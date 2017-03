Bức xúc tại lễ hội hoa hồng Bulgaria

Hoa hồng đâu không thấy, chỉ thấy chen lấn đến nghẹt thở. Đúng là “chỉ có ở Việt Nam.” (Dân Trí)



HÀ NỘI – Một chương trình triển lãm hoa hồng từ nước Đông Âu Bulgaria đã được tổ chức tại Hà Nội cuối tuần này, và ban tổ chức nói là để thể hiện “tình yêu văn hóa Bulgaria.” Thế nhưng theo báo chí trong nước, tình trạng lộn xộn đã xảy ra ngay từ giờ khai mạc hôm thứ Sáu. Hình ảnh đăng báo cho thấy cảnh tượng dân chúng đã chen lấn nhau để vào xem, mặc dù có mua vé chứ không phải xem miễn phí. Ngoài ra, cùng với cả trăm loại hoa hồng từ khắp thế giới được trưng bày, người ta cũng thấy có hoa... giả.



Trước tình trạng thiếu văn hóa này, ông Nguyễn Đức Liên, trưởng ban tổ chức của cái gọi là “Lễ Hội Hoa Hồng Bulgaria & Bạn Bè,” có nói với báo Dân Trí như sau, “Chúng tôi đã không lường trước được sức hút của lễ hội hoa hồng cũng như lượng người tham gia quá lớn, dẫn đến tình trạng lộn xộn khiến một số người bức xúc.”

Ngay trong buổi sáng khai mạc đã xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn ở cổng ra vào. Nhiều người quá “bức xúc” lên tiếng đòi trả lại vé vì hội đã diễn ra mà họ chưa được vào tham dự.



Một trong các lý do gây xáo trộn là các quan chức được mời đến dự, họ phát biểu nhiều quá khiến chương trình bị trễ giờ do với dự kiến, trong khi người dân phải đứng đợi bên ngoài cổng.



Ông Liên cho biết, “Nhận được thông tin phản ứng, ý kiến trái chiều từ một số người dân, chúng tôi rất là buồn. Tôi xin chia sẻ như thế này, buổi sáng khai mạc được tổ chức rất trọng thị với sự tham gia của nhiều đại diện các cấp lãnh đạo, vì thế lực lượng an ninh được thắt chặt. Ban tổ chức cũng bị động khi phần lễ khai mạc bị kéo dài so với dự kiến dẫn đến việc sắp xếp, mở cửa cho người dân có phần chậm trễ.”



Ông Liên nói rằng lễ hội hoa hồng đã “cháy vé” cho chương trình ngày thứ Bảy. “Lượng vé đã được các đoàn, đơn vị mua hết rồi. Chúng tôi đã dán thông báo ngoài cổng rằng đã hết vé. Tại cuộc họp báo trước đây chúng tôi cũng đã thông tin rộng rãi, trong trường hợp quá đông người tham gia, lễ hội bị quá tải thì biện pháp của ban tổ chức là dừng bán vé, đảm bảo cho người dân không bị chen chúc tại lễ hội.”



Theo như quảng cáo, lễ hội hoa hồng đã biến công viên công viên Thống Nhất thành vườn hoa hồng với hơn 300 loài hoa hồng từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều người đã thất vọng khi lễ hội vẫn có sự xuất hiện của hoa giả, theo ghi nhận của báo Dân Trí



Trước thắc mắc này, ông Liên cho biết, “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, đây là lễ hội văn hóa hoa hồng Bulgaria đã có hơn 100 năm nay rồi. Và đây là lần đầu tiên, lễ hội được tổ chức tại Việt Nam.



“Đây là lễ hội văn hoá, kết tinh từ cảm xúc, sự đam mê hoa hồng. Việc trưng bày hoa hồng chỉ là một phần trong lễ hội. Mọi người đến tham gia, thưởng lãm hoa hồng, còn xem hát múa, thưởng thức rượu vang hoa hồng, bánh hoa hồng, các loại mỹ phẩm làm từ hoa hồng. Ngoài ra còn có talkshow về văn hóa, lễ hội thả đèn hoa đăng nhằm tăng tính gắn kết, giao lưu trao đổi văn hoá giữa hai nước. [...]



“Thay mặt những người tổ chức Lễ hội, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới khách tham quan. Chúng tôi tổ chức lễ hội hoa hồng vì tình yêu văn hóa Bulgaria, muốn đem đến một không gian văn hóa hoa hồng. Nhưng để xảy ra những thiếu xót, khiến khách tham quan chưa hài lòng, chúng tôi xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm.”