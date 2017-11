Nguyễn Đạt Thịnh: Cách duy nhất để sống còn

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH



Ông Roger J. Stone Jr. -một cộng tác viên ngắn hạn trong bộ tham mưu của ứng cử viên Donald Trump- công bố trên mạng The Daily Caller -một mạng tin tức của phe Bảo Thủ- là tổng thống không nên công khai sa thải ông biện lý đặc nhiệm Robert S. Mueller III, chỉ vì ông này truy tố ba cựu cộng tác viên trong bộ tham mưu tranh cử của tổng thống.



Việc "không sa thải" chỉ là để mưu cầu chính danh, nhưng trên thực tế tổng thống vẫn phải tìm trăm phương ngàn kế bắt Mueller ngưng cuộc điều tra về nghi vấn cáo buộc tổng thống thông đồng với người Nga trong thời gian tranh cử, vì chặn đứng cuộc điều tra là "Cách Duy Nhất Để Sống Còn" của ông Trump, (Mr. Trump's "only chance for survival.")



The "only chance for survival" là nguyên văn câu nói; và từ câu nói đó, câu hỏi phải đặt ra là "Thật không? Không chặn đứng được việc làm của Mueller là tổng thống không sống còn được à?"

Stone, Bannon, và một vài mưu sĩ nữa trong nhóm "cận thần" của tổng thống, đồng ý với nhau là nguy cơ đó có thật: không loại được Mueller, tổng thống có nguy cơ bị loại; tuy nhiên Stephen Bannon chủ trương phải loại ngay, loại công khai, không cần quanh co, che đậy như Stone đề nghị.



Roger J. Stone Jr.



Và Stephen K. Bannon, hai trong nhiều khuôn mặt "anh chị" trong Tòa Bạch Ốc.

Stone nói như vậy hôm thứ Hai, 30 tháng 10, sau khi Mueller công bố việc truy tố ba cựu cộng tác viên trong bộ tham mưu ứng cử của Trump. Ông đề nghị tổng thống nên dùng một cách gián tiếp để cắt đứt cuộc điều tra -như ra lệnh cho Bộ Tư Pháp mở một cuộc điều tra khác về thỏa ước cho phép người Nga tham gia vào thị trường uranium của Mỹ.



Stone ngưng cộng tác với bộ tham mưu tranh cử của Trump ngày mùng 8 tháng Tám, 2015; ứng cử viên Trump nói ông sa thải Stone, trong lúc Stone nói ông từ chức. Sau đó Stone còn viết bài "The man who just resigned from Donald Trump's campaign explains how Trump can still win" (người vừa từ chức trong bộ tham mưu tranh cử của Donald Trump giải thích vì sao Trump vẫn cứ đắc cử); bài viết đăng trên tờ Business Insider.



Là một trong những tay mưu lược cộng tác với bộ tham mưu ứng cử của Trump, Stone không tạo được thiện cảm và tín nhiệm với những người làm việc chung, nhưng ông ta rất khôn ngoan, đòn phép; đòn điều tra về uranium sẽ buộc Mueller phải ngưng cuộc điều tra cáo buộc Trump thông đồng với Nga, vì trong thời điểm bà Clinton làm ngoại trưởng và ký thỏa ước đó, Mueller làm giám đốc FBI. Trong vai trò đó, Mueller có bổn phận báo động cho Quốc Hội biết những nguy cơ ẩn dấu trong bản thỏa ước; nhưng ông không làm.



Mặt khác của lời Stone khuyến cáo, là câu "Cách Duy Nhất Để Sống Còn" -câu này có đúng không? Có thật Trump không thể "sống còn," nếu biện lý Mueller xin Quốc Hội truy tố ông, như ông ta vừa xin một đại bồi thẩm đoàn của New York truy tố ba cộng tác viên cũ, trong bộ tham mưu tranh cử của Trump?



Ba người bị truy tố là (1) Paul Manafort -nguyên tham mưu trưởng cơ cấu ứng cử của Trump, (2) Rick Gates, một cộng tác viên tín cẩn của Manafort, và (3 ) George Papadopoulos, cố vấn ngoại chính trong bộ tham mưu tranh cử.



Papadopoulos đã phản thùng, chấp nhận cộng tác với công tố viên Mueller, và hai người kia có thể cũng ngả theo ông này để được xử nhẹ hơn.



Trong bảy người có thành tích liên hệ với Nga, hai người đang bị truy tố -Manafort và Papadopoulos- người thứ nhì -Papadopoulos- đã cộng tác; và nếu tổng thống không can thiệp được -bằng cách này hay cách khác- thì Manafort cũng phải trở cờ để tự cứu, vì cáo trạng quá nặng nề của Mueller.



Bảy nhân vật có thể bị truy tố

Lập trường công khai của tổng thống hiện nay là "no collusion" -không hề có thông đồng. Tối thiểu cũng có 41 triệu cử tri đọc tweet ông viết "Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign," Trump tweeted. "But why aren"t Crooked Hillary & the Dems the focus?????" He added, "....Also, there is NO COLLUSION!"



Dịch, "Xin lỗi nhé; nhưng tại sao lại moi móc chuyện cũ đến nhiều năm trước ra như vậy, trước cả thời điểm ông Manafort là một thành viên của lực lượng tranh cử. Tại sao không truy tố con mụ thiếu ngay thẳng Hillary và bọn Dem (Democrates-Dân Chủ) ???? Hơn nữa không làm gì có thông đồng mà mất công tìm kiếm."



Tổng thống nói "There is NO COLLUSION!" Nhưng Mueller đang khui đến vụ con trai và con rể ông gặp một nữ luật sư Nga -tự xưng là cháu tổng thống Nga Putin- ngay tại cơ ngơi Hội Quán Trump của ông. Mục đích cuộc gặp gỡ là xin tài liệu của người Nga về những nhược điểm của Hillary Clinton; điều đó tổng thống không phủ nhận. Ông chỉ không biết việc con ông, rể ông gặp người Nga để xin giúp đỡ hạ đối thủ Hillary là ... thông đồng.



Quốc Hội đã điều tra, công tử Donald Junior cũng đã xác nhận việc cậu và cậu em rể hiện diện trong buổi họp.



Dân biểu Adam Schiff (D-Calif.) gặp gỡ phóng viên truyền thông về việc Quốc Hội nghe Trump J. trình bày cuộc gặp gỡ của cậu với người Nga.

Tổng thống định sử dụng quyền ân xá để tha tội cho ba người đang bị truy tố; quyền hạn đó rất lớn -ông có thể ân xá cho mọi người, kể cả chính bản thân ông. Đó là lý thuyết, trên thực tế, chưa một vị tổng thống nào ân xá cho những cộng tác viên gian lận, giúp mình đắc cử.



Trong giả thuyết tổng thống cứ ân xá như vậy -thì đó cũng chẳng phải là việc "ngược đời" thứ nhất mà ông làm trong 10 tháng ngồi làm việc trong văn phòng Bầu Dục. Không ai tìm được lý do khiến ông không làm, hay không dám làm.



Chắc chắn tổng thống cũng hiểu là Stone và Bannon có lý -ông không triệt Mueller đi, thì ông sẽ bị Mueller diệt; phương pháp triệt Mueller -ký sắc lệnh- lại là việc ông đã khá quen tay; mỗi lần ký xong một sắc lệnh, ông thường hãnh diện phô văn kiện mình vừa ký quanh nửa vòng 180 độ cho phóng viên truyền thông ghi nhận, quay phim và chụp hình.



Lần này, ông nên quay đủ vòng -360 độ- để trình làng bản sắc lệnh ông ký để mở sinh lộ cho chính mình, gia đình mình và vây cánh của mình.

Dân ngu, cu đen chúng tôi xin nhắm mắt vỗ tay và thét ầm lên "four more years," như ngày còn bé đi học hãnh diện chào cờ tam tài và gân cổ hát "Maréchal, nous voilà, devant toi, le sauveur de la France."

Mẫu quốc nào cũng là nước mẹ. Buồn làm gì cho mệt.