Cách di chuyển tất cả dữ liệu từ Chrome sang Firefox Quantum

Lưu ý: Hướng dẫn dưới đây được áp dụng cho Chrome nhưng bạn cũng có thể làm những điều tương tự từ trình duyệt Microsoft Edge hoặc Internet Explorer nếu sử dụng chúng.

Di chuyển dấu trang, mật khẩu, lịch sử và cookie

Firefox thường nhắc bạn nhập dữ liệu khi cài đặt lần đầu tiên. Nhưng nếu đã cài đặt Firefox trước đây và bây giờ muốn nhập dữ liệu, bạn sẽ cần phải khởi động công cụ bằng tay. Vấn đề là công cụ Import Browser Data được ẩn bên trong Bookmarks Manager.

Để truy cập Bookmarks Manager bạn hãy nhấp vào biểu tượng thư viện trên thanh công cụ, chọn Bookmarks > Show All Bookmarks hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + B.

Nhấp vào nút Import and Backup trên thanh công cụ và chọn Import Data From Another Browser. Lưu ý: Nếu chỉ muốn nhập dấu trang mà bạn đã xuất từ Chrome hoặc trình duyệt khác dưới dạng tập tin HTML, bạn cũng có thể chỉ cần nhấp vào Import Bookmarks from HTML ở đây và sau đó chọn tập tin HTML.