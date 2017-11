Cái giá phải trả cho người chồng hờ máu lạnh

Mới sáng sớm một ngày đầu tháng 11/2017, phòng xử của TAND TP.Hà Nội đã chật kín người đến nghe xử vụ án giết người. Lẫn trong đám đông ngồi trên băng ghế dài có chị Đàm Thị C. (SN 1969, trú tại cụm 5, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) đang rúm ró, khuôn mặt toát lên vẻ gì đó rất hoảng loạn.

Hỏi ra mới hay, chị C. chính là nạn nhân trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Người phụ nữ này may mắn thoát chết do được người dân gần đó phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên chỉ bị tổn hại 23% sức khỏe.

Bị cáo Tiến bị tuyên 12 năm tù về tội Giết người

Bị cáo Trần Huy Tiến (SN 1965, HKTT tại phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) lầm lũi bước vào phòng xử. Dù mới chỉ ngoài 50 tuổi, nhưng khuôn mặt nhăn nhúm, mái tóc hoa râm khiến Tiến già đi nhiều so với tuổi thực của mình.

Những trang hồ sơ về cuộc đời Tiến được lật ra khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối về mái ấm mà Tiến từng có với người vợ đầu. Vợ Tiến là chị Phan Thị P. (SN 1965) đã sinh cho Tiến hai người con xinh đẹp khỏe mạnh, đủ cả nếp lẫn tẻ, ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Những tưởng khi con cái lớn, vợ chồng Tiến sẽ có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc lẫn nhau thì bất ngờ đến năm 2009, vợ chồng Tiến ly thân bởi những mâu thuẫn vụn vặt. Một năm sau, người đàn ông này quyết định dọn ra ở riêng sau khi mua được một ngồi nhà nhỏ ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đang lúc cô đơn, Tiến gặp mẹ con chị C. Biết được hoàn cảnh éo le của người phụ nữ này vừa ly hôn, đang phải dắt díu hai con gái ra ngoài xã hội bươn trải, Tiến động lòng trắc ẩn và ngỏ ý bảo mẹ con chị C. dọn về sống cùng mình. Thời gian đầu, cuộc sống của họ bình lặng trôi qua. Thế nhưng chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc và cách hành xử bộc phát nhất thời, thiếu suy nghĩ đã đẩy Tiến vướng vòng tù tội.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội, Tiến lí nhí khai, do chị C. vay tiến 60 triệu đồng nhưng bị cáo đòi mãi mà chị này không chịu trả nốt cho mình 30 triệu đồng. Không khí gia đình thường xuyên căng thẳng do những tiếng đấu khẩu, lời qua tiếng lại giữa Tiến và vợ “hờ”. Chán ngán cảnh bất hòa, Tiến nhiều lần đuổi ba mẹ con chị C. ra khỏi nhà nhưng không kết quả.

Tối 20/6/2016, ba mẹ con chị C. chẳng những không chịu dọn ra khỏi nhà Tiến mà còn quyết định nấu cơm ăn riêng khiến Tiến càng thêm tức tối. Ngay tối đó, một trận cãi vã nảy lửa tiếp tục xảy ra, những tiếng la hét, kêu cứu của mẹ con chị C. làm náo loạn cả khu phố. Thế nhưng khi hàng xóm và công an phường đến can ngăn vừa đi khỏi, những tưởng Tiến biết sợ mà bỏ qua thì nào ngờ, người đàn ông tóc hoa râm này lẳng lặng cầm can nhựa đi hút xăng từ xe máy ra với ý định “chết cùng chết”.

Nói đi cũng phải nói lại, để xảy ra nông nỗi này cũng trách giận một phần từ phía chị C. Theo như hồ sơ ghi lại lời khai của người bị hại, khi Tiến đã vào trong nhà ngồi hút thuốc lào, dưới chân là can xăng mà đối tượng vừa hút ra từ xe máy. Mặc cho con gái cảnh báo là thấy Tiến hút xăng từ xe máy ra, chị C. vẫn tiếp tục nói lại: “làm được cái gì, chỉ to mồm, thích chết thì cùng chết”, câu nói càng khiến Tiến phát điên, không kiểm soát được hành vi của mình.

Về phần chị C., sau câu nói thách thức của mình thì mặt cắt không còn giọt máu khi thấy Tiến đứng dậy lạnh lùng khóa trái cửa rồi cầm can xăng hất vào người chị C., tay bật lửa nhưng không cháy do hết ga. Trong lúc chị C. vừa thất thanh kêu cứu vừa giằng co thì Tiến kịp chạy vào bếp lấy một con dao chém liên tiếp những nhát dao oan nghiệt vào người từng “đầu gối tay ấp” với mình khiến chị C. nằm bất tỉnh trên nền nhà. Tiến cũng tự bổ vào đầu mình nhiều nhát để tự sát. Tuy nhiên cà Tiến và chị C. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Tỏ ra vô cùng hối hận về hành vi mình phạm phải, Tiến xin phép HĐXX cho quay xuống xin lỗi mẹ con chị C. Bị cáo nói lúc đó đầu óc không tỉnh táo nên đã có những hành vi bộc phát. Tiến đã nhận ra sai lầm và xin được tòa cho hưởng bản án khoan hồng để sớm được trở về phụng dưỡng mẹ già.

Khép lại vụ án ở giai đoạn sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Huy Tiến mức án khởi điểm của tội danh Giết người, theo khoản 1, Điều 93-BLHS. Theo đó, bị cáo này phải lĩnh 12 năm tù về tội danh trên.

Tư Viễn