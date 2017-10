Cách giới hạn băng thông tải về của Windows Update trên Windows 10

Ứng dụng Settings cũng cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn về bản cập nhật trong nền của Windows Update và theo dõi số lượng dữ liệu mà Windows Update đã tải xuống và tải lên.

Giới hạn băng thông tải về của Windows Update

Để tìm thiết lập này, bạn hãy vào Settings > Update & Security > Windows Update, nhấp vào Advanced Options trong phần Update Settings. Nhấp vào liên kết Advanced options, sau đó chọn Delivery Optimization trên trang Advanced options.

Kích hoạt “Limit how much bandwidth is used for downloading updates in the background” và kéo thanh trượt để đặt giới hạn theo tỷ lệ phần trăm tổng băng thông có sẵn.