (GNsP) đăng ngày thứ Năm vừa qua.



Tấm ảnh phản ánh đúng bản chất chế độ công an trị trong chế độ cộng sản VN, một hành động phi nhân tính không thể chấp nhận được là lời nhận xét của bạn Nguyễn Đức Huy, sống và làm việc tại Đài Loan, tức giận: “Nhân phẩm của con người trong mọi thời đại cộng sản trị chỉ là cỏ rác! … Phái Nữ muốn đòi quyền hay đòi hoa, quà? Phái Nam muốn tặng hoa, quà cho phái Nữ hay dành cho họ sự tôn trọng, lòng bao dung và nhân ái hằng ngày?”



Cựu tù nhân lương tâm Đậu Văn Dương xót xa: “Thế gian này sao mà đau xót. Quan thẳng chân không tiếc một chút lòng…”



Đồng tình với ý kiến của bạn Huy, bạn Thanh Phuc-Vinh Nguyen tiếp lời: “Hình ảnh này mới là sự thật cho biết công an VN đối xử với dân chúng như thế nào!!!”



Bạn Ky Ngo chua xót: “Việt Nam tôi ơi, người dân đang sống trong đọa đầy, bao lầm than… buồn quá cho một kiếp làm người trong một chế độ độc tài ngu xuẩn.”

Tấm ảnh dàn dựng?

Trên facebook cá nhân của nhạc sĩ nổi tiếng Tuấn Khanh có nhiều câu hỏi đặt nghi vấn về tấm ảnh này có thể được dàn dựng nhằm bôi xấu cán bộ công an nhân dân, hoặc một cảnh nào đó được diễn xuất trong một bộ phim.



Bạn Hoài Ân đặt vấn đề: “Cẩn thận nếu không chúng ta sẽ ăn dưa bở như vụ clip xả thải.”

Bạn có tên là Sức Sống Mới nghi ngờ: “Chuyện đánh đập sau khi bị bắt bớ ở xứ ta là không lạ. Nhưng riêng cái ảnh này nghi nghi thế nào ấy.”



Bạn Ngo Phuong nói: “Mình luôn nghi ngờ những ảnh như thế này, đôi khi chỉ cần mua 1 bộ quần áo công an rồi muốn chụp thế nào thì chụp, nhưng nếu là thật mình lên án mạnh về hành động này.”

Để giải tỏa những hoang mang, thắc mắc, nghi vấn của bạn đọc, nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng trăn trở và mong rằng: “Tôi cũng lo lắng như bạn. Hay chúng ta cùng post ảnh này và kêu gọi Bộ Công An vào cuộc điều tra nhé?”



Một vài ý kiến cho rằng, tấm ảnh này có thể được chụp từ một cảnh nào đó trong một bộ phim ở VN. Bạn đọc Phùng Tiểu Kiệt nghĩ rằng: “Chắc là một đoạn của bộ phim nào đó?”

Với kinh nghiệm lâu năm trong làng giải trí, truyền hình… nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận định: “Phim? Thật khó nghĩ là bộ máy kiểm duyệt của VN cho phép một hình ảnh như vậy được phát hành.”