Các nhóm hận thù ở Mỹ đang gia tăng, California dẫn đầu

Một trung Hồi Giáo bị nhóm thù hận viết lời kỳ thị tại Dearborn, Michigan. (Bill Pugliano/ Getty Images)



QUẬN CAM – Nam California đã dẫn đầu toàn nước Mỹ trong số hội hoặc nhóm hận thù hoặc kỳ thị chủng tộc.



Theo nghiên cứu được cập nhật hàng năm của Southern Poverty Law Center, một trung tâm đặt trụ sở tại Alabama và chuyên theo dõi các nhóm kỳ thị dựa trên chủng tộc, tôn giáo hoặc phái tính và các khuynh hướng cực đoan, một bản đồ cho thấy nước Mỹ đã có số nhóm hận thù gia tăng trong hai năm liên tiếp.

Trung tâm nói rằng mọi yếu tố từ chính trị cho đến khủng bố đều đóng một vai trò quan trọng trong sự việc gia tăng của các nhóm thù hận.



Trung tâm này ghi nhận có sự gia tăng rõ rệt trong các nhóm thù ghét người theo đạo Hồi, và số nhóm đã gia tăng mạnh tại Nam California.



Toàn nước Mỹ đã có 917 nhóm thù hận, tăng 3 phần trăm so với năm 2015.

California, một tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ, đã dẫn đầu danh sách với tổng cộng 79 tổ chức thù hận. Kế đến là Florida với 63, và Texas với 55.



Điều đáng quan tâm là gần phân nửa nhóm thù hận ở California nằm ở Nam California, với 35 tại các hạt Los Angeles, Orange, Riverside và San Bernardino. Quận Cam đã có sự gia tăng đáng kể, từ ba nhóm trong năm 2015 lên tám nhóm trong năm 2016.



Các nhóm hận thù, đặc biệt chống Hồi Giáo, đang tăng mạnh được thúc đẩy một phần bởi cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.



Trung tâm Southern Poverty Law Center (SPLC) cho rằng một số mức gia tăng là bởi Tổng Thống Donald Trump. Trong bản Phúc Trình Tình Báo tam cá nguyệt của họ, trung tâm này mô tả ông Trump là “kích động cánh hữu cực đoan”. Tác giả của bản phúc trình nói rằng những cuộc mít tinh vận động tranh cử của ông Trump “đầy dẫy những lời chỉ trích kịch liệt, chống lại thể chế cố hữu, nhiều bằng bất cứ cuộc mít tinh nào khác của phe cực đoan.”



SPLC xác định nhiều nhóm là một phần của sự gia tăng trong hoạt động cực đoan. Nhưng những nhóm này bác bỏ nhãn hiệu “nhóm hận thù.”



Theo SPLC, số lượng các nhóm thù hận ở Mỹ tăng lên đều đặn, trong phần nhiều của 30 năm qua. Nhưng những nhóm mới xuất hiện, trên danh sách của SPLC trong năm 2016, đều được mô tả một cách chính yếu là những nhóm chủ nghĩa quốc gia người da trắng và các nhóm chống Hồi Giáo.



Mark Potok, một thành viên cao cấp của SPLC vào là tác giả của bản phúc trình, viết, “Cho đến nay, sự thay đổi đáng kể nhất là bước nhảy vọt khổng lồ trong những nhóm thù hận chống Hồi Giáo.” Bản phúc trình nói rằng các nhóm thù hận ở Mỹ tăng lên gần gấp ba, từ 34 nhóm trong năm 2015, lên tới 101 nhóm ghét Hồi giáo trong năm ngoái.



Trong những nhóm mới thêm vào, có gần 50 nhóm là các chi hội địa phương của tổ chức ACT for America (Hành Động Vì Nước Mỹ). Nhóm hoạt động chống Hồi Giáo này nói rằng Michael Flynn là một thành viên hội đồng của họ. Trong tuần này, ông Flynn đã từ bỏ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Trump,



Ông Potok lập luận rằng lối ngôn từ của ông Trump, trong suốt cuộc vận động tranh cử, làm cho nhiều người sợ hãi, sau khi xảy ra những cuộc tấn công khủng bố ở Âu Châu, California, và Florida. Trong số những điều ông nói, có những lời kêu gọi ban hành một lệnh cấm nhập cư, từ một số quốc gia có đa số dân chúng theo Hồi Giáo, những lời đề nghị rà soát ý thức hệ của những người tìm cách vào Hoa Kỳ, và những lời tố cáo rằng những người Mỹ theo Hồi Giáo chứa chấp những kẻ khủng bố.



Ông Potok viết rằng lối ngôn từ của ông Trump đã giúp thúc đẩy một đợt gia tăng trong thái độ chống Hồi Giáo. Qiaan điểm của ông Potok được chia sẻ bởi nhiều nhóm khác ủng hộ dân quyền. Trong số đó, có Liên Minh Các Quyền Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ, và Hội đồng Quan Hệ Hồi Giáo-Mỹ.



Giảm bớt đi là những chiếc áo choàng công khai của nhóm Ku Klux Klan, và những phù hiệu Đức Quốc Xã, đôi khi được gắn liền với những nhóm thù hận cực đoan: số lượng các phân hội KKK đã giảm 32 phần trăm, và việc sử dụng các biểu tượng đã giảm bớt, để đi theo một lối tiếp cận “trí tuệ” hơn, theo ông Potok viết.



Hiện thời nổi bật hơn là những nhóm lúc đầu được thành lập với tư cách là những viện nghiên cứu và những tổ chức phi lợi nhuận, và sự xuất hiện có tương quan của “cánh hữu thay thế”. SPLC lập luận rằng cánh hữu này là một “việc đặt lại nhãn thiệu cho chủ trương thượng tôn người da trắng, vì những mục đích quan hệ công chúng.”



Các nhóm dân quân bên trong phong trào Patriot, chẳng hạn như anh em Bundy, cũng giảm bớt 40 phần trăm, theo SPLC cho biết. Anh em Bunday chiếm giữ quyền kiểm soát một khu ẩn náu của động vật hoang dã ở Oregon.



Trong số những nhóm mới xuất hiện trên danh sách năm 2016, có các nhóm dân tộc chủ nghĩa trắng, như Identuty Evropa trong khuôn viên đại học ở California, và 29 câu lạc bộ được thành lập bởi trang web Tân Đức Quốc Xã Daily Stormer được nhiều người ưa chuộng. Trang web này đã thay đổi tựa đề của nó, từ “The World's Most Visited Alt-Right Web Site” (Trang Web Cánh Tả Thay Thế Được Xem Nhiều Nhất Thế Giới), đổi thành “America's #1 Most-Trusted Republican News Source (Nguồn Tin Cộng Hòa Được Tin Cậy Nhất Của Hoa Kỳ). Việc đổi tên xảy ra vào ngày kế tiếp ngày bầu cử.



SPLC báo động về “những số lượng gia tăng của những phần tử cực đoan cánh hữu. Họ hoạt động chính yếu trong không gian điện toán, cho đến khi, trong một số trường hợp, họ ra tay hành động trong thế giới thực.” Chẳng hạn như Dylann Roof, kẻ đã giết chín người trong một ngôi nhà thờ của người da đen ở Charleston, South Carolina, sau khi tìm thấy nguồn cảm hứng trong những tài liệu tuyên truyền trên mạng internet.



FBI cho biết họ không điều tra về các tổ chức được SPLC gọi là “những nhóm thù hận,” hoặc những nhóm khác, trừ khi cơ quan này có lý do để tin rằng một người cụ thể dính líu vào hoạt động tội phạm.

Carol Cratty, một phát ngôn viên của FBI, nói, “FBI không thể bắt đầu một cuộc điều tra hoàn toàn dựa trên chủng tộc, sắc dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, của một cá nhân, hoặc việc hành sử các quyền trong Đệ Nhất Tu Chính Án. Chúng tôi vẫn cam kết bảo vệ những quyền ấy cho mọi người Mỹ.”

Sự gia tăng trong số lượng những nhóm chống Hồi Giáo và những nhóm quốc gia chủ nghĩa của người da trắng, xảy ra trùng hợp với điều mà các nhà lãnh đạo Hồi Giáo và dân quyền mô tả là một mức gia tăng đang diễn ra, trong những vụ sách nhiễu và bạo động chống Hồi giáo. FBI cho biết có một mức tăng 60 phần trăm, trong những vụ tội phạm hận thù nhắm mục tiêu vào những người Hồi giáo trong năm 2015. Chưa có sẵn số liệu thống kê cho năm 2016.



SPLC cho biết họ đã ghi nhận 1,097 “vụ thiên vị”. Trong số đó, có một số báo cáo cũ về sách nhiễu và lăng mạ, cũng như những vụ phạm tội bao gồm việc phá hoại và tấn công, trong suốt 34 ngày đầu tiên sau khi ông Trump đắc cử. Theo tổ chức này cho biết, trong số những vụ ấy, có hơn một phần ba “trực tiếp nhắc đến ông Trump, khẩu hiệu của ông 'Hãy Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại', hoặc những lời phát biểu mang tiếng của ông về việc chụp lấy bộ phận sinh dục phụ nữ.”