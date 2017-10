Bush Cha xin lỗi hai lần, sau khi bị nữ tài tử tố cáo tội sờ mông "làm cho vui"

Ông George H.W. Bush đang chụp hình chung với các tài tử đóng trong phim truyền hình 'TURN' tại Houston vào tháng Ba, 2014 với cô Heather Lind đứng bên cạnh ông. (Aaron M. Sprecher / Invision for AMC)HOUSTON – Có nên gọi là lão già dịch hay không đây?Cựu Tổng Thống George H.W. Bush (tức là Bush Cha) đã lên tiếng xin lỗi vì một hành động mà ông nói là “làm cho vui” chứ đâu có ý gì đâu, sau khi nữ tài tử Heather Lind lên tiếng buộc tội ông đã "tấn công tình dục" cô bốn năm trước. Ông xin lỗi hai lần, và vào đêm thứ Tư, thêm một diễn viên khác nói cô cũng từng bị ông Bush “làm cho vui” (attempt at humor) tương tự.Trong một bài viết đăng trên Instagram vào ngày thứ Ba, nhưng sau đó được xóa đi khi có lời xin lỗi của ông Bush, Heather Lind cáo buộc cựu tổng thống Bush Cha, 93 tuổi, từng sờ vào mông cô trong khi cả nhóm đứng chụp hình lưu niệm tại một sự kiện ở Houston. Lúc đó cựu tổng thống Bush Cha ngồi trên xe lăn của ông, và cô đứng bên trái ông. Hành động sờ mó xảy ra khi có bà Barbara Bush đứng gần đóCô cho biết sự việc xảy ra cách đây gần bốn năm trước, khi cô cùng cựu tổng thống Bush Cha và cựu đệ nhất phu nhân Barbara, chụp hình để quảng bá loạt phim truyền hình "American Revolutionary War drama Turn: Washington's Spies" bước vào mùa cuối cùng. Cô đứng bên trái cựu tổng thống Bush Cha, còn cựu đệ nhất phu nhân Barbara đứng bên phải ông.Heather Lind cho biết, "Hôm nay nhìn thấy tấm hình cựu Tổng Thống Barack Obama bắt tay với cựu Tổng Thống George H. W. Bush, trong một chương trình các cựu tổng thống gặp nhau để tổ chức buổi quyên góp, cứu trợ cho các tiểu bang và lãnh thổ Hoa Kỳ gặp thiên tai, mà tôi giận run lên. Điều khiến tôi tức giận là vì tôi biết rằng mình phải kính trọng các vị cựu tổng thống vì họ xả thân phục vụ đất nước.“Tôi rất hãnh diện với các vị cựu tổng thống trong hình. Nhưng tôi giận run vì nhớ lại một lần gặp cựu tổng thống Bush Cha trong dịp quảng bá một loạt phim truyền hình mà tôi có một vai trong đó, ông đã tấn công tình dục tôi trong khi cả nhóm đang đứng chụp hình. Ông không bắt tay tôi mà sờ vào mông tôi khi ngồi trên xe lăn. Lúc đó cựu đệ nhất phu nhân Barbara đứng bên cạnh. Ông còn kể cho tôi nghe một câu chuyện bậy bạ. Sau đó, khi cả nhóm đứng im để chụp hình, ông sờ mông tôi một lần nữa. Bà Barbara phải đảo tròng mắt như có ý muốn nói đừng làm vậy nữa.”Heather Lind cho biết sau buổi quảng đó đó, nhân viên an ninh của cựu tổng thống Bush Cha tới gặp cô, nói với cô rằng lẽ ra cô không nên đứng gần cựu tổng thống Bush Cha.Trong một tuyên bố, Jim McGrath là phát ngôn viên của cựu tổng thống Bush Cha, nói rằng, "Tổng thống Bush không bao giờ - dưới bất kỳ hoàn cảnh nào - cố ý gây tổn thương cho bất cứ ai, và tổng thống chân thành xin lỗi cô Heather Lind nếu hành động hài hước của ông làm phật lòng cô.”Trong ngày thứ Tư, phát ngôn viên của ông Bush Cha lại lên tiếng xin lỗi một lần nữa. Nhưng đến cuối ngày, một nữ tài tử khác, cô Jordana Grolnick cho biết cô từng bị ông Bush Cha sờ mông tương tự vào tháng Tám 2016, tức là mới năm ngoái. Lúc đó Jordana đang thâu hình cho phim “The Hunchback of Notre Dame” tại tiểu bang Maine, gần khu nhà biệt thự nghỉ hè của gia đình họ Bush ở Kennebunkport. Cô này kể rằng ông Bush Cha đã đến đằng sau hậu trường trong giờ giải lao và sờ mông cô ta trong lúc họ chụp hình chung.Trở lại với Heather Lind, bài viết trên Instagram của cô rất dài, nói rằng, "Chúng tôi được lệnh phải gọi ông là Ngài Tổng Thống” (Mister President). Đối với tôi, tổng thống là người có khả năng thực hiện những sự thay đổi tích cực, thực sự giúp đỡ mọi người, và phục vụ đất nước như một biểu tượng của nền dân chủ. Nhưng ông Bush Cha tự tước bỏ sự kính trọng sử dụng quyền lực của một tổng thống để tấn công tình dục tôi. Tôi cũng nghe được nhiều sự chỉ trích từ những phụ nữ làm việc chung quanh ông, từ vô số phụ nữ lên án ông trước tôi."Heather Lind cho biết sau khi bị cựu tổng thống Bush sờ mông, cô kể cho tất cả mọi người trong đoàn làm phim biết chuyện cô bị tấn công. Cô cho biết tất cả mọi người đều lên tiếng ủng hộ cô và giờ đây họ vẫn tiếp tục ủng hộ. Cô rất biết ơn và có được sự khích lệ từ những phụ nữ dũng cảm, dám bước lên để tố cáo hoặc để viết ra những điều mà họ phải chịu đựng. Cô cũng biết ơn cựu Tổng Thống Obama vì sự kính trọng mà ông dành cho cựu Tổng Thống Bush Cha. Riêng cô, cô không thể kính trọng ông Bush này.Bài viết của Heather Lind nhằm tham gia phong trào #metoo, trong đó khuyến khích phụ nữ nên kể lại những lần bị tấn công tình dục, sau khi nhiều phụ nữ trong giới giải trí lên tiếng tố cáo bị ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein cưỡng hiếp. Tuy nhiên sau đó bài viết được xóa, người đại diện của Heather Lind không trả lời mọi câu hỏi của giới báo chí, cũng không giải thích lý do tại sao cô xóa bài viết.Cựu Tổng Thống Bush Cha bị bệnh Parkinson mạch máu, một hội chứng hiếm gặp tương tự như căn bệnh Parkinson, khiến ông phải ngồi xe lăn bằng điện hoặc xe lăn tay trong những năm gần đây.