Buổi sinh hoạt chính trị do Đảng Tân Đại Việt tổ chức

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào trưa Chủ Nhật cuối tuần vừa qua (ngày 26 tháng 3, 2017) tại Hội Trường thành phố Westminster, Đảng Tân Đại Việt đã tổ chức một buổi sinh hoạt chính trị với đề tài “Với chính sách đối ngoại mới của Hoa Kỳ, những lực lượng tranh đấu cho dân chủ Việt Nam nên có một chiến lược như thế nào?” Buổi sinh hoạt được trực tiếp truyền hình trên Facebook, Youtube, Paltalk, Internet và một số đài truyền hình địa phương.





TS Lê Minh Nguyên, Trưởng Ban Tổ Chức buổi sinh hoạt thảo luận chính trị của Tân Đại Việt hôm 26 tháng 3, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Điều hợp buổi sinh hoạt này là Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt). Thành phần tham dự gồm nhiều chính đảng như Việt Nam Quốc Dân Đảng (ông Phan Thanh Châu), Tân Đại Việt (Ông Phạm Đức Duy), Đại Việt Cách Mạng Đảng (ông Đinh Quang Tiến), Dân Xã Đảng (ông Phan Kỳ Nhơn), Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi (Chị Bùi Anh Thư), Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam( TS Nguyễn Bá Tùng), một số nhà tranh đấu, nghiên cứu độc lập như ông Nguyễn Kim Bình, ông Ngô Văn Hiếu, GS Lê Xuân Khoa, cô Nancy Nguyễn, anh Uyên Vũ; Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali (ông Phát Bùi) và Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali (ông Trương Ngãi Vinh) cùng một số nhân sĩ và đông đủ các cơ quan truyền thông.





Các diễn giả từ bên trái, cô Nancy Nguyễn, ông Nguyễn Kim Bình, ông Ngô văn Hiếu, ông Đoàn Ngọc Khuê, và ông Phát Bùi. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau nghi thức khai mạc, TS Lê Minh Nguyên, Trưởng Ban Tổ Chức cho biết, bác sĩ Mã Xái, Chủ Tịch Tân Đại Việt, vì lý do bị bệnh nên không đến tham dự được, và bác sĩ chủ tịch nhờ ông chuyển lời thăm hỏi và cám ơn tất cả quý vị đến tham dự buổi sinh hoạt này.



Sau đó, TS Lê Minh Nguyên mời một số diễn giả lên bàn chủ tọa. Mỗi vị được mời lên bốc một lá thăm để ngồi vào vị trí theo con số trong lá thăm. Mỗi vị cũng được nêu tóm tắt tiểu sử và quá trình hoạt động. Các diễn giả gồm: ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Thanh Hà, ông Đinh Quang Tiến, chị Bùi Anh Thư, Cô Nancy Nguyễn, ông Nguyễn Kim Bình, ông Ngô Văn Hiếu, ông Đoàn Ngọc Khuê và ông Bùi Thế Phát.





Các diễn giả từ trái qua phải, ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Thanh Hà, ông Đinh Quang Tiến, và cô Bùi Anh Thư (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Cô Nancy Nguyễn là người tranh đấu trẻ tuổi nhất. Cô đã tìm cách về Việt Nam để tranh đấu và bị nhà cầm quyền Cộng Sản VN bắt giữ khi Tổng Thống Barack Obama thăm Việt Nam. Sau khi Tổng Thống Obama trở về Hoa Kỳ, một tuần sau nhà cầm quyền CSVN mới trả tự do cho cô Nancy để trở về Mỹ. Riêng nhà tranh đấu Phạm Trần Anh được mời làm diễn giả nhưng vắng mặt.



Trước khi đi vào hội thảo, TS Lê Minh Nguyên phân định rằng, “Đây không phải là một cuộc ngồi chung, kết hợp hay liên kết mà chỉ cố làm sao tạo ra một cái mô hình, một cái xã hội nho nhỏ để phản ảnh cái xã hội bên ngoài. Do đó, cái buổi sinh hoạt này có tính cách vừa có người lớn tuổi, vừa có người trẻ tuổi, có người đến từ nhiều địa phương khác nhau, nhiều đoàn thể khác nhau và quan điểm hoàn toàn khác nhau. Chính vì sự khác nhau nên mới cần có sự hiện diện ngày hôm nay. Ngồi trên bàn diễn giả này không có nghĩa là có sự đồng thuận, đồng ý gì với nhau cả.”



Sau cùng, ông cám ơn tất cả các diễn giả và xin tuần tự nêu ý kiến, quan điểm của mình sau câu hỏi: “Chúng ta có tổng thống mới, theo quan điểm riêng của quý vị, quý vị có ý kiến, chiến lược gì cho việc tranh đấu để Việt Nam sớm có tự do, dân chủ?”



Cuộc thảo luận khá sôi nổi và hào hứng kéo dài khoảng ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng đưa ra một “Thông Cáo Báo Chí.” Nguyên văn như sau:



“Sau hơn ba giờ thảo luận về chính quyền mới của Hoa Kỳ mà chính sách ngoại giao được coi là chưa định hình theo chiều hướng bất lợi cho dân chủ Việt Nam. Các diễn giả đã đi đến những điểm chung như sau:

“Điểm chung quan trọng nhất là chúng ta không nên kỳ vọng gì vào hành pháp Hoa Kỳ, chuyện của chúng ta thì chính chúng ta phải tự lo.



“Thứ hai, ngưỡng cửa xảy ra một cuộc cách mạng ở Việt Nam đã đến gần. Để chuẩn bị cho cuộc cách mạng này, chúng ta nên tìm cách đào tạo đại trà cũng như đào tạo các cá nhân có tiềm năng cho việc xây dựng dân chủ.



“Thứ ba, để hợp tác với nhau tranh đấu thì cần xây dựng niềm tin, để xây dựng niềm tin thì người tranh đấu phải có đạo đức cá nhân hầu thu phục được nhân tâm.



“Thứ tư, người Mỹ gốc Việt cần tập trung xây dựng sức mạnh chính trị vào sáu tiểu bang như California, Texas, Florida, Maryland, Virginia, Arizona là những nơi có đông người Việt cư ngụ, có thể ảnh hưởng tốt lên các vị dân cử.



“Thứ năm, người Việt ở Mỹ nên vận động chính quyền Mỹ đánh thuế quan cao hơn tiêu chuẩn bình thường hàng hóa của những nước không có Công Đoàn Độc Lập; dùng tiền đó để hỗ trợ dân chủ. Vận động lập pháp và các định chế dân chủ Mỹ như IRI, NDI, CIPE…Tận dụng các báo cáo nhân quyền, báo cáo về tự do tôn giáo. Liên minh với các cộng đồng sắc tộc khác giúp củng cố Ủy Hội Nhân Quyền Đông Nam Á.



“Thứ sáu, phát triển lực lượng dân cử của chúng ta, cùng vận dụng sức mạnh lá phiếu của khoảng ba triệu người Việt hải ngoại. Giúp các vị dân cử của chúng ta tiến lên cấp liên bang. Vận động tìm sự ủng hộ của các nước dân chủ Đông Nam Á. Và cuối cùng, các hội đoàn, tổ chức cần tạo phương tiện xây dựng quỹ tài chánh để tranh đấu cho Việt Nam sớm có dân chủ.”



Cần thêm chi tiết xin liên lạc TS Lê Minh Nguyên ĐT: (714) 719-5220 hoặc email: diendancaptien@gmail.com.