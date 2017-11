Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới và cuộc sống của gia đình họ sau 20 năm khiến ai cũng kinh ngạc

Mang thai và sinh con là điều rất bình thường trong cuộc sống, để có thể duy trì nòi giống của con người. Thế nhưng mang thai tới bảy đứa trẻ một lúc là một trường hợp rất hiếm, kỳ diệu hơn nữa là cả bảy đứa trẻ đều được chào đời và có cuộc sống khiến nhiều người bất ngờ.

Ca sinh bảy của cô Bobbi McCaughey thực sự là một điều may mắn, kỳ diệu.

Hai vợ chồng Bobbi và Kenny McCaughey có một cuộc sống bình thường, giản dị tại thành phố Des Moines, bang Iowa, Mỹ. Họ cũng mong muốn có những đứa trẻ trong gia đình nhỏ của mình như bao cặp vợ chồng khác. Tuy nhiên, ngay từ khi sinh ra, Bobbi đã gặp phải một vấn đề về sức khỏe khiến những hormone của cô hoạt động yếu hơn bình thường. May mắn thay, sau nhiều nỗ lực của cả hai vợ chồng thì Bobbi cũng đã mang thai.

Sau khi sinh đứa con đầu lòng là Mikayla Marie vào ngày 3/1/1996, Bobbi và Kenny McCaughey vẫn mong muốn có thêm những đứa trẻ nữa trong căn nhà của mình, do vậy Bobbi đã nhờ đến y học để có thể mang thai những đứa trẻ tiếp theo. Chỉ sau một lần nhờ tới sự giúp đỡ của bệnh viện mà gia đình McCaughey đã nhận được một tin vô cùng bất ngờ, điều đã thay đổi cuộc sống của gia đình họ từ giây phút ấy.

Tuy việc mang thai nhiều hơn một đứa trẻ đã được gia đình McCaughey và các bác sĩ dự đoán trước nhưng khi các bác sĩ thông báo có tới 7 phôi thai trong cơ thể Bobbi đã khiến hai vợ chồng rất kinh ngạc.

Các bác sĩ đã thông báo cho gia đình phương pháp giảm thiểu có chọn lọc, giảm thiểu đi một số lượng bào thai để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho cả mẹ và những đứa trẻ. Tuy nhiên, Bobbi đã từ chối thực hiện phương pháp ấy, cô muốn cả bảy đứa trẻ đều được sinh ra và sẽ để cho tự nhiên quyết định điều ấy.

Sau đó, Bobbi đã hạ sinh 7 đứa trẻ vào ngày 19/11/1997. Thực tế, những đứa trẻ này đã phải chào đời sớm 7 tuần so với dự kiến, do đó một vài đứa trẻ đã gặp phải những vấn đề về sức khỏe. Thật không may, hai trong số 7 em bé ấy mắc phải chứng bại não ngay từ lúc mới chào đời.

Nhờ ca sinh bảy kỳ diệu này mà gia đình McCaughey đã nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người khi đó. Không chỉ thế, họ còn nhận được lời chúc mừng từ Tổng thống Mỹ khi ấy là Bill Clinton. Gia đình McCaughey còn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ những người, những tổ chức xung quanh, đó là một căn nhà mới và học bổng để giúp những đứa trẻ của họ được tới trường.

Sau 20 năm, những đứa trẻ ngày ấy nhà McCaughey đều đã khôn lớn và trưởng thành sau khi mỗi người đều có hướng đi riêng cho cuộc sống của mình.

Anh cả của bảy đứa trẻ là Kenneth sinh ra với cân nặng 1.5kg, anh muốn trở thành một công nhân xây dựng và đang theo học tại trường Đại học Des Moines Area Community.

Đứa trẻ thứ hai là Alexis May, nặng 1,1kg. Khi sinh ra cô đã mắc chứng bại não và từ bé đã phải xoay xở và học cách sử dụng khung đi bộ. Cô chọn theo học tại trường Đại học Des Moines Area Community và mong muốn trở thành một giáo viên mầm non.

Kelsey Ann là bé gái cuối cùng trong ba bé gái được sinh ra. Ngay từ khi học cấp 3, Kelsey Ann đã tham gia vào dàn hợp ca của trường. Hiện tại cô đang theo học trường Đại học Hannibal-LaGrange và mong muốn trở thành một ca sĩ.

Natalie Sue, khi tốt nghiệp cô đã xuất sắc lọt top 15 của lớp. Cô cũng chọn trường Đại học Hannibal-LaGrange với sự hỗ trợ từ học bổng của họ. Cô mong muốn trở thành một giáo viên mầm non.

Nathan Roy, đứa trẻ thứ năm được sinh ra và không may mắn mắc phải chứng bại não. Năm 2005, Nathan Roy đã phải phẫu thuật cột sống để tự đi bộ. Anh học khoa học máy tính tại trường Đại học Hannibal-LaGrange và anh cảm thấy rất yêu thích con đường mà mình đã chọn.

Brandon James là đứa trẻ thứ sáu. Không giống như những anh chị em của mình, Brandon James không chọn con đường đại học sau khi kết thúc cấp 3 mà anh đã quyết định gia nhập quân đội.

Joel Steven là đứa trẻ cuối cùng chào đời và nặng 1,3kg khi đó. Anh đã chọn trường Đại học Hannibal-LaGrange, giống như anh trai Nathan Roy của mình, Joel Steven cũng học về khoa học máy tính.

Khi bảy đứa trẻ đều đã trưởng thành, rời khỏi tổ ấm và chọn cho mình một con đường sự nghiệp, vợ chồng McCaughey đã rất tự hào, hạnh phúc vì đã có thể nuôi dạy tất cả chúng nên người. Ông Kenny McCaughey còn đùa rằng: “Việc có tới 7 đứa trẻ một lúc thật sự rất tự hào và may mắn”.

Theo Tri thức trẻ