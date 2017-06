California đồng ý giảm thuế $91 triệu cho 114 cơ sở kinh doanh tạo việc làm

Một đại lý bán xe GM tại Petaluma gần San Francisco. (Justin Sullivan/ Getty Images)SACRAMENTO - Một hội đồng phát triển kinh tế tiểu bang đã chấp thuận một khoản tín dụng thuế $8 triệu Mỹ kim cho hãng chế tạo xe General Motors (GM), trong lúc hãng này muốn mở rộng ban sản xuất xe tự lái tại San Francisco.Tín dụng thuế cho GM là một khoản trong số hơn $91 triệu trong những biện pháp khích lệ California Competes, dành cho 114 công ty, đã được chấp thuận trong một cuộc họp hội đồng tại Sacramento, của cơ quan GO-Biz của Thống Đốc Jerry Brown.Những khoản tín dụng này nằm trong khoảng từ $8 triệu của GM cho tới $20,000 cho MinowCPA Corporation, một công ty kế toán dự định thuê tám người làm việc ở Newport Beach và Santa Ana tại Quận Cam.GM hứa thuê 1,163 nhân viên với mức lương trung bình là $116,000. Theo ông Kevin Kelly, một phát ngôn viên của GM cho biết, San Francisco là trung tâm cho việc nghiên cứu và phát triển xe tự lái của GM, từ khi hãng này mua lại Cruise Automation trong năm ngoái.Các nhân viên mới sẽ bao gồm những chuyên viên thiết kế nhu liệu, những người phụ trách việc cho xe chạy thử trên đường phố, và những chức năng hỗ trợ như các nguồn nhân lực, theo ông Kelly cho biết. Công ty đang thử nghiệm 50 chiếc xe tự lái trên các đường lộ công cộng ở San Francisco, khu vực đô thị Detroit, và Scottsdale ở tiểu bang Arizona.Kyle Vogt, giám đốc điều hành Cruise Automation, nói, “Khi công nghệ xe tự lái đạt độ thành thục, nhu cầu cần tài năng của công ty chúng tôi sẽ tiếp tục tăng lên. Việc tiếp cận với nguồn tài năng thuộc đẳng cấp thế giới, mà Vùng Vịnh San Francisco cung cấp, là một trong nhiều lý do khiến cho chúng tôi dự định mở rộng sự hiện diện của chúng tôi trong tiểu bang này.”Thành viên hội đồng Madeline Janis nói bà lo ngại rằng các đại diện của GM, tham dự cuộc họp qua điện thoại, không thể cho biết có bao nhiêu nhân viên của công ty ở California là phụ nữ. Tuy nhiên, tín dụng thuế đã được đồng thanh chấp thuận.Vùng Vịnh San Francisco đã trở thành một khu vực dẫn đầu cho những công ty muốn sản xuất các loại xe tự lái chạy bằng nhiên liệu thay thế. Trong số đó có Uber và Tesla.Proterra, hãng sản xuất xe bus chạy bằng điện, đã được chấp thuận cho khoản tín dụng thuế $7.5 triệu, để đổi lấy việc thuê mướn 432 người, ở Burlingame và trong thành phố City of Industry ở phía đông của Los Angeles.Khoản tín dụng thuế của Proterra đã được chấp thuận, bất chấp những mối lo ngại được bày tỏ bởi của nghiệp đoàn công nhân ngành thép United Steelworker. Nghiệp đoàn này nói rằng công ty có lẽ sẽ không giữ được những lời cam kết tạo ra công ăn việc làm, đã được hứa hẹn với tiểu bang South Carolina, để đổi lấy những khoản khích lệ về thuế.Thị trường xe bus chạy bằng điện đã chậm cất cánh. Nhưng lúc này Proterra vẫn tồn đọng một khối lượng đơn đặt hàng ,và đang nhanh chóng mở rộng.Các khoản giảm thuế cũng được chấp thuận cho một số công ty công nghệ, trong số đó có Hulu. Dịch vụ trên mạng internet này đã tìm kiếm $4.3 triệu, để đổi lấy 410 nhân viên ở San Francisco, Santa Monica, và Novato. Trong số những công ty công nghệ khác được chấp thuận giảm thuế ít nhất $1 triệu, có trang web giáo dục Course Hero, dịch vụ phiếu giảm giá Honey Science Corporation, hãng sản xuất nhu liệu cho ngành xây dựng Procore Technologies, và ServiceTitan.Renovate America Inc., một công ty cung cấp tài trợ cho năng lượng sạch và việc tiết kiệm năng lượng, sẽ nhận được khoản tín dụng thuế $5.5 triệu, để thuê 542 người ở San Diego County và San Francisco.