Buổi tiệc chào đón Sơn Điền trở về sau 16 năm trong ngục tù cộng sản

Bài THANH PHONGGARDEN GROVE - Anh Sơn Nguyễn Thanh Điền thường được gọi tắt là Sơn Điền, sau 16 năm bị giam giữ trong ngục tù Việt Cộng đã trở về Hoa Kỳ đoàn tụ gia đình và được Đảng Dân Tộc Việt Nam tổ chức buổi chào đón bằng một tiệc mừng long trọng tại nhà hàng Seafood Place, Garden Grove vào chiều thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017.Từ bên phải là hai thành viên ban tổ chức, cựu Tướng Lê Văn Tư, ông Nguyễn Hữu Chánh trao Bảng Vinh Danh cho anh Sơn Điền, thân mẫu Sơn Điền và một thành viên ban tổ chức. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sơn Điền sinh năm 1972, đến Hoa Kỳ cùng gia đình theo diện H.O. vào năm 1993. Anh gia nhập Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do do ông Nguyễn Hữu Chánh lãnh đạo. Sau vụ Trần Trường treo cờ đỏ sao vàng và hình Hồ Chí Minh trong tiệm video tại phố Bolsa khiến hàng chục ngàn người Việt căm phẫn, biểu tình liên tục suốt 53 ngày đêm để cuối cùng, cờ máu Việt cộng và hình Hồ bị triệt hạ.Trước khí thế chống cộng mạnh mẽ của đồng hương, tổ chức mà anh là thành viên đã quyết định cử người về quốc nội rải truyền đơn, treo cờ vàng ba sọc đỏ tại Saigon để đối lại Trần Trường treo cờ đỏ tại Bolsa. Người nhận nhiệm vụ cam go này là anh Sơn Nguyễn Thanh Điền, một sinh viên tại Đại Học San Diego.Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc VN, ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu chào mừng Sơn Điền trở về. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sơn Điền đã cùng 37 đồng chí khác trở về quốc nội hoạt động, nhưng không may bị lọt vào tay nhà cầm quyền cộng sản, tất cả đều bị bắt giữ và kết án nặng nề với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền.” Riêng Sơn Điền bị kết án 16 năm tù giam. Anh ra khỏi nhà tù Z.30 A Xuân Lộc, Đồng Nai ngày 17 tháng 8, 2016 nhưng nhà cầm quyền không cho rời Việt Nam. Qua sự can thiệp tích cực của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Hữu Chánh với chính phủ Hoa Kỳ, áp lực nhà cầm quyền CSVN, Sơn Điền mới được trở về đoàn tụ cùng gia đình tại Mỹ vào ngày 25 tháng 2, 2017.Sau nghi thức khai mạc, ông Nguyễn Đại Ngữ, Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do giới thiệu và mời Sơn Nguyễn Thanh Điền lên sân khấu để có lời chào, cám ơn và tâm tình cùng mọi người. Trong khoảng 30 phút, Sơn Điền đã kể lại thời gian anh bị giam giữ, bị tra tấn đánh đập như thế nào, nhưng anh sống sót được, trước hết là nhờ thân mẫu ở Hoa Kỳ, người chị ở Việt Nam đã thăm nuôi anh. Thứ hai là nhờ ông Nguyễn Hữu Chánh và “Tổ Chức” đã bí mật khích lệ tinh thần, củng cố niềm tin vào chính nghĩa tất thắng nên anh đã vượt qua mọi khó khăn dù bị tra tấn rất dã man.Sơn Điền và bà Nguyễn Ngọc Trinh, thân mẫu của anh vừa đoàn tụ sau 16 năm xa cách. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau lời trình bày của nhân vật chính, ông Nguyễn Hữu Chánh lên trao tặng Sơn Điền một Bảng Vinh Danh, tri ân sự cống hiến tích cực của anh cho tổ quốc. Ông Nguyễn Hữu Chánh cũng mời thân mẫu của Sơn Điền là bà Nguyễn Ngọc Trinh (Ủy Viên Xã Hội của Đảng Dân Tộc Việt Nam) lên sân khấu để trao tặng Bảng Vinh Danh, một người mẹ tuyệt vời. Suốt 16 năm ròng rã không một lời khóc lóc, chấp nhận hiến dâng con trai mình cho tổ quốc. Nay khi con vừa đặt chân trở lại Hoa Kỳ, bà mẹ lại trao con cho ông Nguyễn Hữu Chánh và “Tổ Chức” để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải thể chế độ cộng sản bạo tàn.Nhận bó hoa và Bảng Vinh Danh, bà Nguyễn Ngọc Trinh lên tiếng cám ơn ông Nguyễn Hữu Chánh, Đảng Dân Tộc Việt Nam, Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do, quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng hương đã đến tham dự buổi tiệc mừng Sơn Điền trở về đoàn tụ gia đình. Bà nói, “Sơn Điền ra tù, qúy vị mừng cũng như tôi mừng.”Ông Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc VN, Nguyễn Hữu Chánh sau đó có một bài phát biểu thật hùng hồn, trong đó có đoạn ông nói, “Sau 16 năm, hôm nay là ngày vui nhất của tôi. Mười sáu năm chờ đợi và 16 năm lo lắng cho một người em trong Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do, là một sinh viên của trường đại học San Diego, em Sơn Điền đã theo tiếng gọi của núi sông; trở về quốc nội xâm nhập trong chiến dịch hòa bình, rải truyền đơn, treo cờ vàng ba sọc đỏ tại thành phố Saigon, miền Tây, miền Trung, Nam Bộ và em Sơn Điền có một công tác đặc biệt là giựt sập tượng HCM tại Quận 1, thành phố Saigon của chúng ta.“Em Sơn Điền lớn lên có lẽ chưa biết ông HCM là gì cả, em Sơn Điền sinh ra không biết CSVN là cái gì cả và cũng không biết VNCH thân yêu như chúng ta được biết. Nhưng tại sao em Sơn Điền lại nhận trách nhiệm về giựt sập tượng HCM? Bởi vì em được cha mẹ, được thân mẫu, chị Ngọc Trinh là cô giáo trường làng, là một chiến sĩ cách mạng. Em Sơn Điền được người cha là Sĩ quan Cảnh Sát Quốc Gia/VNCH giáo dục cho em, nói cho em biết rằng, ngày hôm nay con đến Mỹ là chính cha mẹ đã hy sinh đưa con đến bến bờ tự do; bởi vì cái chế độ này cha mẹ không thể để con ở trong nước được!“Và chính cha mẹ của Sơn Điền cũng nói cho em biết rằng khi lớn lên con tốt nghiệp tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, luật sư ở Hoa Kỳ này, con có nhà lầu xe hơi, vinh thân phì da nhưng đất nước của con vẫn còn cộng sản cai trị; dân tộc VN đã bị đọa đày mà con không làm cái nghĩa vụ của người trai để cứu nước thì cha mẹ rất là buồn! Đó là lời tâm sự của cô giáo Nguyễn Ngọc Trinh.“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy Tổng Đoàn Thanh Niện VN Tự Do, chiến hữu Nguyễn Đại Ngữ là Tổng Đoàn Trưởng, chiến hữu Nguyễn Hồng Lĩnh là Tổng Đoàn Trưởng thay thế nhau để đào tạo các em, và nhờ các anh em trong Tổng Đoàn Thanh Niên VN Tự Do mà Sơn Điền sẵn sàng lên đường xâm nhập quốc nội.”Bài phát biểu của ông Nguyễn Hữu Chánh còn nêu nhiều ý kiến sâu sắc, đề cập đến hiện tình đất nước và bổn phận, trách nhiệm của những người dân Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, đặc biệt là các bạn trẻ. Sau đó, ban tổ chức mời ông Nguyễn Hữu Cầu, một người có biệt danh “Người tù thế kỷ” lên có lời nhận xét và ca ngợi anh Sơn Điền và những việc anh hy sinh cho tổ quốc.Sau những lời phát biểu, mọi người cùng nâng ly chúc mừng sự trở về của anh Sơn Điền và thưởng thức một chương trình văn nghệ đấu tranh do anh Vũ Hùng và Ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách.Có mặt trong buổi tiệc mừng, chúng tôi thấy có Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; Sư Cô Tuệ Từ và một số nhà sư chùa Khánh Hỷ; Cựu Thiếu Tướng Lê Văn Tư; ông Bùi Phát (Phó Thị Trưởng Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali); ông Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai); ông Phan Hữu Nhân (Phó Tổng Bí Thư VNQDĐ) cùng nhiều thân hào nhân sĩ trong cộng đồng, bà Nguyễn Hữu Chánh và đông đảo các đồng chí thuộc Đảng Dân Tộc Việt Nam, cùng các cơ quan truyền thông và đồng hương.