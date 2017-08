Các chuyên gia hướng dẫn cách xem nhật thực an toàn

Đeo kính bảo vệ mắt là điều bắt buộc khi xem nhật thực.Vào ngày thứ Hai, nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ sẽ có cơ hội được quan sát hiện tượng nhật thực toàn phần hoặc nhật thực một phần. Trước sự kiện lớn này, giới chuyên gia liên tục nhắc nhở người dân nên có sự chuẩn bị phù hợp. Tiến Sĩ Hossein Ameri - thuộc Viện nghiên cứu mắt của đại học USC Roski, cũng là một bác sĩ nhãn khoa - nói rằng việc bảo vệ mắt khi xem nhật thực là điều hết sức quan trọng. “Bất cứ khi nào bạn nhìn vào mặt trời hoặc nhật thực, mắt bạn đều có thể bị tổn hại,” ông Ameri nói.Tương tự như khi đặt thấu kính dưới mặt trời và tia nắng hội tụ làm cháy giấy, mắt người cũng có một hệ thống thấu kính tương tự, gồm giác mạc và thủy tinh thể. Khi nhìn vào mặt trời, tia nắng hội tụ sẽ làm cháy võng mạc. “Trong những trường hợp nghiêm trọng, tổn thương sẽ tồn tại vĩnh viễn. Cũng giống như tế bào thần kinh, tế bào võng mạc không thể tái sinh,” ông Ameri nói.Tổn thương mắt có thể xảy ra trong vòng vài giây, ông Ameri cho biết. Do đó, việc đeo kính bảo vệ mắt khi xem nhật thực là rất quan trọng. Người dân cần tìm mua các loại kính nhật thực có đủ tiêu chuẩn ISO, là loại kính có in số “ISO 12312-2.”Các chuyên gia cũng khuyên không nên dùng các chiếc kính đã quá cũ, được cất giữ nhiều năm. Ngay cả khi mua kính mới, người dùng cũng nên kiểm tra xem kính có vết trầy hoặc có bị thủng hay không. Những chiếc kính có tì vết sẽ không an toàn khi sử dụng. Ngoài ra, các loại kính mát thông thường sẽ không đủ để bảo vệ mắt khi nhìn nhật thực, cho dù đặt nhiều lớp kính chồng lên nhau. Kính xem nhật thực đủ tiêu chuẩn được bán tại các cửa hàng như 7-Eleven, Walmart, hoặc được phát miễn phí ở các thư viện.Miền Nam California sẽ không có nhật thực toàn phần, mà chỉ có nhật thực một phần, trong đó, mặt trời sẽ bị che khuất 60%. Nhật thực bắt đầu lúc hơn 9 giờ sáng, và đạt tối đa 60% lúc 10:21 sáng. Sau đó, nhật thực giảm dần và kết thúc lúc 11:45 sáng.