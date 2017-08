Cách làm trứng vịt lộn rim me bổ dưỡng

Chuẩn bị nguyên liệu

Trứng vịt lộn

Tỏi, ớt, rau răm, me chín

Đường, nước mắm, dầu điều, muối, tiêu



Cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để có món trứng vịt lộn rim me bổ dưỡng.



Các bước thực hiện:

Cho trứng vịt lộn vào nồi cùng 1/3 muỗng cà phê muối, đổ nước ngập trứng rồi đem luộc.

Sau đó ngâm trứng sơ qua nước lạnh, bóc vỏ sao cho trứng vẫn còn nguyên, đổ nước trong trứng ra để riêng, phần trứng để nguyên.

Rau răm nhặt sạch, rửa sạch một nửa thái mịn, một nửa để nguyên; tỏi đập dập bóc vỏ rồi băm nhuyễn; ớt bỏ hạt, băm nhuyễn. Me chín ngâm nước sôi, nghiền nhuyễn, lọc lấy nước cốt.

Đặt chảo lên bếp cho tỏi vào phi thơm, sau đó cho nước cốt me, nước trong trứng vịt vào cùng với gia vị muối, đường, nước mắm, tiêu vào nấu. Khi hỗn hợp nước me sôi lên thì nếm khẩu vị cho vừa ăn rồi nhấc ra để riêng.



Trứng vịt lộn rim me nên dùng lúc nóng.



Xếp các trứng vịt lộn vào nồi rồi rồi cho nước sốt me vào nấu trên lửa nhỏ liu riu cho đến khi nước sốt me ngấm đều vào trứng vịt. Sau đó, cho ớt và rau răm thái nhuyễn vào nồi trứng, nêm nếm gia vị vừa ăn tắt bếp. Cho trứng vịt lộn rim me ra đĩa, dùng nóng rất thơm ngon, vừa có vị chua chua ngọt ngọt vừa ăn, đậm đà rất hấp dẫn.

An Yên (t/h)