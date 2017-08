Bundesliga và La Liga cùng khai trương trong bối cảnh biến cố Barcelona

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Sáu, 18 tháng Tám, đến phiên Bundesliga và La Liga khai trương mùa bóng 2017-18 với một trận bên Đức và hai trận bên Tây Ban Nha.



La Liga khai trương mùa bóng năm nay không lấy gì làm vui vì vụ khủng bố ngày hôm trước ngay tại thành phố Barcelona, dẫn đến những cuộc truy lùng của lực lượng an ninh cảnh sát xuống thành phố Cambrils 120 cây số ven biển về phía Nam cho đến tận khuya, và kéo dài luôn cho đến những đợt tập kích ở đấy sáng thứ Sáu.





Quang cảnh khai trương mùa bóng 2017-18 của Bundesliga với trận giữa Bayern Munich với Leverkusen tại sân Allianz Arena tại Munich ngày 18/8. (Getty Images)



Cho đến khi những dòng này được đánh máy thì con số tử vong ở Barcelona đã lên đến 14 thay vì 13, và số bị thương được thông báo là 130 người từ 34 nước khắp thế giới. Vì Barcelona là một thành phố du lịch nổi tiếng thế giới, với du khách thường xuyên lai vãng trong khu vực con phố chính Las Ramblas (còn được viết là La Rambla) cho nên danh sách những nạn nhân tử vong cũng như bị thương hầu như đều xuất phát từ rất nhiều quốc gia Âu, Mỹ, Á.



Việc lực lượng an ninh cảnh sát tiếp tục tập kích bọn khủng bố ở thành phố Cambrils với những tang chứng thâu lượm được đã cho thấy nhóm khủng bố không chỉ nhắm thực hiện một vụ ở thành phố Barcelona mà thôi.





Dân chúng quây quần trong đêm thứ Năm 17/8 ở đại lộ La Rambla tại Barcelona để thắp nên cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ khủng bố trong ngày. (Getty Images)



Cảnh sát cho biết hôm thứ Năm đã bắt giữ bốn kẻ tình nghi tuy không người nào có tiền án hoặc có lý lịch liên can gì đến những tổ chức khủng bố. Riêng tại Cambrils thì đã có năm kẻ tình nghi bị cảnh sát bắn chết tuy chưa có tin xác nhận việc tay thanh niên lái chiếc xe van lao vào đám đông ở Barcelona hôm thứ Năm đã bị bắn chết ở Cambrils.



Trong bối cảnh đó, ta nhắm xem còn tâm trí gì để chú mục vào những tin tức về bóng đá quốc tế trong ngày, khi mà tuần tự đã có thêm hai nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu châu nhập cuộc; chờ thứ Bảy cho có thêm hai trận mở màn của Serie A bên Ý nữa là bình thường ra ai nấy đều có thể vui vẻ phấn chấn mà tha chồ chọn lựa các trận để xem trong tuần?



Cũng may mà những tin tức về bóng đá trong ngày không có gì thực sự gay cấn cho lắm. Chẳng hạn như Bundesliga bên Đức có buổi lễ khai trương mùa bóng hết sức long trọng và nghiêm trang ở sân Allianz Arena tại Munich trước trận giữa Bayern Munich đương kim vô địch với Bayer Leverkusen hạng 12 trong mùa bóng vừa qua.



Những người tổ chức đều hết sức thận trọng vì biến cố hôm trước bên Barcelona cho nên buổi lễ khai mạc không có chuyện múa hát lăng nhăng gì hết, và trước hồi còi cho hai đội xáp vào nhau thì ai nấy đều nghiêm chỉnh giữ một phút im lặng để tưởng niệm những nạn nhân của ngày hôm trước, trong số đó tất nhiên có cả những công dân Đức.



Và đâu chứ nước Đức thì không thể coi chuyện xảy ra ở Barcelona như chuyện ngoài biên cương của mình. Đức cũng đã từng nếm mùi khủng bố của bọn ISIS từ một vụ khủng tặc tự sát với bom đeo quanh người hồi tháng 7 năm 2016 khiến 12 người bị thương và cũng một vụ cho xe lao vào đám đông hồi tháng 12 cùng năm đó, khiến 12 người thiệt mạng và 56 người bị thương.



Kết quả trận đấu, Bayern có thắng Leverkusen 3-1 thì rốt cuộc ta cũng chỉ cần ghi lại như một thứ phụ chú!

Bên Tây Ban Nha thì có tin là trong những trận sắp tới của đội Barcelona họ sẽ không mặc áo với hàng chữ FC Barcelona (Football Club of Barcelona) mà chỉ còn mỗi chữ Barcelona để nói lên sự hòa nhập với thành phố họ mang tên.



Và trong bối cảnh xảy ra trên vùng đất Catalan nhưng là chung cho cả nước Tây Ban Nha, thì La Liga khai trương mùa bóng năm nay với hai trận giữa Alaves với Leganes là hai đội thấp hạng trong mùa bóng vừa qua và trận giữa Valencia hạng 12 với Las Palmas hạng 14 thì cho dù Leganes có thắng Alaves 1-0 hay Valencia có thắng Las Palmas 1-0 với một người của Las Palmas bị đuổi khỏi sân với cái thẻ đỏ vào phút thữ 34, có lẽ cũng không bên nào vui buồn như nếu phải chi đừng có chuyện tai họa ngày hôm trước trên đất nước họ.



Hôm thứ Năm, đang viết những dòng bình luận về hệ quả của trận Supercopa De Espana đối với Real Madrid và Barcelona sau ngày Real Madrid đoạt giải và Barcelona thua nặng thì người viết ở đây được tin về vụ khủng bố tại Barcelona. Ấn tượng diễn ra tức thời trong đầu người viết là như thể đang mải nghĩ đến một chuyện vui thì có người hàng xóm báo tin là "Nhà ông đang cháy kia kìa"!



Thời nay, ai thấy mối tai họa gì diễn ra cho đồng loại cho dù cách xa đến mấy mà về mặt tâm tưởng cứ cho là "chẳng có mắc mớ gần xa gì đến mình" thì xin cứ việc ung dung tự tại theo cách suy nghĩ đã chọn đó mà đeo đuổi! (Đàng sau tựa đề cuốn tiểu thuyết "For Whom The Bell Tolls" của Ernest Hemingway là ý nghĩa rút từ ý của một tác giả khác với tác phẩm mang tính suy nghiệm từ đầu thế kỷ 17 là: “Vì chẳng có ai có thể tự coi mình như đơn độc trong quần thể nhân loại mình chung sống, cho nên mỗi khi có tai họa giáng xuống đâu đấy thì chớ có đi dò hỏi xem ấy là chuông gọi hồn ai, vì tiếng chuông đó nó gọi cho chính cả hồn anh nữa chứ không chỉ những ai khác.").



Bởi vậy mà trong ngày thứ Năm, người viết ở đây đã chọn tựa đề "Khi một giải bóng đá chẳng còn nghĩa lý gì so với vụ khủng bố ở Barcelona"!



Trong ngày thứ Sáu, tờ báo về thể thao hàng đầu của Tây ban Nha, tờ "as", có bài xã luận của cây bút Alfredo Relano với tựa đề : "Un periódico hecho desde el dolor" (dịch thoát: "Một tờ báo về thể thao với những nỗi đau vây quanh"). Trong bài viết có những dòng sau đây (từ nguyên bản bằng tiếng TBN):

"Trong những ngày như thế này thì rất khó mà lượm lặt cho ra đề tài để viết cho một tờ báo về thể thao. Thể thao ra đời nhằm phục vụ giải trí, phục vụ sự hài hòa nơi con người, nhắm tạo dựng nên niềm vui. (...) Thế nhưng trước những biến cố ngày hôm qua thì tất cả những điều vừa nêu đều mất hết ý nghĩa. Làm thế nào mà trong bối cảnh như thế mình có thể ngồi đấy mà phân tích một trận Clasico vừa mới kết thúc? ( ...) Trong bối cảnh như vậy thì còn tâm trí đâu để theo dõi coi xem đội nào mua được cầu thủ nào, đội nào bán được cầu thủ nào? Làm sao viết về việc La liga đang khai trương mùa bóng trong khi các hình ảnh trên TV cứ thế phơi bày ra trước mắt mình từng ấy chuyện kinh hoàng? Trong bối cảnh đó thì những câu chuyện trao đổi vô thưởng vô phạt về thể thao, bóng đá này kia rất dễ trở nên lạc điệu"!



Việc La liga khai trương mùa bóng trong ngày thứ Sáu thì bên trên ta đã có ít dòng vắn tắt. Còn đối với câu có liên quan đến chuyện mua bán cầu thủ thì cho dù co là "đàn ngang cung," có lạc điệu hay không thì ta cũng chỉ ghi chú vắn tắt là tuần trước ông Klopp đội Liverpool nói không bán Coutinho cho Barcelona là không bán.



Barcelona mất Neymar thì cuống cuồng lo đi mua người thay thế. Barcelona mặc cả lần đầu với Liverpool ở cái giá tương đương $82.32 triệu Mỹ kim. Thay vì trả lời bằng tiếng Đức Là "Nein" thì vì đang ở bên Anh cho nên ông Klopp nói: "No"! Barcelona quẫn quá, mặc cả lần thứ hai với giá $ 115.25 triệu, ông Klopp cũng lại gắt là "No"!



Hôm thứ Sáu, Barcelona sẵn vừa thu được $261.08 triệu do bán được Neymar cho nên leo thang lên đến $147 triệu cộng thêm khoản phụ đới $47.11 (tổng cộng $194.11 triệu); song song với đòn tuyên truyền tâm lý chiến của tay giám đốc thể thao đội Barcelona nói rằng, "Vụ mua bán này sắp ngã ngũ đến nơi"!

Ông Klopp trả lời báo chí, “Sao người ta lại có thể nói năng được những chuyện như thế nhỉ? Tôi nào có biết mặt biết tên cái thằng cha ấy? Tôi nào có gặp gỡ, quen biết gì với nó bao giờ?"

Như vậy tức có nghĩa lại là "No" nữa phải không nào?