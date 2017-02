Các tài tử đeo nơ xanh để ủng hộ hội tranh đấu cho dân quyền

Các tài tử đeo nơ xanh trong đêm phát giải Oscar tại Hollywood.

Chưa khi nào giới làm nghệ thuật dính sâu vào chuyện chính trị như năm nay. Hết màn các tài tử gạo cội tổ chức biểu tình, giới nghệ sĩ ủng hộ di dân bất hợp pháp, minh tinh màn bạc phản đối tổng thống, nay tới lượt những người được đề cử giải Oscar đeo nơ xanh để ủng hộ ACLU, một hội tranh đấu cho những người dân bị đối xử bất công trong xã hội Hoa Kỳ.



Có mặt trên thảm đỏ, nhiều ngôi sao "yểu điệu thục nữ" khoe xiêm y rực rỡ và trên tất cả là khoe chiếc nơ xanh gắn trên ngực áo. Trong số những người này có Lin-Manuel Miranda và mẹ anh là ngôi sao Ruth Negga trong phim "Loving." Ngoài ra còn có Karlie Kloss, đạo diễn Barry Jenkins, ca nhạc sĩ Sting, Karla Welch, Brie Larson, Rebecca Keegan và nhiều nữa.



Theo báo Hollywood Reporter, nơ xanh là dấu hiệu của sự đoàn kết đối với ACLU là một tổ chức phi lợi nhuận và phi đảng phái. Tổ chức này được thành lập gần 100 năm nay, nhằm bênh vực và bảo vệ quyền tự do và dân sự, được Hiến Pháp và luật pháp Hoa Kỳ bảo đảm.



Trong đêm Thứ Bảy, đêm trước ngày phát giải thưởng Oscare, nam diễn viên Casey Affleck của phim "Manchester by the Sea" đeo nơ xanh khi tham dự và đọc phát biểu tại giải Independent Spirit Awards.