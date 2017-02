California, tốt cho người độc thân Ngày Valentine

Xin cho tôi chút tình yêu! (Getty Images)

Sắp đến Valentine Day, Ngày Tình Yêu. Đối với một số người, điều đó có nghĩa là thêm một năm cô độc nữa, sống lủi thủi một mình, không ai tâm sự.



Tuy nhiên, nếu bạn sống ở California, tình trạng không đến nỗi tệ.

Theo WalletHub cho biết, California là một trong những tiểu bang tốt nhất ở nước Mỹ cho những người độc thân.



California là tiểu bang đứng hạng thứ ba tốt nhất trong cuộc nghiên cứu, được xếp hạng thứ nhất cho những cơ hội hẹn hò.



Hai thể loại khác thêm vào số điểm cuối cùng: kinh tế hẹn hò xếp hạng thứ 48; lãng mạn & vui vẻ đứng hạng thứ 27. Điều này đem lại cho California tổng số điểm là 52.79, chỉ đứng hạng sau Washington và Colorado.



Các tiểu bang tệ nhất cho giới độc thân là Arkansas, Alabama và Mississippi, đều đứng hạng chót, vì thiếu những cơ hội hẹn hò, cũng như vì những lý do khác.



Ở Quận Cam, nếu thiếu bạn, xuống phố Bolsa tìm cái gì đó để ăn là bạn sẽ yêu đời lại ngay.

Dưới đây là thứ hạng từ tốt đến tệ cho người độc thân trong ngày Valentine theo WalletHub:

1 Washington

2 Colorado

3 California

4 Montana

5 South Dakota

6 Texas

7 Hawaii

8 Nevada

9 District of Columbia (vùng Hoa Thịnh Đốn)

10 Florida

11 Utah

12 Wyoming

13 Wisconsin

14 Minnesota

15 North Dakota

16 New York

17 Vermont

18 New Hampshire

19 Nebraska

20 Illinois

21 Iowa

22 Oregon

23 Pennsylvania

24 Arizona

25 Idaho

26 Massachusetts

27 Michigan

28 Missouri

29 Virginia

30 Ohio

31 Maine

32 Indiana

33 Georgia

34 New Jersey

35 Oklahoma

36 North Carolina

37 Connecticut

38 Kansas

39 Rhode Island

40 Delaware

41 Louisiana

42 Maryland

43 Tennessee

44 South Carolina

45 New Mexico

46 Kentucky

47 Alaska

48 West Virginia

49 Arkansas

50 Alabama

51 Mississippi