Ca sĩ Only C giới thiệu con trai và vợ xinh như hot girl với bạn bè

Ca sĩ Lou Hoàng và diễn viên Lan Hương đóng cặp trong MV của Only C. ‘Thấy là yêu thương’ do em trai Only C là nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện và Lou Hoàng sáng tác. Ca khúc với ca từ mới mẻ, giai điệu tươi vui kể về chuyện yêu xa của một cặp trai gái. Ngoài đời, vợ chồng Only C cũng từng yêu xa trước khi về chung một nhà. Lou Hoàng chia sẻ nhiều khó khăn khi ghi hình ở Australia. Êkíp gặp sự cố thời tiết xấu, đoàn đi Australia quá ít người, không có diễn viên phụ trợ diễn và máy móc đột ngột bị hư hỏng toàn bộ. Tuy nhiên, cuối cùng sản phẩm cũng hoàn thành, kịp ra mắt khán giả đúng kế hoạch.