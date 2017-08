Các nhóm thù hận, kỳ thị gia tăng khắp nước Mỹ, California dẫn đầu

Người Mỹ bị chia rẽBên trái là những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump đang tranh cãi với những người muốn truất phế ông Trump, trong một cuộc đụng độ tại thành phố Los Angeles trong tháng Bảy vừa qua. Theo nghiên cứu mới nhất, California đang có nhiều nhóm thù hận nhất nước Mỹ, và hầu hết những nhóm này ủng hộ ông Trump. (David McNew/ Getty Images)LOS ANGELES - Lòng hận thù vì chủng tộc, tôn giáo đang tăng cao trên khắp Hoa Kỳ, và tiểu bang California trở thành vùng đất rộng lớn cho các nhóm thù hận sinh sôi nảy nở.Vụ bạo động chết người vào cuối tuần qua tại Charlottesville, Virginia, đang làm nổi bật lên xu hướng rất nguy hiểm này.Trong một bản phúc trình mới được công bố tuần này, trung tâm Southern Poverty Law Center ước tính có 917 nhóm thù hận đang hoạt động trên toàn quốc.California đứng đầu danh sách đó với 79 tổ chức, từ những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng, cho tới những phong trào chống LGBT (đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới tính).Lối ngôn ngữ nảy lửa của những nhóm này được bảo vệ chiếu theo Đệ Nhất Tu Chính Án. Tuy vậy, thành phố Los Angeles City đang ra tay hành động chống lại một số tội phạm liên quan đến những người thượng tôn da trắng hoạt động bên trong ranh giới thành phố.Công tố viên Mike Feuer của Los Angeles City nói với đài KABC, “Văn phòng chúng tôi sẽ không ngưng nghỉ, trong việc nhắm mục tiêu vào những người mà chúng tôi cho là có dính líu vào hoạt động của băng nhóm thượng tôn da trắng, vốn là một hoạt động tội phạm.”Vào ngày thứ Hai, văn phòng của ông Feuer nộp đơn kiện ba thành viên của một băng nhóm tội phạm theo xu hướng thượng tôn da trắng.Thành phố này nói rằng một ngôi nhà ở khu Canoga Park là nơi tụ họp cho băng nhóm đó và hoạt động ma túy đang diễn ra của họ. Thành phố đã bắt giữ nhiều người, và thi hành bốn trát tòa ra lệnh khám xét, liên quan đến hoạt động ma túy tại ngôi nhà ấy.Trong khi California đứng hạng thứ nhất trên toàn nước Mỹ với 79 nhóm hận thù hoạt động tích cực, thì Florida đứng thứ nhì trong số các tiểu bang, với 63 nhóm hận thù đang hoạt động.Ông Brian Levin, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Hận Thù Và Chủ Nghĩa Cực Đoan, thuộc viện đại học Cal State San Bernardino, đưa ra nhận xét, “Chúng ta đang chứng kiến việc tụ tập, thành thạo về công nghệ hơn và trẻ trung hơn, của các nhóm thù hận. Hiện nay họ trở thành một lực lượng chính trị xã hội thống nhất.”Ông Levin nói rằng các nhóm hận thù không những được tổ chức đàng hoàng hơn, mà còn trở nên bạo động nhiều hơn. Tính từ tháng 12, 2015, có hơn hai chục cuộc biểu tình công khai bạo động ở California, làm cho nhiều người bị thương hoặc bị bắt giữ.Trong số đó, có một cuộc xuống đường của nhóm Ku Klux Klan ở Anaheim vào tháng Hai năm 2016, trong đó có ba người bị đâm và nhiều người khác bị bắt.Trong khu vực Sacramento, bản phúc trình nêu tên sáu nhóm thù hận đang tích cực hoạt động: Golden State Skinheads, một nhóm đầu trọc kỳ thị chủng tộc, Traditionalist Worker Party, một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, Pacific Justice Institute và Verity Baptist Church, cả hai nhóm đều chống LGBT, và As- Sabiqun cùng với European-American Evangelistic Crusades, hai nhóm thù hận nói chung.Theo tin của báo Herald Miami tại Florida, bản phúc trình của Southern Poverty Law Center được đưa ra sau khi Heather Heyer, 32 tuổi, bị giết chết ở Charlottesville, Virginia, trong một cuộc biểu tình “Unite the Right” (Đoàn Kết Cánh Hữu) do các nhóm thượng tôn da trắng tổ chức. Họ kéo nhau xuống đường mang theo cờ Đức Quốc Xã và cờ Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ, hô vang khẩu hiệu “Heil Hitler” (Hitler Muôn Năm), và trong một số trường hợp, mang theo súng trường bán tự động.Vào ngày thứ Bảy, James Alex Fields Jr., 20 tuổi, cư ngụ tại Ohio, đã lái chiếc xe Dodge Challenger đâm thẳng vào đám đông các hoạt động viên đang biểu tình phản đối nhóm ủng hộ Đức Quốc Xã trong cuộc mít tinh ở Charlottesville, giết chết Heyer và làm cho ít nhất 35 người khác bị thương, theo cảnh sát cho hay. Fields có quan hệ với các nhóm Tân Đức Quốc Xã.