California: Mưa, tuyết xuất hiện ở nhiều nơi

KINGVALE – Tuyết đã rơi vào hôm thứ Bảy tại Sierra Nevada, và mưa đã xuất hiện ở vùng phía bắc tiểu bang, khi một cơn bão nhỏ quét qua California. Tuy nhiên, các khu vực bị cháy rừng hồi tháng trước vẫn khô ráo, tránh được nguy cơ lở đất. Vùng Santa Rosa chỉ có 1 phần 5 inch nước mưa từ tối thứ Sáu đến sáng thứ Bảy, và dự kiến sẽ tạnh mưa vào Chủ Nhật. Tại Sonoma County phía bắc San Francisco, các công nhân đã làm việc nhiều ngày liên tục để dựng hàng rào bằng rơm và dọn dẹp tro tàn, gạch đá, nhằm đề phòng mưa lớn gây lở đất.California đã ban hành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe công cộng tại những khu vực bị cháy rừng, do lo ngại các hóa chất cất trữ tại tư gia - rò rỉ ra môi trường từ 9,000 ngôi nhà và cơ sở thương mại bị thiêu cháy – sẽ làm ô nhiễm đất và nguồn nước. Tuy nhiên, trong ngày thứ Bảy, ở Sonoma County chỉ có mưa nhỏ, làm trôi một ít tro bụi xuống vùng chân đồi, nhưng không gây ra lở đất và lũ bùn.Dãy Sierra Nevada, trải dài 400 dặm dọc theo California, nhận 2 đến 6 inch tuyết trong ngày thứ Bảy, và dự kiến sẽ đạt 2 feet tuyết – món quà cho các khu trượt tuyết, vốn đang chuẩn bị mở cửa trong vòng 1 hoặc 2 tuần nữa. Lệnh khuyến cáo bão tuyết vẫn tiếp tục có hiệu lực từ đêm thứ Bảy đến trưa Chủ Nhật tại hồ Tahoe và vùng Sierra. Hai con đường chính chạy băng qua Công viên quốc gia Yosemite đã bị đóng cửa.GORMAN – Người đàn ông bị cáo buộc bắt cóc con trai 2 tuổi trong khu vực Gorman, khiến nhà chức trách phải ra lệnh báo động Amber Alert, đã bị bắt vào hôm thứ Bảy, và em bé đã được trả về cho gia đình một cách an toàn và không bị tổn thương. Jeffrey Gomes, 42 tuổi, và bé Jefferson Gomes, được tìm thấy lúc 11:50 sáng, theo Sở cảnh sát LAPD. Họ cũng từng được nhìn thấy trước đó trong ngày tại phi trường quốc tế LAX. Bé Jefferson bị cha đem đi sau một vụ bạo lực gia đình. Gomes được mô tả là người Hispanic, cao 6 feet, nặng 207 pound. Bé Jefferson được mô tả là châu Á, tóc nâu và mắt nâu.LOS ANGELES - Hãng truyền hình Netflix mới đây đã tuyên bố cắt quan hệ với tài tử Kevin Spacey, hoãn chiếu serie truyền hình nổi tiếng “House of Cards,” và hủy việc ra mắt phim “Gore.” Ngoài ra, hãng sản xuất phim Media Rights Capital cũng yêu cầu Spacey ngừng tham gia đoàn phim “House of Cards,” và kiểm tra lại các cáo buộc từ ít nhất 8 người, tố cáo các hành động không đứng đắn từ Spacey – tài tử 2 lần nhận Oscar.Spacey đóng vai Tổng Thống Hoa Kỳ Frank Underwood trong series “House of Cards,” và vai nhà văn Gore Vidal trong phim “Gore.” Các cáo buộc nhắm vào Spacey, 58 tuổi, xuất hiện lần đầu tiên vào Chủ Nhật vừa qua, khi ông ta bị cáo buộc gạ gẫm tình dục với tài tử Anthony Rapp vào năm 1986, khi đó Rapp mới 14 tuổi, và Spacey 26 tuổi. Spacey trả lời rằng ông ta không nhớ sự việc với Rapp, nhưng xin lỗi nếu như “đã cư xử như lời Rapp mô tả.”Spacey cũng thừa nhận ông ta là người đồng tính. Tuy nhiên, lời thừa nhận này đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi cộng đồng người đồng tính, vì cho rằng việc là một người đồng tính không phải là lý do biện hộ cho việc tấn công tình dục trẻ em. Kể từ lời cáo buộc đầu tiên, đến nay đã có ít nhất 8 người, bao gồm một số người trong đoàn phim “House of Cards,” cũng tố cáo Spacey về các hành động sàm sỡ và gạ gẫm tình dục. Những ngày qua, tin tức về các vụ tấn công tình dục đang làm chao đảo Hollywood, với nhà sản xuất nổi tiếng Harvey Weinstein là kẻ “ngã ngựa” đầu tiên.SANTA MONICA – Một phụ nữ thiệt mạng và 3 người bị thương, khi nhóm người trên 1 xe bus tiệc tùng (party bus) nổ súng bắn vào 1 xe bus tương tự khác, tại trung tâm Santa Monica vào tối thứ Sáu. Vụ nổ súng xảy ra lúc gần 1 giờ sáng thứ Bảy tại khu vực gần đường Ocean và đường Colorado. Theo lời cảnh sát, tranh cãi đã nổ ra giữa 2 nhóm người trên 2 chiếc party bus khác nhau. Và khi 1 chiếc party bus định lái đi, ít nhất 2 người trên chiếc xe bus còn lại đã nổ súng. Ba người trên xe bus và 1 người đứng trên đường đã bị trúng đạn. Một phụ nữ trong độ tuổi 30 đã qua đời sau đó vì vết thương quá nặng. Hai người vẫn còn trong bệnh viện nhưng tình trạng đã ổn định. Nạn nhân thứ 4 chỉ bị thương nhẹ và không cần đến bệnh viện.Sau khi các tiếng súng vang lên, tài xế chiếc bus bị bắn đã vội vã chạy vào Sở cảnh sát Santa Monica đang ở ngay gần bên. Trong khi đó, các cảnh sát tuần tra trên cầu tàu Santa Monica cũng nghe tiếng súng và vội chạy đến hiện trường. Các nghi can trên chiếc xe bus tấn công đã tháo chạy ngay sau sự việc. Cảnh sát đã tìm thấy 4 vũ khí, với 2 khẩu súng nằm gần xe bus, và 2 khẩu súng vất trong một rãnh nước gần xa lộ Pacific Crest. Các nghi can được mô tả là 2 hoặc 3 nam giới da đen. Các nhà điều tra vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu người đã nổ súng. Hiện chưa có nghi can nào bị bắt giữ.Lính Mỹ thiệt mạng tại AfghanistanMột quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng tại Afghanistan vào trưa thứ Bảy, theo thông cáo báo chí của quân đội. Người quân nhân, mà danh tính chưa được tiết lộ, qua đời sau khi bị thương nặng trong một chiến dịch ở tỉnh Logar, phía đông Afghanistan. “Chúng tôi xin gởi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của người anh em đã ngã xuống của chúng tôi,” theo lời Tướng John Nicholson, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ-Afghanistan. “Bất chấp sự kiện bi thảm này, chúng tôi vẫn kiên trì đối với lời hứa của chúng tôi với người dân Afghan, và hỗ trợ họ trong cuộc chiến chống khủng bố.”