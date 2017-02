Các chiến hữu Nha Kỹ Thuật Nam Cali họp mặt mừng Xuân

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Cuối tuần qua, cũng như các tổ chức hội đoàn khác, Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam California đã có buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại nhà hàng Majesty, Santa Ana.



Trên sân khấu nhà hàng, ban tổ chức lập bàn thờ “Tổ Quốc Ghi Ơn,” và trong nghi thức khai mạc, một số chiến hữu mặc quân phục chỉnh tề đã đứng hai bên bàn thờ giơ tay chào kính khi bài quốc ca VNCH và quốc ca Hoa Kỳ được cất lên. Sau đó, một số niên trưởng của Hội cùng với ông Đoàn Hữu Định đến từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn lên trước bàn thờ niệm hương, tưởng nhớ các chiến sĩ QL/VNCH, đặc biệt các chiến sĩ Nha Kỹ Thuật đã vị quốc vong thân.





Các chiến hữu trong màu áo Nha Kỹ Thuật chào mừng quan khách và đồng đội. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau nghi thức khai mạc, chiến hữu Nguyễn Thành Điểu, người điều hợp chương trình giới thiệu chiến hữu Chung Tử Ngọc, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật lên ngỏ lời chào mừng và cảm tạ sự hiện diện của quý quan khách, các đơn vị bạn và đồng đội có mặt.



Sau vài phút tâm tình cùng các chiến hữu, ông Hội Trưởng nói, “ Đêm nay trong bầu không khí vui tươi, tay bắt mặt mừng, hàn huyên để nhắc lại những kỷ niệm buồn vui của những ngày còn trong quân ngũ. Thay mặt Ban Tổ Chức, tôi xin kính chúc quý quan khách, quý chiến hữu một buổi tối thật vui vẻ, một năm mới Đinh Dậu khang an, hạnh phúc và trong một thoáng xin hãy cùng chúng tôi tưởng nhớ đến những đồng đội xưa, nay không còn nữa và cả những đồng đội còn đang phải sống cơ cực bên quê nhà.”

Sau đó, mọi người cùng nâng ly, chúc nhau một năm mới gặp mọi điều may mắn.







Các niên trưởng Nha Kỹ Thuật niệm hương, tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Nói đến Nha Kỹ Thuật, nhiều người nghĩ đây không phải là một đơn vị tác chiến của QL/VNCH như các binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân v.v.. Nhưng thực tế, các chiến hữu Nha Kỹ Thuật là những chiến sĩ vô cùng gan dạ, can trường và chiến đấu dũng mãnh.



Trong cuộc chiến tranh ngoại lệ, họ được cải danh từ từng đơn vị đến công tác như những trại tiền doanh được gọi là FOB; Nhân viên kiểm soát Bắc cải danh thành CCN, Những toán thám sát có tên gọi như Thăng Long, Bắc Bình, Hải Điểu, Hải Yến, Hải Sư v.v.. Trước đây, họ đảm nhiệm việc nhảy toán ra Bắc, xâm nhập vào ngay giữa lòng địch để thu thập tình hình . Sau này, các chiến sĩ Nha Kỹ Thuật được tổ chức thành từng toán, xâm nhập vào mật khu địch, thám sát để gọi Không Quân và Pháo Binh tiêu diệt. Xem thế đủ biết nhiệm vụ của các chiến sĩ Nha Kỹ Thuật quan trọng và đáng khâm phục dường nào!

Vì nhiệm vụ xâm nhập vào lòng địch nên các chiến sĩ Nha Kỹ Thuật phải cải trang, đôi khi mặc quân phục bộ đội Việt Cộng, mang quân trang, quân dụng, vũ khí như bộ đội; nhờ đó các chiến sĩ Nha Kỹ Thuật không những đã tiêu diệt nhiều đơn vị bộ đội chính quy Việt Cộng, phá tan những kế hoạch tấn công của chúng mà còn cung cấp cho Bộ Tổng Tham Mưu QL.VNCH những tài liệu rất chính xác để tìm cách tiêu diệt chúng.



Trong cuốn Đặc San do Nha Kỹ Thuật ấn hành vào năm 2016 với chủ đề “Nhớ Đồng Đội,” tác giả Nguyễn Văn Hải, một toán viên trong Toán Lôi Hổ đã tường thuật “Chuyến Xâm Nhập Của Toán Thăng Long” một cách chi tiết, thật vô cùng hồi hộp, và bài viết của Hải Đen/SLL viết về Lôi Hổ Đại Úy Nguyễn Cao Vỹ. Chỉ cần đọc hai mẫu chuyện này là có thể biết nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nguy hiểm mà người chiến sĩ Nha Kỹ Thuật phải trải qua và khâm phục sự gan dạ, can trường của những người được mang danh Nha Kỹ Thuật.



Với nhiệm vụ và thành tích lớn lao, nhiều chiến sĩ Nha Kỹ Thuật đã hy sinh giữa rừng già, một số trở thành phế nhân, một số bị địch quân bắt và giam giữ từ thập niên 1950 đến mãi sau năm 1975 mới được thả. Nhưng thật là bất công khi những chiến sĩ Nha Kỹ Thuật lại không được công khai tuyên dương trước Quân Đội, chỉ vì họ thuộc “Chiến Tranh Ngoại Lệ”. Họ được coi là những “Chiến Sĩ Vô Danh” mà một toán viên Nha Kỹ Thuật đã có bốn câu thơ ca tụng:

“Cỏ cây hoa lá phủ thân anh

Dâng hiến đời trai giữa núi rừng

Quê hương luôn khắc ghi hình dáng

Của những người Chiến Sĩ Vô Danh.”

Tuy nhiên, sau 53 năm thành lập Nha Kỹ Thuật và sau 42 năm không còn cầm súng, các chiến hữu Nha Kỹ Thuật tại Nam Cali đã công khai thành lập Hội Ái Hữu trực thuộc Tổng Hội Nha Kỹ Thuật để hàng năm hội ngộ, ôn lại những chuyện buồn vui trong cuộc chiến, nâng đỡ tinh thần, chia vui, xẻ buồn với nhau, và đặc biệt để mỗi người một tay giúp đỡ đồng đội đang sống lây lất bên quê nhà.



Muốn tìm hiểu về Nha Kỹ Thuật xin gọi Hội Trưởng Chung Tử Ngọc: (714) 425-3188, Lê Tinh Anh (949) 378-2052, hay Nguyễn Thiện Tòng (714)234-6927.