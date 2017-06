Cá lại chết trắng hồ Hoàng Cầu

HÀ NỘI - Chiều thứ Năm, nhiều người sống quanh khu vực Hồ Hoàng Cầu, Đống Đa đã hoảng hốt khi thấy xuất hiện nhiều cá chết trắng trên mặt hồ. Đúng một năm trước đây, hồ nước này cũng bị nạn cá chết hàng loạt tương tự.

Theo ghi nhận của người địa phương, hàng tấn cá bỗng dưng chết trắng bên hồ Hoàng Cầu. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhiều người cùng nhau vớt xác cá nhưng đến tối mịt vẫn không xuể. Nhiều con nặng tới vài kilogram.

Một số người dân tại khu vực này cho biết, sau cơn mưa giải nhiệt ngày thứ Ba vừa qua, hồ Hoàng Cầu đã lác đác xuất hiện cá chết nổi lên trên mặt nước, nhưng đến thứ Năm, cá mới chết nổi lên quá nhiều.

Chưa ai biết rõ nguyên nhân. Họ chỉ nghi là nước bị nhiễm độc từ nước cống và hóa chất từ xưởng, nhà cửa ở chung quanh.

14 người bị ong đốt ở nghĩa trang

NGHỆ AN - Tại xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương vừa có 14 người bị ong rừng tấn công phải vào trạm xá cấp cứu. Vào chiều thứ Tư, gia đình ông Trần Thanh Hải cùng một số người thân, gồm hết thảy 14 người, đã đi thắp hương cho phần mộ của người quá cố tại nghĩa trang xã Thanh Hưng.

Khi đang dạo quanh mộ thì bất ngờ một đàn ong rừng hàng ngàn con làm tổ ở cách đó khoảng 30 thước bỗng tấn công đốt chích, khiến mọi người chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn.

Vì sức khỏe yếu hơn, ông Trần Thanh Bình, 87 tuổi,chạy không bị nên bị ong đốt nhiều nhất, tổng cộng 17 vết.

Sau khi đàn ông bay đi, các nạn nhân được người thân đưa vào trạm y tế xã Thanh Hưng cấp cứu, rút nọc, tiêm truyền thuốc chống dị ứng, hồi sức.

Đến trưa thứ Năm, các nạn nhân đã phục hồi sức khỏe. Riêng tổ ong bị một số người địa phương tiêu diệt và lấy được khoảng 7 lít mật.

Đoàn Thị Hương sẽ ra tòa án tuần sau

KUALA LUMPUR - Tòa Án Tối Cao Shah Alam tại Mã Lai Á sẽ mở phiên xử kín vụ sát hại Kim Chánh Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn vào ngày thứ Sáu16/6 tuần sau. Luật sư Hisyam Teh Poh Teik, đại diện cho nghi can Đoàn Thị Hương, cho biết cả hai nghi can đều sẽ ra tòa.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah người Nam, bị buộc tội sát hại ông Nam, người đã có tên trên hộ chiếu là Kim Chol. Án mạng xảy ra vào ngày 13 tháng 2, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Cả hai có thể bị án tử hình nếu bị kết tội.

Ngày 30/5, phiên toà lần ba xét xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah tại tỉnh bang Selangor đã quyết định chuyển hồ sơ vụ án lên Tòa Shah Alam.

Nam Dương sắp trao trả gần 700 ngư dân VN

JAKARTA – Trong ngày thứ Sáu 9-6, tại đảo Batam, ba tàu cảnh sát biển của Việt Nam sẽ đến đón các ngư phủ về nước. Nam Dương sẽ bàn giao gần 700 ngư dân Việt Nam. Những người này từng bị bắt vì tội đánh cá lậu trong vùng biển của Nam Dương.

Việt Nam và Indonesia đã hoàn thành hồ sơ thủ tục để trao trả bằng đường biển một đợt ngư dân Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay gồm 690 người. Đây là đợt thả ngư dân thứ hai mà Việt Nam và Indonesia thực hiện trên biển và là đợt trao trả thứ sáu trong năm nay.

Theo kế hoạch, lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, sẽ có ba tàu cảnh sát biển của Việt Nam mang số hiệu 8001, 8005 và 4039 cập cảng Batam để đón các ngư dân. Những người này từng bị giam ở các đảo Pontianak, Tanjung Pinang, Tarempa, Batam và Natuna.

Bênh cậu, thanh niên đâm chết người

SÀI GÒN - Ngày thứ Năm, tòa cao cấp tuyên y án tù chung thân đối với Trần Anh Dũng, 22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn. Theo bản án trước đây, Dũng từng lãnh án 3 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích cho người khách. Đến cuối tháng 8, 2015, Dũng được ra tù, về quê sinh sống.

Chiều ngày 8 tháng 10, 2015, Dũng vừa đi làm về thì nghe cậu ruột kể lại chuyện bị đánh bởi một người tên Được, 28 tuổi.

Dũng không hỏi lý do mà vào nhà lấy hai con dao đi tìm anh Được để đánh. Khi tìm thấy Được đang ngồi nhậu cùng với một số người khác, Dũng kêu Được ra ngoài rồi đánh. Dũng xách dao xông vào thì bị Được cầm ghế nhựa đánh lại. Dũng dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của anh Được. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tắt thở khi nhập viện.



Bắt ba kẻ buôn người, đưa sang Mã Lai Á bán dâm

TÂY NINH - Công an cho biết họ đã phá một đường dây chuyên lừa các cô gái nghèo khổ, nhẹ dạ dễ tin để đưa sang Mã Lai Á làm việc rồi đưa vào động bán dâm. Tới thời điểm bị bắt, đường dây này đã bán 26 cô gái sang Malaysia.

Sáng thứ Tư, công an tỉnh phối hợp công an huyện Trảng Bàng, Tân Biên, Châu Thành và Sài Gòn để bắt Nguyễn Thanh Nhàn, 37 tuổi, ngụ Tân Bình, Nguyễn Thị Mười, 43 tuổi, ngụ Đồng Khởi, và Lương Thị Huệ, 36 tuổi, tạm trú Củ Chi. Lực lượng hùng hậu này (chỉ để bắt ba phụ nữ?) cũng giải cứu ba phụ nữ tên B.T.N.L, Đ.T.M.L và N.T.A.N, tất cả cùng ngụ tại Tây Ninh.

Vào năm 2014, Nhàn đi qua Malaysia làm thuê. Tại đây, Nhàn sống với ông Malaysia tên Lai. Nhận thấy tại quán ăn gần nơi làm việc có nhiều phụ nữ Trung Hoa phục vụ khách hành nghề bán dâm có nhiều tiền, Nhàn bàn với Lai đưa phụ nữ Việt Nam sang bán dâm.

Năm 2015, Nhàn chuyển đến quán làm quản lý và đồng thời tìm chọn những phụ nữ Việt nghèo muốn tìm nơi có việc làm. Gặp các cô gái, Nhàn đều hứa đưa họ sang Mã Lai Á làm nhà hàng, hưởng lương cao mà chi phí làm thủ tục sẽ được Nhàn lo hết. Khi đến nơi, Nhàn đưa các phụ nữ này đến quán cơm để tiếp khách và hoạt động mại dâm. Họ phải giao hầu hết tiền kiếm được cho bà Nhà và ông Lai.

Nhân viên chết tại dụng cụ y tế từng bị lấy mất

KIÊN GIANG – Một nhân viên bảo vệ Trung Tâm Y Học Hạt Nhân và Xạ Trị tỉnh, nơi từng xảy ra vụ mất thiết bị y tế chì nặng 4.2 tấn, đã được khám phá chết vào lúc 3 giờ sáng thứ Năm.

Người này là ông Hóa, 66 tuổi, ngụ tại huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, nhân viên của công ty dịch vụ bảo vệ Kim Hải Quân, trụ sở tại 437, ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành. Ông chết trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ thiết bị y tế tại trung tâm. Công an chưa biết nguyên nhân khiến ông Hóa qua đời.

Cách đây khoảng nửa tháng, trung tâm y học đã xảy ra vụ mất trộm hơn 4.2 tấn chì che chắn tia phóng xạ. Cho tới nay công an chưa tìm ra thủ phạm vụ ăn cắp số lượng chì quá lớn như trên.



Vụ 8 người chạy thận thiệt mạng: nghi nước lọc bẩn

HÒA BÌNH – Công an đã triệu tập giám đốc của một công ty ở Bắc Ninh, vì công ty này đã trực tiếp sửa chữa, bảo trì hệ thống lọc nước RO tại khoa Thận Nhân Tạo, bệnh viện tỉnh Hòa Bình.

Vào ngày 29 tháng 5, hàng chục người đã bị nguy kịch trong lúc được chạy nhân tạo tại bệnh viện này. Trong số bệnh nhân bị nhiễm độc thì tám người đã qua đời. Đây là một tai nạn y khoa lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Hòa Bình.

Trong cuộc điều tra còn kéo dài, các chuyên viên nghi ngờ hệ thống nước của khoa Thận Nhân Tạo đã bị nhiễm chất độc, ảnh hưởng đến hệ thống máy lọc.

Ngày 28 tháng 5, một ngày trước khi xảy ra tai nạn y khoa nghiêm trọng, công ty đã thuê một đơn vị khác đến sửa chữa, bảo trì hệ thống lọc nước RO. Nguyên nhân có thể xuất phát từ nơi đây, vì hệ thống lọc nước là quan trọng nhất trong máy chạy thận.

[CA CHET]Cá lại chết trắng hồ Hoàng CầuHÀ NỘI - Chiều thứ Năm, nhiều người sống quanh khu vực Hồ Hoàng Cầu, Đống Đa đã hoảng hốt khi thấy xuất hiện nhiều cá chết trắng trên mặt hồ. Đúng một năm trước đây, hồ nước này cũng bị nạn cá chết hàng loạt tương tự. Theo ghi nhận của người địa phương, hàng tấn cá bỗng dưng chết trắng bên hồ Hoàng Cầu. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhiều người cùng nhau vớt xác cá nhưng đến tối mịt vẫn không xuể. Nhiều con nặng tới vài kilogram.Một số người dân tại khu vực này cho biết, sau cơn mưa giải nhiệt ngày thứ Ba vừa qua, hồ Hoàng Cầu đã lác đác xuất hiện cá chết nổi lên trên mặt nước, nhưng đến thứ Năm, cá mới chết nổi lên quá nhiều. Chưa ai biết rõ nguyên nhân. Họ chỉ nghi là nước bị nhiễm độc từ nước cống và hóa chất từ xưởng, nhà cửa ở chung quanh.14 người bị ong đốt ở nghĩa trangNGHỆ AN - Tại xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương vừa có 14 người bị ong rừng tấn công phải vào trạm xá cấp cứu. Vào chiều thứ Tư, gia đình ông Trần Thanh Hải cùng một số người thân, gồm hết thảy 14 người, đã đi thắp hương cho phần mộ của người quá cố tại nghĩa trang xã Thanh Hưng.Khi đang dạo quanh mộ thì bất ngờ một đàn ong rừng hàng ngàn con làm tổ ở cách đó khoảng 30 thước bỗng tấn công đốt chích, khiến mọi người chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn. Vì sức khỏe yếu hơn, ông Trần Thanh Bình, 87 tuổi,chạy không bị nên bị ong đốt nhiều nhất, tổng cộng 17 vết.Sau khi đàn ông bay đi, các nạn nhân được người thân đưa vào trạm y tế xã Thanh Hưng cấp cứu, rút nọc, tiêm truyền thuốc chống dị ứng, hồi sức.Đến trưa thứ Năm, các nạn nhân đã phục hồi sức khỏe. Riêng tổ ong bị một số người địa phương tiêu diệt và lấy được khoảng 7 lít mật.Đoàn Thị Hương sẽ ra tòa án tuần sauKUALA LUMPUR - Tòa Án Tối Cao Shah Alam tại Mã Lai Á sẽ mở phiên xử kín vụ sát hại Kim Chánh Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn vào ngày thứ Sáu16/6 tuần sau. Luật sư Hisyam Teh Poh Teik, đại diện cho nghi can Đoàn Thị Hương, cho biết cả hai nghi can đều sẽ ra tòa.Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah người Nam, bị buộc tội sát hại ông Nam, người đã có tên trên hộ chiếu là Kim Chol. Án mạng xảy ra vào ngày 13 tháng 2, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Cả hai có thể bị án tử hình nếu bị kết tội.Ngày 30/5, phiên toà lần ba xét xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah tại tỉnh bang Selangor đã quyết định chuyển hồ sơ vụ án lên Tòa Shah Alam.[NGU DAN]Nam Dương sắp trao trả gần 700 ngư dân VNJAKARTA – Trong ngày thứ Sáu 9-6, tại đảo Batam, ba tàu cảnh sát biển của Việt Nam sẽ đến đón các ngư phủ về nước. Nam Dương sẽ bàn giao gần 700 ngư dân Việt Nam. Những người này từng bị bắt vì tội đánh cá lậu trong vùng biển của Nam Dương.Việt Nam và Indonesia đã hoàn thành hồ sơ thủ tục để trao trả bằng đường biển một đợt ngư dân Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay gồm 690 người. Đây là đợt thả ngư dân thứ hai mà Việt Nam và Indonesia thực hiện trên biển và là đợt trao trả thứ sáu trong năm nay. Theo kế hoạch, lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, sẽ có ba tàu cảnh sát biển của Việt Nam mang số hiệu 8001, 8005 và 4039 cập cảng Batam để đón các ngư dân. Những người này từng bị giam ở các đảo Pontianak, Tanjung Pinang, Tarempa, Batam và Natuna.Bênh cậu, thanh niên đâm chết ngườiSÀI GÒN - Ngày thứ Năm, tòa cao cấp tuyên y án tù chung thân đối với Trần Anh Dũng, 22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn. Theo bản án trước đây, Dũng từng lãnh án 3 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích cho người khách. Đến cuối tháng 8, 2015, Dũng được ra tù, về quê sinh sống.Chiều ngày 8 tháng 10, 2015, Dũng vừa đi làm về thì nghe cậu ruột kể lại chuyện bị đánh bởi một người tên Được, 28 tuổi. Dũng không hỏi lý do mà vào nhà lấy hai con dao đi tìm anh Được để đánh. Khi tìm thấy Được đang ngồi nhậu cùng với một số người khác, Dũng kêu Được ra ngoài rồi đánh. Dũng xách dao xông vào thì bị Được cầm ghế nhựa đánh lại. Dũng dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của anh Được. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tắt thở khi nhập viện.[BUON NGUOI]Bắt ba kẻ buôn người, đưa sang Mã Lai Á bán dâmTÂY NINH - Công an cho biết họ đã phá một đường dây chuyên lừa các cô gái nghèo khổ, nhẹ dạ dễ tin để đưa sang Mã Lai Á làm việc rồi đưa vào động bán dâm. Tới thời điểm bị bắt, đường dây này đã bán 26 cô gái sang Malaysia.Sáng thứ Tư, công an tỉnh phối hợp công an huyện Trảng Bàng, Tân Biên, Châu Thành và Sài Gòn để bắt Nguyễn Thanh Nhàn, 37 tuổi, ngụ Tân Bình, Nguyễn Thị Mười, 43 tuổi, ngụ Đồng Khởi, và Lương Thị Huệ, 36 tuổi, tạm trú Củ Chi. Lực lượng hùng hậu này (chỉ để bắt ba phụ nữ?) cũng giải cứu ba phụ nữ tên B.T.N.L, Đ.T.M.L và N.T.A.N, tất cả cùng ngụ tại Tây Ninh.Vào năm 2014, Nhàn đi qua Malaysia làm thuê. Tại đây, Nhàn sống với ông Malaysia tên Lai. Nhận thấy tại quán ăn gần nơi làm việc có nhiều phụ nữ Trung Hoa phục vụ khách hành nghề bán dâm có nhiều tiền, Nhàn bàn với Lai đưa phụ nữ Việt Nam sang bán dâm.Năm 2015, Nhàn chuyển đến quán làm quản lý và đồng thời tìm chọn những phụ nữ Việt nghèo muốn tìm nơi có việc làm. Gặp các cô gái, Nhàn đều hứa đưa họ sang Mã Lai Á làm nhà hàng, hưởng lương cao mà chi phí làm thủ tục sẽ được Nhàn lo hết. Khi đến nơi, Nhàn đưa các phụ nữ này đến quán cơm để tiếp khách và hoạt động mại dâm. Họ phải giao hầu hết tiền kiếm được cho bà Nhà và ông Lai.Nhân viên chết tại dụng cụ y tế từng bị lấy mấtKIÊN GIANG – Một nhân viên bảo vệ Trung Tâm Y Học Hạt Nhân và Xạ Trị tỉnh, nơi từng xảy ra vụ mất thiết bị y tế chì nặng 4.2 tấn, đã được khám phá chết vào lúc 3 giờ sáng thứ Năm.Người này là ông Hóa, 66 tuổi, ngụ tại huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, nhân viên của công ty dịch vụ bảo vệ Kim Hải Quân, trụ sở tại 437, ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành. Ông chết trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ thiết bị y tế tại trung tâm. Công an chưa biết nguyên nhân khiến ông Hóa qua đời.Cách đây khoảng nửa tháng, trung tâm y học đã xảy ra vụ mất trộm hơn 4.2 tấn chì che chắn tia phóng xạ. Cho tới nay công an chưa tìm ra thủ phạm vụ ăn cắp số lượng chì quá lớn như trên.Vụ 8 người chạy thận thiệt mạng: nghi nước lọc bẩnHÒA BÌNH – Công an đã triệu tập giám đốc của một công ty ở Bắc Ninh, vì công ty này đã trực tiếp sửa chữa, bảo trì hệ thống lọc nước RO tại khoa Thận Nhân Tạo, bệnh viện tỉnh Hòa Bình.Vào ngày 29 tháng 5, hàng chục người đã bị nguy kịch trong lúc được chạy nhân tạo tại bệnh viện này. Trong số bệnh nhân bị nhiễm độc thì tám người đã qua đời. Đây là một tai nạn y khoa lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Hòa Bình.Trong cuộc điều tra còn kéo dài, các chuyên viên nghi ngờ hệ thống nước của khoa Thận Nhân Tạo đã bị nhiễm chất độc, ảnh hưởng đến hệ thống máy lọc. Ngày 28 tháng 5, một ngày trước khi xảy ra tai nạn y khoa nghiêm trọng, công ty đã thuê một đơn vị khác đến sửa chữa, bảo trì hệ thống lọc nước RO. Nguyên nhân có thể xuất phát từ nơi đây, vì hệ thống lọc nước là quan trọng nhất trong máy chạy thận.