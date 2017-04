Cách "lấy điểm" cho buổi hẹn hò đầu tiên

Bài ĐOAN TRANGBạn vừa làm quen được một nàng, và đang có ý định cho một buổi hẹn hò, nhưng bạn lúng túng chưa biết chuẩn bị thế nào để gây ấn tượng tốt với người đẹp. Chẳng có một khuôn mẫu nào cả, nhưng đừng lo, hãy tham khảo những gợi ý dưới đây, hy vọng bạn sẽ lấy được “điểm” cho buổi hẹn hò đầu tiên, và chắc chắc cho một cuộc hẹn lần sau.Nếu nàng là người hướng nội, nói chuyện nhỏ nhẹ, nên hẹn đến một địa điểm vắng, yên tĩnh. (Getty Images)Có 95% phụ nữ muốn được nghe bạn khen ngợi vẻ ngoài của họ. Đó là kết quả một khảo sát trên trang Flirt (Tán Tỉnh), và được đa số bạn trẻ đồng tình. Khảo sát này cũng cho thấy rằng phụ nữ thích nam giới nên thể hiện thành ý bằng cách gọi phone hay nhắn tin nhắc về cuộc hẹn, ít nhất là một ngày trước đó.Một thống kê ở Anh cho thấy nhiều bạn gái trả lời là thích màu áo tím hay trắng khi được hỏi “Bạn thích nam giới mặc áo màu gì khi ngỏ lời hẹn với bạn?” Trong khi đó, chàng trai mặc màu xanh dương và hồng lá kém “hợp nhãn” nhất. Bên cạnh đó, quần jeans cũng được ưa chuộng để mặc khi ngỏ ý hẹn hò, theo một khảo sát của Đại Học Miami, tiểu bang Ohio.Thật ra, màu sắc còn tùy thuộc vào văn hóa và xu hướng thời trang khác nhau ở các khu vực. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nêu ra rằng vấn đề ăn mặc của bạn nam sẽ có ý tác động nhất định lên câu trả lời đồng ý hẹn hò tiếp hay không của nàng. Ăn mặc tươm tất, không quá cầu kỳ cũng không quá luộm thuộm, có lẽ bạn sẽ ghi được điểm cộng đầu tiên trong mắt đa số các cô gái.Hãy lắng nghe lúc nàng nhận lời mời. Nếu cô nàng nói chuyện nhanh và hơi lớn tiếng, trong khi nói lại dùng những từ mang tính chất tự tin như “chắc chắn,” “tuyệt đối,” cách nói chuyện lưu loát, dùng nhiều từ nối, thì cô bạn này có lẽ là một người hướng ngoại, theo một nghiên cứu ở Hòa Lan.Đối với tuýp người hướng ngoại, họ thích hòa mình vào không khí náo nhiệt, đông người. Do vậy, bạn nên sắp xếp cuộc hẹn ở một nhà hàng hay quán phố đông đúc, một quán bar vào giờ nhộn nhịp, chắc hẳn bạn sẽ làm hài lòng cô bạn này.Ngược lại, nếu cô ấy sử dụng các từ “có lẽ,” “không chắc lắm,” cộng với lối nói chuyện từ tốn, chậm rãi, ngập ngừng, có lẽ đây là tuýp phụ nữ hướng nội. Các quán vắng, yên tĩnh, không gian riêng tư thì thích hợp hơn cho cuộc hẹn lần đầu với cô bạn gái này.Bất kể bạn hẹn nàng hướng nội đi đâu, phải chắc rằng không gian điểm hẹn không quá tù túng, trần nhà không quá thấp. Bởi kiểu kiến trúc này khiến bạn gái có cảm giác căng thẳng, bó buộc, rất khó để khiến cô ấy cởi mở khi trò chuyện. Kết quả là có thể cô ấy sẽ không muốn gặp lại bạn trong một cuộc hẹn khác. Đây là nhận định từ một nghiên cứu khác của các nhà tâm lý tại Hòa Lan.Lời khuyên cho bạn là hãy nghĩ trước về những chủ đề phù hợp. Sự bỡ ngỡ trong những cuộc hẹn đầu thường khiến cho câu chuyện bị tắc nghẽn, và hậu quả của nó là một cuộc hẹn “không lời” thường không đi đến một mối quan hệ lâu dài.Tìm hiểu trước đôi chút về nàng là chìa khóa thành công, điều này giúp cho bạn dẫn dắt câu chuyện ở chừng mực mà cả hai cảm thấy thoải mái trong khi trò chuyện.Theo một khảo sát trên trang OkCupid.com, câu hỏi được hàng trăm triệu người đồng tình chọn là câu nên hỏi nhất là "Em có đi du lịch nước ngoài một mình bao giờ chưa?" Tuy nhiên, những câu hỏi khác liên quan đến sở thích cũng được nhiều người áp dụng. Ví dụ: Em thích ăn món gì nhất? Loại phim nào em thường xem? Những chủ đề này giúp phá vỡ không gian yên ắng, đặc biệt là khi cả hai không biết nói gì thêm.Chỉ ngồi và lắng nghe là chưa đủ, nếu bạn muốn thiết lập mối quan hệ lâu dài, bạn nên chia sẻ một ít thông tin về bản thân, ngay từ cuộc hẹn đầu. Đây là kết quả từ nghiên cứu của Đại Học Illinois. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng: Việc trao đổi những thông tin về bản thân như sở thích, quan điểm sống hay cách bạn suy nghĩ về công việc sẽ giúp hai người dễ dàng tìm thấy những điểm chung. Đó là cơ sở cho những tìm hiểu sâu hơn trong tương lai.Phụ nữ sẽ “mất hứng thú” với dạng đàn ông tỏ ra quá quan tâm, quá thân mật vào thời điểm quá sớm trong một mối quan hệ. Đó là kết quả trong một nghiên cứu ở Do Thái. Nhóm nghiên cứu này lý giải rằng, phụ nữ cảm thấy người đàn ông kia quá dễ dãi, và họ không mấy tin vào tình cảm đó. Bản chất của phái đẹp hay nghĩ xa hơn khi đứng trước một mối quan hệ tình cảm, và khi gặp tình huống này, họ sợ phải thất vọng về sau. Tốt nhất, nam giới nên thể hiện sự ga lăng, tế nhị, và giữ một khoảng cách nhất định.Tạp chí Journal of Social and Personal Relationships thực hiện một nghiên cứu xã hội và kết luận: Nam giới không nên để phone trên bàn khi đang hẹn hò. Nhóm nghiên cứu lý giải rằng chiếc điện thoại gợi cho cả hai nhớ rằng họ có rất nhiều mối quan hệ xã hội khác, và hai người đang có cuộc sống riêng. Điều này làm giảm đi sự thân mật, gắn kết giữa đôi bạn.Mặt khác, để cho cuộc hẹn được lãng mạn, chiếc phone cũng nên cài đặt rung, cất trong túi quần, và tránh sử dụng nó quá nhiều lần. Điều này vừa thể hiện sự tế nhị, lịch sự, mà còn cho thấy, bạn thực sự tôn trọng người đối diện và mối quan hệ mà bạn đang xây dựng.Khác với việc chen ngang câu chuyện, cách ngắt lời ở đây là phản hồi lại câu chuyện mà bạn nghe được bằng điệu bộ, cử chỉ và lời nói một cách thích hợp. Nghiên cứu ở Đại học Stanford cho thấy, các cô gái thích kiểu bạn trai thỉnh thoảng lại ngắt lời họ bằng những lời tán đồng như “Em nói rất đúng,” hay nối tiếp lời của họ. Kiểu giao tiếp như vậy thường thấy và quen thuộc ở nhóm bạn gái. Do vậy, nam giới bắt chước cách nói chuyện này một cách thông minh sẽ khiến các nàng cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện.Tuy nhiên nếu bạn không làm được như vậy thì ít nhất đừng tỏ thái độ chán chường hay mất tập trung. Điều ấy dễ khiến cho các cô gái cảm thấy họ không quan trọng với bạn, và họ không thích điều ấy.Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Sex Research cho thấy các cặp trì hoãn và chờ sau ít nhất ba tuần mới quan hệ tình dục thì đạt nhiều thỏa mãn hơn và duy trì quan hệ tình cảm lâu hơn.Quan hệ tình dục có mặt tốt là giúp gắn kết đôi lứa về phương diện cảm xúc. Tuy nhiên, khi tình cảm vừa mới chớm, tình dục đôi khi lại là gánh nặng. Thay vào đó, một bộ phận rất lớn phụ nữ lại rất thích có một nụ hôn tạm biệt thật ngọt ngào, theo khảo sát trên trang Flirt.com. Điều này rất phù hợp và có giá trị với văn hóa phương Đông, bởi phụ nữ cảm thấy họ được trân trọng không vì tình dục, mà vì tình cảm thực sự.