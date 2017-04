California có người đi bộ bị chết nhiều nhất

Một người đang băng qua đường tại San Francisco. (Getty Images)Theo số liệu được công bố trong tuần, California xếp hàng đầu trong danh sách tiểu bang có nhiều người đi bộ bị giết chết nhất. Một nghiên cứu mới cho thấy điện thoại di động đóng vai trò to lớn về cái chết của khách bộ hành trên toàn quốc.Theo phân tích dữ liệu sơ bộ, tỷ lệ khách bộ hành bị giết chết tăng nhanh hơn tỷ lệ tử vong của người lái xe. Năm 2016 đã có gần 6,000 người chết khi đi trên đường trên toàn quốc, con số cao nhất trong hơn hai thập niên qua.Mặc dù California đứng vị trí đầu bảng, nhưng nếu tính theo dân số tiểu bang, thì California rơi xuống vị trí thứ 13 trong danh sách tỷ lệ tử vong trên 100 người.Có nhiều lý do cho tình trạng này: Số xe hơi tăng lên do nền kinh tế được cải thiện; giá xăng thấp hơn; người đi bộ nhiều hơn để tập thể dục; cộng với các yếu tố môi trường; là nguyên nhân của 11% số người đi bộ bị chết năm 2016. Con số này được chuẩn bị cho Hội Nghị An Toàn Xa Lộ Của Các Thống đốc.Nhưng các nhà nghiên cứu cho biết họ nghĩ rằng yếu tố lớn nhất có thể là tài xế lẫn người đi bộ đều bị phân tâm bởi điện thoại di động và thiết bị điện tử khác, mặc dù điều đó khó khẳng định.Richard Retting là giám đốc tổ chức "Sam Schwartz Transportation Consultants," đồng thời là tác giá của báo cáo, nói rằng việc đi bộ hoặc việc lái xe cũng chỉ chiếm một vài phần trăm, không thể chiếm hết tỷ lệ gia tăng cho các trường hợp tử vong nơi người đi bộ. Trong khi đó, việc nhắn tin cũng như việc sử dụng thiết bị không dây thực sự bùng nổ. Yếu tố duy nhất có thể thay đổi được bi kịch và thảm kịch, là cách cư xử của mọi người khi ra đường.Báo cáo dựa trên dữ liệu của tất cả tiểu bang và District of Columbia cho 6 tháng đầu năm 2016, từ đó suy ra phần còn lại của năm. Báo cáo cho thấy sự gia tăng về con số lẫn tỷ lệ phần trăm cái chết của người đi bộ trong hơn 40 năm qua. Cái chết của người đi bộ có liên quan tới tai nạn giao thông do xe hơi gây ra, tăng từ 11% năm 2006 lên 15% năm 2015.Jonathan Adkins, giám đốc điều hành Hiệp hội An toàn Xa lộ, nói rằng dữ liệu mới nhất cho thấy Hoa Kỳ không đáp ứng được mục tiêu giữ an toàn cho người đi bộ. "Mỗi mạng sống bị lấy đi đại diện cho một người thân yêu không về nhà tối nay. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận."Theo số liệu công bố vào tháng Hai của Hội đồng An toàn Quốc gia, tổng số tử vong do giao thông tăng lên 6%, đẩy con số tử vong của khách bộ hành ở Mỹ lên mức cao nhất trong gần một thập niên, xóa đi sự cải thiện trong thời kỳ suy thoái kinh tế và phục hồi kinh tế.Hội đồng ước tính có hơn 40,200 trường hợp tử vong vì giao thông vào năm 2016. Lần cuối cùng có hơn 40,000 trường hợp tử vong trong một năm là vào năm 2007, trước khi nền kinh tế suy sụp. Trong năm đó có 41,000 ca tử vongTuy nhiên, theo nghiên cứu của ông Retting, cái chết của người đi bộ chạm mức cao nhất, tăng 25% trong giai đoạn 2010-2015. Tổng số người chết vì tai nạn giao thông tăng 6% so với cùng giai đoạn.Kelly Nantel là phát ngôn viên của Hội đồng, nhận xét rằng: "Đi bộ cũng là một cách làm việc. Do đó, không chỉ tài xế chú tâm vào việc lái xe mà khách bộ hành cũng phải chú tâm vào việc đi bộ."Một yếu tố khác giết chết người đi bộ trên vỉa hè là rượu. 34% người đi bộ và 15% tài xế cùng dính líu vào tai nạn giao thông chết người. Tuy nhiên, theo ông Retting, không có dấu hiệu cho thấy khách bộ hành lẫn tài xế thay đổi thói quen uống rượu. Điều này ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong gia tăng.So với dân số, Delaware, Florida và Arizona có mức người đi bộ qua đời cao nhất, trong khi đó, North Dakota, South Dakota và Wyoming có mức thấp nhất.