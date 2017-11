Cái kết đắng của những mối quan hệ tình ái ‘vượt qua tuổi tác’

Theo các chuyên gia tâm lý, đoạn cuối của những mối quan hệ theo kiểu “phi công trẻ lái máy bay bà già” thường dẫn đến những cái kết không có hậu.

Tội ác của những “phi công trẻ”

Vụ án mạng giết hại người tình hơn mình 15 tuổi xảy ra tại một khu chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Trãi vừa qua là do Phạm Thanh Tùng (SN 1996), quê ở Ninh Bình một cầu thủ bóng rổ kiêm người mẫu gây ra. Tùng khai chỉ vì món nợ 60 triệu đồng, đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân ngay sau khi quan hệ tình dục để cướp tiền và tài sản.

“Phi công trẻ” Phạm Thanh Tùng sau khi gây án sát hại “người tình” đã bị Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân bắt giữ.

Hành vi phạm tội của Tùng rất dã man, tàn bạo và kẻ giết người cướp tài sản đã bị Phòng CSHS – Công an TP.Hà Nội phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Thanh Xuân và lực lượng bảo vệ khu chung cư cao cấp điều tra làm rõ và bắt giữ sau 18 giờ kể từ khi vụ án xảy ra. Lúc bị bắt, Tùng đang lần mò về khu vực huyện Chương Mỹ, Hà Nội để tìm nơi “tá túc” hòng trốn tránh pháp luật.

Hành trình đi tìm những cái kết “đắng” của những cuộc tình kiểu “phi công trẻ lái máy bay bà già”, chúng tôi được biết cho đến bây giờ, chị Nguyễn Minh Tâm (45 tuổi), ở quận Hà Đông, Hà Nội vẫn chưa nguôi căm hận gã “phi công trẻ” đã gieo mầm bệnh vào người mình chỉ vì trót dại…

Là người phụ nữ đã ở độ tuổi trung niên, nhưng chị Tâm, nữ Giám đốc điều hành công ty chuyên cung cấp thiết bị nội thất vẫn giữ được sự trẻ trung trên khuôn mặt và vóc dáng. Tuy nhiên, số phận đã không chiều lòng người nên dù tuổi đã cao, chị Tâm vẫn chưa kết hôn. Tiền bạc, nhà cửa và địa vị chị Tâm có đủ, nhưng vấn đề tình cảm lại quá thiếu thốn. Rồi đến một hôm, công ty nơi chị Tâm làm việc tuyển chọn nhân viên và “tiếng sét” ái tình đã nổ trong tâm trí của nữ Giám đốc tài sắc vẹn toàn này, khi người trúng tuyển là một nam thanh niên đẹp trai, có học vấn cao.

Vài lần được chị Tâm cho đi tiếp khách của công ty, chàng thanh niên trẻ được coi là trợ lý của Giám đốc kém chị Tâm trên 10 tuổi luôn tỏ ra ân cần, chăm sóc cấp trên và đôi lúc vượt quá giới hạn. Cho rằng, anh chàng trêu đùa vì biết mình vẫn “phòng không”, chị Tâm không nghĩ ngợi gì và chỉ đáp lại một cách vô thức. Rồi đến một hôm công ty kỷ niệm ngày thành lập, mọi người chúc tụng nhau bằng rượu bia và trong cơn say chị Tâm đã không kiểm soát được tình cảm, để gã trợ lý vượt quá giới hạn tình cảm cho phép.

Từ lúc đó, cuộc tình “phi công trẻ lái máy bay bà già” giữa chị Tâm và gã nhân viên kết nhịp, nhưng chẳng được bao lâu thì nữ Giám đốc doanh nghiệp phát hiện bị mắc căn bệnh xã hội rất quái ác, có nguy cơ mất mạng. Đến lúc này, chị Tâm bắt gã “phi công trẻ” đi xét nghiệm mới vỡ lẽ anh chàng là “dân chơi” có lối sống thác loạn, nên mắc nhiều căn bệnh xã hội. Choáng váng bởi tin dữ này, chị Tâm rơi vào tình trạng trầm cảm nặng phải nghỉ việc để điều trị bệnh, còn gã “phi công” sau đó đã biến mất khỏi công ty, không để lại dấu vết…

Cảnh giác với quan hệ tình ái qua mạng xã hội

Lần đi du lịch mới đây tại một thành phố biển ở khu vực miền Trung, tôi được biết một “chuyện tình” bi đát. Chỉ vì nhu cầu tình dục quá lớn, người phụ nữ ngoài 40 tuổi đã phản bội chồng, bỏ tiền trả lương tháng cho một nam sinh ở độ tuổi vị thành niên để phục vụ sở thích của mình. Sau nhiều lần vụng trộm ở các phòng trọ, người phụ nữ này muốn “tìm cảm giác mạnh” ngay trên chiếc giường hàng ngày chị ta vẫn ngủ với chồng. Điều gì phải đến đã đến, trưa hôm đó, khi đang thác loạn với “phi công trẻ”, người phụ nữ bị chồng phát hiện và trong cơn cuồng ghen, người chồng bị vợ “cắm sừng” đã dùng dao nhọn kết thúc cuộc đời gã “bồ trẻ” của vợ.

Trao đổi những vấn đề xung quanh các mối quan hệ chênh lệch tuổi tác, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS – Công an TP.Hà Nội phân tích: “Chủ yếu là do nhu cầu tâm – sinh lý, nhiều phụ nữ ở độ tuổi trung niên đã tìm đến những mối “tình trẻ” bất chấp chênh lệch tuổi tác. Ít có những mối quan hệ tình ái kiểu này được tìm hiểu theo cách thông thường, chủ yếu là qua mạng xã hội (facebook, zalo), họ tìm đến nhau tỏ tình và khi đôi bên đã “thông cảm” với hoàn cảnh của nhau là mối quan hệ được gắn kết. Tuy nhiên, những mối quan hệ dạng này thường có những kết cục buồn và nỗi đau chủ yếu tìm đến người phụ nữ khi gặp phải những kẻ xấu, hoặc các đối tượng bệnh hoạn”.

Trưởng phòng CSHS – Công an TP.Hà Nội dẫn chứng thêm một số vụ liên quan đến an ninh trật tự xuất phát từ những cuộc tình kiểu này và nhấn mạnh đến tính chất phức tạp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội.

“Trong vụ án mạng xảy ra tại khu đô thị (KĐT) cao cấp trên đường Nguyễn Trãi, đối tượng gây án và nạn nhân hoàn toàn xa lạ, chỉ quen biết nhau qua mạng Internet và nếu như lực lượng công an không nhanh chóng phát hiện, khẩn trương điều tra kết hợp với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng bảo vệ KĐT, cũng như những thông tin thu thập được từ hệ thống camera an ninh của KĐT này, thì việc điều tra, làm rõ kẻ thủ ác sẽ gặp nhiều khó khăn”, Đại tá Dương Văn Giáp chia sẻ, đồng thời nêu rõ để phòng ngừa những hệ lụy xuất phát từ các cuộc tình chị – em, cần tuyên truyền mạnh mẽ trong xã hội lối sống lành mạnh, với các mối quan hệ tình cảm phù hợp với truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc. Cảnh giác với những mối quan hệ tình ái thông qua mạng xã hội, bởi những người trong cuộc không hề biết rõ về nhau, dễ nảy sinh những vấn đề phức tạp bởi lòng tham hay bất cứ lý do nào khác.

