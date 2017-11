Ca sĩ Hà Phương gặp gỡ Angelina Jolie tại Liên hoan phim châu Á thế giới

Vợ tỷ phú Chính Chu đã có cuộc trò chuyện ngắn với ngôi sao Hollywood về những kế hoạch nghệ thuật của mình.

Tại Liên hoan phim châu Á thế giới 2017 (The Asian World Film Festival), đang diễn ra tại Los Angeles, ca sĩ Hà Phương được mời tham gia với vai trò thành viên ban giám khảo. Trong khuôn khổ của sự kiện, cô được ban tổ chức sắp xếp gặp gỡ Angelina Jolie trước khi minh tinh Hollywood có buổi giao lưu với truyền thông và công chúng tại một rạp phim cùng đoàn phim First They Killed My Father.

Hà Phương gặp gỡ Angelina Jolie trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á thế giới tại Los Angeles.

Hà Phương cho biết, cuộc gặp giữa cô và Jolie dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ giúp hai người làm quen và trao đổi về đam mê nghệ thuật. Khi biết Hà Phương là người Việt Nam, Jolie đã bày tỏ tâm trạng vui mừng bởi cô dành rất nhiều tình cảm cho mảnh đất hình chữ S cũng như con người nơi đây. Cậu bé Pax Thiên, con nuôi của cô cũng là người Việt. Jolie còn bất ngờ tiết lộ rằng, cô sắp thực hiện một dự án điện ảnh liên quan đến Việt Nam.

Nhân dịp giao lưu với ngôi sao Hollywood, Hà Phương đã tranh thủ giới thiệu về bộ phim Finding Julia do cô sản xuất. Cô cũng thừa nhận mình là một khán giả rất yêu mến tài năng và những hoạt động nhân đạo của Jolie. Hà Phương đã lấy tên Angelina để đặt cho con gái thứ hai của mình. Khi nghe thông tin này từ Hà Phương, Jolie thốt lên ngạc nhiên và rất trân trọng tình cảm đặc biệt của nữ ca sĩ.

Cả hai vui vẻ chụp hình kỷ niệm sau buổi trò chuyện ngắn.

Sau ít phút trò chuyện với Hà Phương, Angelina dành khoảng 20 phút để cùng nhà hoạt động nhân đạo Loung Ung – tác giả cuốn hồi ký First They Killed My Father, trả lời phỏng vấn giới truyền thông và các nhà phê bình điện ảnh tại Liên hoan phim châu Á thế giới. Năm nay, bộ phim First They Killed My Father do Jolie làm đạo diễn chỉ tham gia trình chiếu chứ không tranh giải. Tác phẩm đã được Campuchia lựa chọn để tranh giải ở hạng mục Phim nước ngoài hay nhất tại Oscar năm sau.

Jolie cùng đoàn phim ‘First They Killed My Father’ giao lưu với báo giới trước giờ chiếu phim.

Liên hoan phim châu Á thế giới tổ chức định kỳ hàng năm tại Los Angeles. Sự kiện tôn vinh các tác phẩm điện ảnh châu Á cũng như thắt chặt liên kết giữa nền công nghiệp điện ảnh châu Á và Hollywood. Trong hai năm qua, Liên hoan phim đã công chiếu 38 trong tổng số 56 phim châu Á đăng ký tranh giải Oscar cho hạng mục Phim nước ngoài hay nhất.

Ảnh: Vinh Phan