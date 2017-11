Buổi kỷ niệm 60 năm dạy võ của Giáo Sư Đặng Thông Phong

Bài THANH PHONGGARDEN GROVE - Sáng Chủ Nhật, ngày 5 tháng 11, 2017, tại East Gymnasium của Trường Trung Học Bolsa Grande, Garden Grove, Tổng Cuộc Aikido Tenshinkai đã tổ chức buổi kỷ niệm 60 năm giảng dạy võ thuật của Giáo sư Đặng Thông Phong, một vị võ sư đã làm rạng danh cho người Việt Nam trên các võ đài quốc tế.Giáo sư Đặng Thông Phong ngồi phía trước, cổ quàng vòng hoa, và các môn sinh trên khán đài. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Ngoài hàng trăm môn sinh Aikido của võ sư Đặng Thông Phong, chúng tôi thấy có sự hiện diện của rất đông quan khách như Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí; Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi, và phu nhân; bà Frances Nguyễn Thế Thủy (Ủy Viên Giáo Dục Khu Học Chánh Westminster) và phu quân; cô Linh Lê Christy (đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa); Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức (đại diện Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn); ông Matthew đại diện LS Andrew Đỗ (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam); LS Nguyễn Quốc Lân (Chủ Tịch Khu Học Chánh Garden Grove); ông Nguyễn Long (Phó Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali); cùng một số thân hào nhân sĩ , các vị Giám Đốc và đại diện các võ đường khác nhau của Nhật, Hàn, Mỹ và Việt Nam. Vì khai mạc đúng 10 giờ nên có một số đông quan khách đến sau nên MC đã không đủ thì giờ để giới thiệu các vị đó.Sau phần khai mạc, một màn múa trống rất đặc sắc được trình diễn, và tiếp đến, người điều hợp chương trình mời Giáo Sư Đặng Thông Phong phát biểu. Ông Phong nói, “Trước hết tôi xin có lời cám ơn tất cả quý vị đã nhín chút thời gian quý báu để đến đây chia vui cùng chúng tôi. Hôm nay tôi rất xúc động được Tổng Cuộc Aikido Tenshinkai đứng ra tổ chức buổi lễ này để đánh dấu 60 năm dạy võ của tôi.”Đông đảo quan khách tham dự lễ kỷ niệm 60 năm giảng dạy võ thuật của GS Đặng Thông Phong. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau đó, giáo sư sơ lược về tiểu sử của mình. Chúng tôi xin tóm lược một số nét chính: Võ sư Đặng Thông Phong sinh ngày 10 tháng 2, 1935 tại Thừa Thiên, Huế trong một gia đình có chín anh chị em, ông là người con thứ bảy. Thân phụ theo kháng chiến chống Pháp bị mật thám truy lùng khắp nơi, và ông cùng người anh là Đặng Thông Trị được thân phụ đưa từ Đà Nẵng vào Nam, trong khi bà vợ ông phải ở lại, hai năm sau mới vào được Saigon.Ông đến với võ thuật một cách ngẫu nhiên, lúc đầu không mấy thích thú nhưng đến một lúc nào đó, ông lại thích và nhập tâm lúc nào không biết. Võ sư Đặng Thông Phong đã bỏ rất nhiều thì giờ học các môn Thiếu Lâm Hàn Bái, Nhu Đạo, Quyền Anh, môn nào ông cũng học thành công nhưng sau cùng ông nhận thấy môn Aikido thích hợp nhất với mình nên đã cố gắng tập luyện và cuối cùng ông sang Nhật tiếp tục trau dồi môn võ Aikido với sự chỉ dạy của Tổ Sư Morihei Ueshiba và Đạo Chủ Kisshomaru Ueshiba.Sau khi dự kỳ thi rất cam go, ông đã được Tổng Đàn Aikido thế giới công nhận tài nghệ và trao tặng “Huyền Đai Đệ Tam Đẳng Aikido.” Võ sư Đặng Thông Phong đã đảm nhận dạy Aikido tại Trường Trung Học Petrus Ký, Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long, Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Niên Duy Tân, Đạo đường Đông Phương, Trường Trung Học Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên, Trường Sĩ Quan Thủ Đức, Trường Võ Bị Quốc Gia, Trường Nữ Quân Nhân, Trường Đồng Đế Nha Trang, Ty Thanh Niên Nha Trang, Judo Club Nha Trang, Ty Cảnh Sát Bình Định; Trường Thiếu Sinh Quân và Sư Đoàn 5, Sư Đoàn 4 Không Quân và Sư Đoàn 18 Bộ Binh.Giáo sư Đặng Thông Phong trao Chứng Chỉ thăng cấp cho một môn sinh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Ông cũng truyền bá môn Aikido khắp Việt Nam, và sau đó là Hoa Kỳ và một số quốc gia Âu Châu như Pháp, Hòa Lan, Anh Quốc. Sau 1975, Võ sư Đặng Thông Phong bị Việt Cộng đày ải nhiều năm trong nhà tù khổ sai. Sau 17 lần vượt biên bất thành, đến lần thứ 18 ông mới vượt thoát nhà tù lớn Việt Nam và cuối cùng định cư tại Hoa Kỳ. Sau thời gian rất ngắn, Võ sư Đặng Thông Phong đã mở lớp dạy võ và được đông đảo thanh niên gia nhập làm môn sinh.Khi võ đường ở Westminster bị cháy rụi, ông được BS Michael Đào cho dùng một phòng trong Trung Tâm Y Tế của bác sĩ để tiếp tục dạy võ. Tám tháng sau, võ sư khai trương võ đường mới gần chỗ võ đường cũ bị cháy và liên tục hoạt động đến hôm nay.Ngoài ra, cách nay ba năm, tuy tuổi khá cao (79) võ sư vẫn mở thêm một võ đường tại Fountain Valley để đào tạo môn sinh, và nếu tính con số môn sinh của võ sư đến nay là 60 năm phải trên 10,000 người thuộc nhiều sắc dân khác nhau, điều đó được chứng minh trong buổi kỷ niệm 60 năm dạy võ, nhiều môn sinh thuộc các sắc dân khác nhau đã đến tham dự và chúc mừng vị Thầy khả kính của mình.Võ sư Đặng Thông Phong đã mang lại niềm hãnh diện cho dân tộc Việt Nam qua những lần biểu diễn hay thi đấu võ thuật quốc tế. Với vóc dáng nhỏ nhắn, không ai ngờ, Võ sư Đặng Thông Phong có một sức mạnh vô song, khó ai địch nổi. Võ sư có một đặc điểm là rất khiêm nhường, ông không bao giờ khoe thành tích của mình., mặc dù ông đã đạt danh hiệu “Đại Võ Sư (Grand Master).Bà Frances Thế Thủy và phu quân, ông Tony Hoài trao tặng giáo sư và phu nhân một tấm Placque kỷ niệm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Những ai đã có lần hân hạnh được gặp và nói chuyện với ông đều phải công nhận điều đó. Trong diễn văn khai mạc, giáo sư luôn nhắc đến tên các vị Thầy của mình và phần cuối, giáo sư Đặng Thông Phong cũng không quên không nhắc đến người vợ hiền của ông như sau, “Từ nhiều năm qua đã đóng một vai trò then chốt giúp đưa tôi đến sự thành công đó. Người đó chính là phu nhân của tôi, bà Hồ Thị Nhàn.”Các vị dân cử Mỹ, Việt, và các môn sinh Nhật, Việt, có người từ Việt Nam sang tham dự đã lên chúc mừng giáo sư và trao tặng giáo sư Bằng Vinh Danh của HĐTP Westminster, Garden Grove, của Thượng Viện TB California, của Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ, của HĐ Giám Sát Quận Cam và của Khu Học Chánh Garden Grove, Westminster với hết lời ca ngợi.Riêng LS Nguyễn Quốc Lân, ngoài những lời chúc mừng và thán phục tinh thần võ học của giáo sư, LS Nguyễn Quốc Lân còn mong ước một ngày nào đó, ông sẽ mang võ thuật vào học đường Mỹ.Sau buổi kỷ niệm tại hội trường trường Bolsa Grande High School, quan khách và môn sinh được mời qua nhà hàng Paracel tiếp tục dự tiệc mừng với giáo sư Đặng Thông Phong và gia đình.