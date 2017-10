Các hãng hàng không tăng kiểm tra đối với các chuyến bay đến Hoa Kỳ

Hành khách đưa đồ dùng qua máy soi an ninh tại phi trường.



HOA THỊNH ĐỐN - Bắt đầu từ thứ Năm, các hành khách đặt chỗ trên các chuyến bay quốc tế đến Hoa Kỳ sẽ có thể phải trải qua một cuộc phỏng vấn an ninh ngắn, trước khi họ được lên máy bay.



Các hãng Air France, Lufthansa, Emirates, và Cathay Pacific, xác nhận rằng họ đã bắt đầu phỏng vấn một số hành khách trên một số chuyến bay vào hôm thứ Năm. Nhiều hãng hàng không khác được cho là sẽ sớm áp dụng biện pháp an ninh tương tự. Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong quá trình kiểm tra giấy tờ, tại quầy check-in, hoặc tại cổng lên máy bay, theo các hãng hàng không cho biết.



Hãng Emirates Airlines, hãng hàng không quốc tế lớn nhất thế giới tính theo số chuyến bay, cho biết, bắt đầu từ thứ Năm, hãng sẽ phỏng vấn ở quầy check-in đối với hành khách đi từ phi trường khởi hành, và phỏng vấn ở cổng lên máy bay đối với các hành khách quá cảnh.



Cũng trong ngày thứ Năm, hãng hàng không United Continental thông báo trên trang web của hãng rằng, Bộ Nội An Hoa Kỳ hiện đang yêu cầu tăng thêm các biện pháp kiểm tra an ninh, đối với toàn bộ các chuyến bay quốc tế đến Hoa Kỳ. Các biện pháp an ninh tăng thêm này có thể bao gồm phỏng vấn trước khi bay, và kiểm tra các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại thông minh tiêu chuẩn. Hãng United Continental khuyên hành khách nên đến phi trường ít nhất 3 tiếng trước giờ bay, để thực hiện các thủ tục an ninh.



Các biện pháp mới là một phần của các quy định an ninh, được Bộ Nội An Hoa Kỳ công bố hồi tháng 6, nhằm “nâng cao các thủ tục cơ bản toàn cầu về an toàn hàng không.”



Bộ Nội An cho biết, cơ quan này thắt chặt an ninh đối với các chuyến bay đến Hoa Kỳ, do các nhóm khủng bố vẫn tiếp tục tìm cách tấn công các chuyến bay thương mại, và dự định đưa chất nổ lên máy bay bằng cách giấu vào laptop hoặc các thiết bị điện tử.



Các biện pháp an ninh mới được dự đoán sẽ ảnh hưởng khoảng 325,000 hành khách mỗi ngày, tại 280 phi trường quốc tế ở 105 quốc gia, trên 2,000 chuyến bay thẳng đến Hoa Kỳ.