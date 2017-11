Ca sĩ nhạc rap qua đời vì dùng thuốc quá liều

Ca sĩ Lil Peep

ARIZONA - Ca sĩ nhạc rap Lil Peep đã qua đời hôm thứ Tư ở tuổi 21, nghi ngờ vì dùng thuốc quá liều. Cảnh sát thành phố Tucson, Arizona, cho biết, ca sĩ Lil Peep, có tên thật là Gustav Ahr, được tìm thấy đã chết trên xe bus du lịch của anh ta, trước khi biểu diễn tại một chương trình ca nhạc tại Tucson vào tối thứ Tư. Nhà chức trách nói, các bằng chứng ban đầu cho thấy người chết có thể đã uống quá liều thuống Xanax, một loại thuốc chống căng thẳng.



Khi sự việc xảy ra, người bạn đi cùng Lil không hề hay biết nam ca sĩ đã chết, và tưởng nhầm rằng đây chỉ là trò đùa. Giám đốc âm nhạc Adam Grandmaison cho biết, nghệ sĩ trẻ được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, anh được xác nhận đã qua đời. Trong đoạn video gửi đến người hâm mộ trước khi qua đời vài tiếng, Lil vẫn nói: "Tôi vẫn khỏe, không ốm đau."



Người bạn đi cùng Lil trên xe bus, tên Bexey, còn ghi lại cảnh nam ca sĩ mắt nhắm nghiền, miệng mở to trong trạng thái bất tỉnh. Bexey tưởng rằng đây chỉ là trò đùa. Anh đăng đoạn clip này lên trang cá nhân và nói: "Tôi sẽ đến kiểm tra anh ấy thế nào."



Đoạn clip này ngay sau đó đã bị xóa, khi Bexey phát hiện tình trạng nguy hiểm của Lil Peep. "Người anh em của tôi đã chết trong vòng tay tôi", Bexey viết trên Instagram.



Lil Peep, tên thật là Gustav Ahr, sinh năm 1996 tại Long Island, New York. Năm 2015, Lil bắt đầu bước vào con đường ca hát với Lil Peep Part One và đạt được một số thành công. Những hit sau đó như White Wine, The Way I See Things giúp Lil trở thành rapper nổi tiếng trong làng nhạc.



Về đời tư, những năm qua, báo chí đưa tin Lil lạm dụng chất gây nghiện, sử dụng cocaine. Ma túy cũng là chủ đề nam ca sĩ 21 tuổi thường đưa vào các sản phẩm âm nhạc của mình. Trên Twitter vào tháng 8, 2015, Lil công bố là người lưỡng tính.



Hồi tháng 9, Lil từng công khai hẹn hò diễn viên Bella Throne. Khi nghe tin bạn trai cũ qua đời, Bella đã gửi lời chia buồn bằng đoạn clip ngắn trên Instagram. "Tôi muốn gửi lời này đến những ai yêu quý Lil Peep, là fan của anh ấy. Các bạn chắc chắn luôn biết đó là một nghệ sĩ tài năng. Không chỉ thế, anh ấy còn là người hơn cả tuyệt vời," cô Throne nói.