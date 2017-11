Cái chết thứ tư trong loạt giết người bí ẩn tại Tampa

Hình dạng nghi can từng được ghi nhận trong ảnh an ninh tại một bãi đậu xe.

FLORIDA - Một ông 60 tuổi đã bị bắn chết trong khu vực Seminole Heights ở thành phố Tampa. Đây là vụ sát nhân mới nhất mà cảnh sát tin là có liên quan đến ba vụ giết người chưa được giải quyết trước, xảy ra ở cùng khu phố đó trong vòng một tháng qua.



Vào ngày thứ Ba, Thị Trưởng Bob Buckhorn của Tampa nói với đài truyền hình HLN trong hệ thống đài CNN, "Tất cả những án mạng đều ở trong vòng 10 hay 15 khu phố. Và vì vậy cảnh sát sẽ phải dùng hết khả năng của, và hy vọng họ sẽ tìm ra được một manh mối."





Từ bên trái là anh Benjamin Mitchell, anh Anthony Naiboa, cô Monica Hoffa, và ông Ronald Felton, nạn nhân mới bị bắn chết vào sáng thứ Ba tại Tampa.



Về nạn nhân mới nhất, cảnh sát cho biết ông Ronald Felton bị bắn vào lưng trong khi băng qua đường vào khoảng trước 5 giờ sáng thứ Ba. Ông trở thành nạn nhân thứ tư trong một loạt giết người khiến các điều tra viên lo lắng. Họ vẫn ráo riết tìm kiếm manh mối.



Một nhân chứng nhìn thấy vụ nổ súng đó đã mô tả hình dáng nghi can, theo cảnh sát trưởng Brian Dugan của Tampa cho biết. Ông nói, "Khi tôi nói chuyện với cô ấy, cô nói rằng nếu cảnh sát tới sớm hơn chừng năm giây, họ có thể ngăn chặn vụ đó."



Ông Dugan mô tả nghi can là một người đàn ông da đen khá cao, từ 6 đến tới 6 feet 2 inch (từ 1.8 đến 1.9 mét), vóc người gầy và nước da sáng. Nghi can mặc đồ màu đen, đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, và mang một khẩu súng lục cỡ lớn màu đen. Cảnh sát nói họ tin rằng nghi can cũng sống trong cùng một khu phố nơi xảy ra những vụ nổ súng.



Trong tháng qua, cảnh sát nói rằng cả ba vụ giết người dường như ngẫu nhiên, xảy ra trong vòng 11 ngày ở Seminole Heights, đều có liên quan với nhau. Benjamin Mitchell, 22 tuổi, bị bắn chết trước nhà anh vào ngày 9 tháng Mười. Cô Monica Hoffa, 32 tuổi, đã bị giết vào ngày 11 tháng Mười. Một nhân viên thành phố tìm thấy thi thể của cô cách hai ngày sau đó, trong bãi đậu xe trống ở cách nửa dặm từ nơi Mitchell chết.

Anh Anthony Naiboa, một người bị bệnh tự kỷ 20 tuổi vừa mới tốt nghiệp trung học, đã trở thành nạn nhân thứ ba khi anh vô tình lên lầm xe bus và cuối cùng ở trong khu phố có kẻ giết người đó.



Ba nạn nhân này đều có mặt một mình lúc họ thiệt mạng, và được tìm thấy cách nhau trong vòng nửa dặm.

Một khu phố bị đe dọa

Từ khi mấy vụ giết người bắt đầu, cảnh sát đã xông vào khu phố, chặn các cư dân lại để hỏi, và khuyên họ đừng nên đi bộ một mình vào ban đêm. Thị trưởng nói rằng thành phố đã chặt những bụi cây thấp, khai quang các ngõ hẻm, và tăng thêm đèn đường cho khu vực đó.



Vào cuối tháng Mười, các giới chức công bố video không rõ nét cho thấy một người đang chạy ở gần hiện trường nơi Mitchell bị giết, với hy vọng làm cho các nhân chứng xuất hiện.



Việc thiếu manh mối trong vụ án mạng này đã làm nản lòng các giới chức.

Thị Trưởng Buckhorn nói, "Rất bực bội. Chúng tôi có một khu phố bị bắt làm con tin. Chúng tôi có những người tốt sống trong cộng đồng này sợ hãi muốn chết. Chúng ta ở đây trong tháng qua. Bạn không thể đi xa 100 thước mà không bị một cảnh sát viên chặn lại."



Cảnh sát trưởng Dugan xin các cư dân coi lại kiểm tra số vũ khí của họ, để xem có vũ khí nào bị lấy mất hay không.



Trong tháng qua, các viên chức nói rằng họ không xem nghi can đó là một kẻ giết người hàng loạt.

Thị Trưởng Buckhorn nói, "Chúng tôi không dùng từ ngữ 'kẻ giết người hàng loạt', vì chúng tôi không có đủ bằng chứng. Chúng tôi không sợ từ ngữ đó. Nếu chúng tôi nghĩ rằng đó là sự thật, chúng tôi sẽ sẵn sàng dùng từ ngữ đó, nhưng chúng tôi phải nối kết các dấu chấm lại thành một dòng liền."