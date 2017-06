Các đại học California nhận được tiền tặng nhiều nhất từ người giàu

Sinh viên đi bộ gần tháp Sather Tower tại trường University of California at Berkeley. (Justin Sullivan/ Getty Images)Những người Mỹ thượng lưu đang tặng nhiều tiền hơn bao giờ hết cho các trường đại học hai năm và bốn năm, và hình như họ đặt biệt chú ý tới California.Theo dữ kiện của Chronicle of Philanthropy, trong năm 2016 California nhận được $1.83 tỷ Mỹ kim, trong tổng số những khoản tiền hiến tặng ít nhất $10 triệu trở lên. California đứng đầu danh sách những nơi nhận tiền hiến tặng, so với tất cả các tiểu bang khác.Vào năm ngoái, ông Philip Knight, người đồng sáng lập công ty giày Nike, tặng $400 triệu cho Đại Học Stanford. Đây là số tiền lớn nhất mà một trường đại học ở California nhận được từ một người hiến tặng.Món tiền $400 triệu chưa hẳn là một khoản tiền lớn. Ông Knight và vợ ông là bà Penny Knight cũng cam kết tặng $500 triệu cho trường đại học University of Oregon. Đây là món quà lớn nhất được trao cho ngành giáo dục đại học.Khoảng 200 nhà hảo tâm mỗi người tặng ít nhất $10 triệu cho các trường đại học cộng đồng và đại học bốn năm trên toàn nước Mỹ. Theo một bản phúc trình của công ty gây quỹ Marts & Lundy cho biết, những những tặng phẩm rất lớn này đã tăng 11% trong năm 2016, lên tới một mức cao kỷ lục là $6.18 tỷ. Hơn 20 nhà hoạt động từ thiện đã tặng $50 triệu cho ngành giáo dục đại học.New York đứng hạng thứ nhì sau California, một phần là nhờ khoản hiến tặng $400 triệu từ Howard và Lottie Marcus. Đôi vợ chồng này là những nhà đầu tư sớm, trong quan hệ hợp tác với công ty Berkshire Hathaway của ông Warren Buffett. Họ đã viết di chúc để lại $400 triệu cho chi nhánh Hoa Kỳ của Đại Học Ben-Gurion của Israel.Những điều trên được ghi nhận trong lúc các trường đại học đang phải vất vả quyên góp từ các cựu sinh viên, theo Council for Aid to Education cho biết (Hội Đồng Hỗ Trợ Giáo Dục) cho biết. Các trường đại học lớn hơn có nhiều may mắn hơn khi lôi cuốn được các nhà tài trợ hết sức giàu có, để bù cho việc hiến tặng đang sụt giảm từ các cựu sinh viên.Dưới đây là những trường ở California nhận được tiền từ những người giàu có:UC BerkeleyUC San FranciscoUC DavisUC Santa CruzSan Francisco State UniversitySan Jose State UniversitySanta Clara UniversityUniversity of the Pacific