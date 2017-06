Buổi ra mắt sách Giòng Sinh Mệnh Việt của Vũ Hoàn (Bách Việt)

Bài THANH PHONGWESTMINSTER - Vào lúc 1 giờ 30 trưa Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017 tại hội trường thành phố Westminster, Cộng Đồng Việt Nam Nam California do kỹ sư Trương Ngãi Vinh làm Chủ Tịch đã tổ chức ra mắt cuốn sách “Giòng Sinh Mệnh Việt” do cụ Vũ Hoàn (Bách Việt), nguyên là Chủ Tịch Lâm Thời Cộng Đồng Việt Nam Nam California, trước tác.Đông đảo quan khách, thân hữu và đồng hương tham dự ra mắt sách Giòng Sinh Mệnh Việt ngày Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017 tại tại hội trường thành phố Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Theo tiểu sử ghi trong cuốn sách, cụ Vũ Hoàn sinh ngày 23 tháng 1, 1923 tại Núi Đèo, quận Thủy Nguyên, tỉnh Quảng Yên nay thuộc Kiến An, trú quán tại Trung Lao, Trực Ninh, Nam Định. Hiện cư ngụ tại Nam California. Ngoài chức vụ Chủ Tịch Lâm Thời CĐVN Nam Cali, cụ còn giữ bốn chức vụ khác và là đồng sáng lập bốn cơ sở truyền thông gồm tuần báo Sáng, CLB Dân Quyền, Việt Nam Nhân Chủ, và Tin Việt.Ban Văn Nghệ Cộng Đồng VN Nam Cali vừa thành lập đang hợp ca một số nhạc phẩm quê hương trong buổi ra mắt sách Giòng Sinh Mệnh Việt. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Với uy tín và kinh nghiệm từng trải của một người đã sống gần 100 tuổi, cụ Vũ Hoàn được mọi người yêu mến, kính nể; vì thế trong buổi ra mắt cuốn “Giòng Sinh Mệnh Việt” của cụ đã được sự tham dự của LM Nguyên Thanh; Mục Sư Nguyễn Quang Minh, Mục Sư David Huỳnh; Thị Trưởng Tạ Đức Trí, dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn, các vị niên trưởng cấp Tá trong QL/VNCH: Trần Ngọc Thống, Lê Bá Khiếu, Vũ Trọng Mục, Hồ Đắc Huân, các vị đại diện các chính đảng: Trần Trọng Đạt (Chủ Tịch Đại Việt QDĐ), Phan Thanh Châu (Điều Hợp Viên Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ và các vị lãnh đạo trong Khu Bộ VNQDĐ Nam Cali: Vũ Văn Dũng, Lê Tự Hà… Giáo sư Lê Văn Ba, Dược sĩ Vũ Văn Tùng (Chủ Tịch Văn Bút VN Hải Ngoại) và phu nhân, Nhà Văn Mắt Nâu (Chủ Tịch Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ), nhà văn Huy Phương, cựu Thẩm Phán Diệp Văn Tý và phu nhân, cựu Dân Biểu VNCH Nguyễn Lý Tưởng, cựu Đốc Sự Lê Ngọc Diệp (Cố Vấn Liên Minh Dân Chủ VN) và phu nhân ; Bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ (Hội Trưởng Tây Sơn Bình Định) và phu nhân, các bác sĩ Trần Quốc Toản, Nguyễn Ngọc Oanh, TS Nguyễn Kim Long và phu nhân; nhạc sĩ Xuân Điềm và phu nhân, các cựu Chủ Tịch Cộng Đồng: Kỹ sư Bùi Bỉnh Bân, bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh; Các vị trong Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát, Ban Chấp Hành Cộng Đồng VN Nam Cali, đông đảo thân hữu của tác giả và các cơ quan truyền thông cùng một số đông không ghi danh.Trước giờ khai mạc, Ban Văn Nghệ Cộng Đồng đã thay phiên nhau trình diễn một số nhạc phẩm quê hương. Chương trình được chính thức bắt đầu lúc 2 giờ chiều với nghi thức chào cờ và mặc niệm do cựu Thiếu Tá Nguyễn Thành Trung điều khiển. Sau đó, MC Ái Linh và bà Minh Nguyệt giới thiệu thành phần tham dự. Kế tiếp, kỹ sư Trương Ngãi Vinh,người đứng ra tổ chức buổi ra mắt “Giòng Sinh Mệnh Việt” có đôi lời trần tình, lý do Cộng Đồng VN Nam Cali được hân hạnh đứng ra tổ chức, vì cụ Vũ Hoàn (Bách Việt) nguyên là Chủ Tịch Lâm Thời CĐ Người Việt tại Nam Cali đã có công gìn giữ cho Cộng Đồng này để chế độ Cộng sản không thể xâm nhập được.Tác giả Vũ Hoàn (Bách Việt) tâm tình cùng mọi người có mặt ngày Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017 tại tại hội trường thành phố Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau đó, Thị Trưởng Tạ Đức Trí được mời phát biểu. Với tư cách chủ nhà, vị Thị Trưởng trẻ tuổi gốc Việt ca ngợi cụ Vũ Hoàn, qua những đóng góp công sức của cụ cho cộng đồng từ bao năm qua, cụ là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo trên con đường phục vụ quốc gia dân tộc. Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã trao tặng Cụ Vũ Hoàn một Bằng Vinh Danh của Hội Đồng TP Westminster.Nghị Sĩ Janet Nguyễn cử dược sĩ Nguyễn Đình Thức đến trao tặng cụ Vũ Hoàn một Bằng Vinh Danh của Thượng Viện Tiểu Bang California. Trong khi nhận Bằng Vinh Danh, đề cập đến chế độ cộng sản đang cai trị đất nước Việt Nam, cụ Vũ Hoàn đã xúc động khóc trước mặt mọi người, cụ khóc vì thương cảm hàng triệu người dân Việt đang phải sống đọa đày dưới sự cai trị độc ác của Đảng Cộng Sản Việt Nam..Cụ Vũ Hoàn đang khóc khi đề cập đến chế độ cộng sản quá tàn ác với dân Việt mình. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Đông Y Sĩ Vũ Mạnh Đôn lên đọc tiểu sử cụ Vũ Hoàn bút hiệu Bách Việt. Tiếp nối, tác giả lên tâm tình với quý khách và thân hữu hiện diện. Sau đó, bốn nhân vật đại diện cho các thế hệ lên chia sẻ tâm tình của mình về tác phẩm Giòng Sinh Mệnh Việt là nhà văn Đỗ Tiến Đức (Chủ Nhiệm tuần báo Thời Luận); ông Phan Thanh Châu (Điều Hợp Viên Việt Nam Quốc Dân Đảng), LS Anthony Nguyễn (Quân Pháp Hoa Kỳ), và ông Nguyễn Kim Bình (Phó Chủ Tịch Cộng Đồng VN Nam Cali, chuyên viên luật thuế liên bang Hoa Kỳ). Mọi người được tặng sách và sau cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức.Giòng Sinh Mệnh Việt được in ấn mỹ thuật, bìa cứng chữ mạ vàng, trong sách có 90 đề mục đề cập đến nguồn gốc ngàn năm lập quốc của tổ tiên Bách Việt và nỗi thao thức về tương lai dân tộc trải dài trên 842 trang giấy với các bài thơ, ca dao, tục ngữ, phong dao, đồng dao, ca trù, hò, vè, mưỡu v.v. với mục đích “Tha Hương Vương Vọng Quốc Hồn – Cố Nhân Ơi! Nguyện Đáp Đền Ba Sinh của cụ Vũ Hoàn Bách Việt. Cả một công trình như vậy nhưng tác giả nói;“Sách này không bán cũng chẳng choChỉ tặng riêng ai diệt giặc Hồ,Báo đáp ân Cha đền nghĩa Mẹ,Cứu nòi giống Việt thoát vong nô.”Và đúng như lời tác giả, tất cả những người tham dự khi ra về đều được tặng một cuốn Giòng Sinh Mệnh Việt, còn ai không có mặt nhưng nếu có tinh thần “diệt giặc Hồ” như cụ, muốn được tặng sách thì hãy liên lạc với Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali: (800) 404-6616 hay email: info@vncsc.org.