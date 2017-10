California vinh danh tháng Mười, 2017 là Tháng Việt Nam Cộng Hòa

Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn cùng con trai tại Hội Chợ Tết ở Quận Cam. (Janet Nguyen webstite)



GARDEN GROVE - Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn cho biết trong thông báo ngày thứ Năm, 26 tháng 10, rằng Quốc Hội California đã thông qua Nghị Quyết SCR-6, vinh danh tháng Mười, 2017 là Tháng Việt Nam Cộng Hòa. Đây là lần thứ nhì trong hai năm Quốc Hội California thông qua nghị quyết này, do Nghị Sĩ Janet Nguyễn đệ trình. Tháng Mười, 2017 được chọn bởi vì đây là thời điểm đánh dấu kỷ niệm năm thứ 61 Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa.



“Ngoài việc kỷ niệm Việt Nam Cộng Hòa, nghị quyết này còn là sự ghi nhận chung giữa người dân Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, rằng họ đã cùng nhau chiến đấu chống lại chủ nghĩa Cộng Sản,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho biết. “Qua nghị quyết này, tôi không chỉ muốn nhắc nhở người dân California về những người đã hy sinh cho Tự Do Dân Chủ, mà còn là tình trạng vi phạm Nhân Quyền tại Việt Nam hiện nay.”



Ngoài việc kỷ niệm ngày ban hành Hiến Pháp Đầu Tiên của Việt Nam Cộng Hòa, được ký vào ngày 26 tháng Mười, 1956, Nghị Quyết SCR-6 còn công nhận sự cố gắng và can đảm của các quốc gia khắp thế giới đã giúp Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến chống chủ nghĩa Cộng Sản. Nghị quyết này cũng nhấn mạnh sự kiện hơn 58,000 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến, cùng với hơn 1 triệu người, bao gồm các binh sĩ và gia đình, đã hy sinh rất lớn và đóng góp vào công cuộc đấu tranh cho độc lập tự do.



Nghị Quyết SCR-6 cũng bày tỏ lòng tri ân đối với các quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và các giới chức chính quyền, nhiều người đã mất tích hoặc bị bắt, cũng như gia đình của họ đã chịu đựng rất can đảm.

Ngoài ra, trong một cố gắng tạo sự chú ý đối với tình trạng vi phạm Nhân Quyền ngày càng gia tăng tại Việt Nam, SCR-6 đưa ra chi tiết cụ thể về những sự đàn áp đang xảy ra tại Việt Nam, và kêu gọi tất cả cư dân California ghi nhận những căn bản về Tự Do và Dân Chủ mà chúng ta đang có được và tưởng nhớ những hy sinh trong việc thực thi các lý tưởng này.



Vao năm 2016, bà Janet Nguyễn cũng là tác giả của Nghị Quyết SCR-165, vinh danh Tháng Mười, 2016 là Tháng Việt Nam Cộng Hòa.