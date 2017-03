Cách pha nước Sassy

Bài VŨ HẰNG

Đọc tựa bài trên, có thể bạn nghĩ rằng đây là thứ nước làm cho body của mình trở nên hấp dẫn, sexy hơn? Hoàn toàn đúng! Mặc dầu cái chữ “Sassy” ở đây chỉ là tên gọi để vinh danh người đã sáng chế ra nó: Cô Cynthia Sass. Sáng kiến của cô đã được nhiều người thử nghiệm và chứng minh là rất có hiệu quả, nên thiên hạ đồng lòng gọi nó là “nước Sassy” cho dễ nhớ, và cũng để cám ơn cô Sass.





Thị trường đã nghe được tiếng kêu cứu của những cái cân mỗi khi chúng ta mới chớm đặt chân lên!



Nguyên là người phụ trách chuyên mục Dinh Dưỡng của tạp chí Prevention rất nổi tiếng, cô Sass đã tìm ra công thức pha chế một thứ thực phẩm giúp cái bụng chúng ta xẹp lại, gọi là “Flat Belly Diet” với ba vòng đẹp như … người mẫu. Có lẽ không mấy ai dám ước mơ làm người mẫu, nhưng Hằng có thể nói chắc ai cũng bị ám ảnh bởi… cái bụng. Chính vì thế, thị trường đã tung ra không biết bao nhiêu sản phẩm được quảng cáo là “ giúp giảm cân” (Có lẽ họ đã nghe được tiếng kêu cứu của những cái cân mỗi khi chúng ta chớm đặt chân lên).

Nói “giảm cân” cho nó thanh một chút, thực ra cũng là nhắm vào cái bụng cả, phải không các bạn? Và không một sản phẩm nào là không chạy hàng như tôm tươi. Nhưng cô Sass thì không có ý bán hàng. Bởi vì, sáng chế của cô chỉ là một kiểu pha chế nước với những nguyên vật liệu rất phổ thông mà ai cũng kiếm được và làm được. Rõ ràng là một thứ mẹo vặt, nhưng ích lợi thì lớn quá.





Nước Sassy có thể giúp chúng ta xuống cân, tạo được ba vòng body đẹp như người mẫu

Ích lợi của Sassy Water

Sassy water làm được việc là vì nhiều lẽ:

- Uống ngon, hấp dẫn hơn nước thường rất nhiều, nhờ đó chúng ta có thể đạt được yêu cầu 8x8 một cách dễ dàng. Đó là mỗi ngày 8 ly nước, mỗi ly 8 ounces (tương đương 2 lít, nửa gallon). Nếu thích, bạn có thể uống thêm, mà không sợ bị “sốc” nước. Cũng xin nhắc với bạn rằng, cơ thể rất cần nước. Nước giúp duy trì tỷ lệ cân bằng chất lỏng, chống lại hiện tượng “giành nước” (water retention) trong cơ thể.



Nhiều khi chúng ta tưởng là đói, nhưng thực sự chỉ là thiếu nước. Thiếu nước, bạn có thể cảm thấy chóng mặt, ngất xỉu, tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng. Thiếu nước lâu ngày, bạn sẽ bị táo bón! Tuy nhiên, luật 8x8 chỉ là con số gợi ý chung chung, áp dụng với người nhỏ con. Nếu bạn to con, hoặc lao động chân tay, bạn lại còn cần nhiều nước hơn.





Cynthia Sass, người sáng chế ra công thức “nước Sassy”



- Sassy water ngon dễ uống mà lại không có Calories. Các bạn còn nhớ Calories chứ? Đây là những đơn vị năng lượng do thực phẩm cung cấp để cơ thể hoạt động. Không đủ năng lượng, chúng ta sẽ không nhắc chân nhắc tay, và thậm chí đầu óc cũng không suy nghĩ được.





Prevention, tạp chí nổi tiếng chuyên dạy cách “o phọc giữ eo”, đã giới thiệu Sassy Water



Trong các quốc gia nghèo, tình trạng thiếu năng lượng dễ xảy ra, làm cho thân thể gầy yếu, da bọc xương. Nhưng đối với đa số chúng ta, do ăn uống quá đầy đủ, chúng ta lại nạp vào quá nhiều năng lượng, khiến cơ thể tiêu thụ không kịp, và để lại rất nhiều năng lượng thặng dư biến thành những vòng mỡ quanh bụng. Bây giờ, calories lại trở thành một tên gọi ám ảnh mà nhiều người muốn tránh. Nếu cũng là một người trong số đó, bạn phải ăn uống thật dè chừng, để có thể giảm số Calories tiếp nạp vào cơ thể xuyên qua thực phẩm. Sassy Water chính là câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.



- Bên cạnh đó, Sassy water còn có những thứ gia vị khác giúp kích thích hệ thống tiêu hóa, làm cho đường ruột của bạn dễ “thông thương” hơn.



Để chuẩn bị vào việc, các bạn cần kiếm một cái bình thật lớn, có thể chứa được 2 lít nước. Làm gì vậy? Để mình có thể pha một lần, uống cả ngày, khỏi cần phải cân đong đo đếm xem đã đủ lượng chưa, cũng như để khỏi phải lịch kịch mỗi lần mỗi pha pha chế chế. Mặc dầu cách làm rất đơn giản, nhưng bình nhỏ hơn sẽ khiến bạn phải ra công nhiều lần. Mời bạn xem tiếp bài sau để bắt tay vào việc nhé.

Vuhang231@yahoo.com