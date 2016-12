(VienDongDaily.Com - 22/12/2016)

Cá sấu đã bị lột da trong lúc chúng còn sống, và rồi da được dùng để chế tạo các sản phẩm được bán tại các tiệm thời trang nổi tiếng ở Âu Châu, như Louis Vuitton.



Theo tin của báo Forbes đăng ngày thứ Năm, một đoạn phim quay cảnh bên trong một số trại nuôi cá sấu ở Việt Nam cho thấy cách thức khủng khiếp được dùng để thu hoạch da cá sấu. Da cá sấu này thường được dùng để làm những món hàng sang trọng, cho một số nhãn hiệu thời trang hàng đầu trên thế giới.





Cá sấu nằm ở hồ nước tại một nhà hàng chuyên bán món thịt cá sấu, rắn, lạc đà và đà điểu tại Hải Phòng. (Hoang Dinh Nam/ Getty Images)



Đoạn video được quay trong tháng Ba và tháng Tư năm 2016, trong một cuộc điều tra của PETA về tình trạng buôn bán da cá sấu. PETA là tên viết tắt của nhóm bảo vệ động vật tren thế giới (People for The Ethical Treatment of Animals, Những Người Vì Việc Đối Xử Đạo Đức Với Động Vật).



Các hình ảnh trong video cho thấy hầu hết những con cá sấu đều bị lột da khi chúng còn sống. Một vết rạch sâu đầu tiên được cắt trên gáy của con vật. Sau đó một thanh thép được đóng vào cột xương sống của họ, để phá hủy mô thần kinh. Người ta có thể nhìn thấy một số con cá sấu vẫn còn di chuyển, sau khi da của chúng đã bị lột sạch.



Một công nhân tại một trong những trại ấy, được phỏng vấn trong đoạn video, nói rằng cá sấu phải mất mấy giờ thì mới chết, và đó là chuyện thông thường. Theo các công nhân tại những trại ấy cũng nói với các điều tra viên, phần lớn những bộ da cá sấu đều được dùng để làm những món thời trang cho loài người như túi xách, ví, dây thắt lưng, và giày.



Chuyên viên cố vấn sinh vật học Clifford Warwick, người xem xét những đoạn phim ấy, kết luận rằng không có xác suất những con vật ấy chết ngay lập tức. Ông nói rằng có lẽ chúng vẫn còn tỉnh táo và nhạy cảm, bị căng thẳng và đau đớn trong thời gian rất lâu, cho đến hai tiếng đồng hồ sau tiến trình này. Trong bản phúc trình của ông, Warsick đề nghị rằng phương pháp giết mổ thay thế có tính cách nhân đạo hơn là bắn bằng một viên đạn, hoặc bằng hệ thống bắn mũi tên mạnh để làm cho con vật bất tỉnh trước khi giết.



Việc giết mổ được quay phim tại hai trại nuôi các sấu, là Công Ty Cá Sấu Tôn Phát và Công Ty Tư Nhân Mỹ Hiệp. Trong nhiều năm qua, hai công ty này cung cấp da cá sấu cho Heng Long, một hãng ở Singapore chuyên cung cấp những loại da kỳ lạ.



LVMH mua lại 51% cổ phần trong Heng Long vào năm 2011. LVMH là công ty mẹ của những nhãn hiệu thời trang như Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior, Marc Jacobs và những nhãn hiệu khác. LVMH xác nhận rằng Heng Long mua da từ Tôn Phát trong năm 2006 và năm 2007, trước khi họ làm chủ một cổ phần trong công ty này, và từ Mỹ Hiệp từ năm 2010 tới năm 2014.



Tôn Pháp nằm ở đường Ký Con, Quận 1, Sài Gòn. Mỹ Hiệp nằm ở ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp.



Bà Sylvie Bernard, giám đốc môi trường của LVMH, nói rằng Heng Long đã không mua da cá sấu từ bất kỳ trại nào ở Việt Nam từ năm 2014. Bà từ chối cho biết tại sao công ty này ngưng mua da từ Việt Nam, nại lý do là mối quan hệ bí mật riêng tư mà công ty có với các đối tác trong chuỗi cung ứng.



Bà nói với báo Forbes, “Chúng tôi không biết một đối tác sẽ thực hành phương pháp mà ông đề cập đến. Bất kỳ phương pháp độc ác nào liên quan đến sự đau khổ của động vật đều rõ ràng trái ngược với các nguyên tắc và quy tắc của chúng tôi.”



Bà Ingrid Newkirk, chủ tịch của PETA, kêu gọi những người tiêu thụ đừng mua những thứ da xứ lạ, nhằm ngăn chặn không để cho những loài bò sát bị giam cầm, cắt cụt, và lột da sống. Bà nói, “Một chiếc túi da cá sấu có nghĩa là một sinh vật có cảm giác phải trải qua một cuộc sống khốn khổ và một cái chết khủng khiếp.”



PETA đã nộp đơn khiếu nại pháp lý với Bộ Nông Nghiệp Việt Nam, nói rằng việc đối xử với những con cá sấu ở các trại nuôi, là trái ngược với luật của nước này về sức khỏe động vật. Trong những trại ấy, ngay cả khi còn sống, cá sấu bị giữ trong chuồng bê tông nhỏ xíu, thường nhỏ hơn độ dài cơ thể của chúng.

Tuy nhiên, đó là một cuộc vận động khó làm, trong một đất nước với một thành tích kém cỏi trong việc đối xử với động vật. Ở Việt Nam, việc buôn bán các loài kỳ lạ, da hoặc và thịt, là một hoạt động kinh doanh sinh lợi béo bở và bám rễ rất chặt.



Có lẽ cách thức hữu hiệu nhất, hoặc thực sự cách thức duy nhất, để thực hiện thay đổi thực sự, là trong việc làm giảm bớt nhu cầu cần những thứ sản phẩm này. Chắc chắn, bất cứ ai xem đoạn phim đau lòng ấy đều sẽ phải suy nghĩ hai lần, trước khi mua túi hoặc ví bằng da cá sấu, vào dịp Giáng sinh này.