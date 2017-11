Cách ẩn thông báo trên màn hình khóa của Android

Nếu đang sử dụng điện thoại Android, bạn có thể tiến hành ẩn thông báo từ màn hình khóa mà không cần phải root điện thoại bằng các thao tác xử lý khá đơn giản.

Loại bỏ thông báo cá nhân khỏi màn hình khóa

Để xóa thông tin nhạy cảm khỏi màn hình khóa, bạn cần phải mở Settings. Vuốt xuống từ phía trên màn hình điện thoại và bấm vào nút bánh răng.

Khi ở Settings, chọn Lock screen and security, sau đó chạm vào tùy chọn Notifications on the lock screen. Bạn có thể chọn ẩn nội dung hoặc thông báo hiển thị trên màn hình khóa bằng cách chọn Hide content hoặc Do not show notifications tương ứng. Nếu chỉ muốn ẩn thông tin từ một ứng dụng cụ thể, chỉ cần tắt nút bên phải của ứng dụng đó.

Dĩ nhiên, tùy chọn nói trên có thể khác nhau cho mỗi thiết bị Android. Ví dụ, nếu sử dụng thiết bị Nexus, bạn sẽ cần phải vào Settings, sau đó chọn When device is locked. Nếu có điện thoại LG, bạn tìm đến mục có chứa Lock Screen.

Ngoài ra, một cách khác để bạn có thể làm đó là vào Settings > Applications > Application manager > tên ứng dụng quan tâm. Và một khi đã mở ứng dụng, bấm vào Notifications. Ở đây bạn có thể chọn loại bỏ thông báo hoàn toàn hoặc chỉ từ màn hình khóa ứng dụng.

Ẩn thông tin nhạy cảm trên Android Lollipop

Vì vẫn còn một số lượng nhỏ thiết bị Android hoạt động chạy phiên bản Lollipop nên cách thực hiện sẽ khác hơn một chút trong phần truy tìm các thiết lập.

Giống như mọi điện thoại Android, bạn hãy vuốt từ trên xuống và chọn bánh răng để truy cập vào mục Settings, sau đó nhấn vào Sound and Notifications. Ở phía dưới cùng bạn sẽ thấy tùy chọn When device is locked.

Nhấn vào nó và ba tùy chọn sẽ xuất hiện, gồm Show all notification content (hiển thị tất cả nội dung thông báo), Hide sensitive notification content (Ẩn nội dung thông báo nhạy cảm) và Don’t show notifications at all (Không hiển thị thông báo nào cả). Chỉ cần nhấn vào tùy chọn quan tâm và nó sẽ được áp dụng ngay lập tức.

Kiến Văn

Ảnh chụp màn hình