California xếp hạng gần chót trong các tiểu bang tốt nhất để sống

Bãi biển Venice Beach trong hình chụp đầu năm 2017. California có biển gần nhà, luôn có nắng, nhưng tiền nhà quá mắc nên bị xếp hạng áp chót, chỉ hơn Hawaii, trong bảng xếp hạng nơi dễ sống nhất nước Mỹ. (Bruce Bennett/ Getty Images)



Cuộc sống ở California có những điều kiện khá tốt mà hầu như ai cũng biết: nhiều cơ hội để chơi ngoài trời, luôn có nắng, và dễ dàng ra biển Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, những bất lợi về tài chánh của California cũng phải được cân nhắc, đối với bất cứ ai nghĩ đến việc sinh sống ở đây, như được trình bày trong một bản phúc trình trong tháng Năm vừa qua. Phúc trình cho thấy rằng chỉ có một phần tư trong tổng số cư dân có thể đủ khả năng để mua một ngôi nhà có mức giá trung bình.



Một danh sách do trang web tài chánh cá nhân MoneyRates.com xếp hạng những tiểu bang tốt nhất và tệ nhất để kiếm sống trong năm nay, và xếp California vào hạng kế chót trong nước Mỹ.



Đứng hạng chót là Hawaii, một địa điểm khác cũng được nhiều người ao ước. Tiểu bang này đứng hạng chót trong bảy năm liên tiếp.



Việc xếp hạng này dựa trên năm yếu tố: mức lợi tức trung bình, chi phí sinh hoạt, tỷ lệ thất nghiệp, thuế lợi tức của tiểu bang, và mức an toàn ở nơi làm việc.



Theo MoneyRates.com cho biết, những khó khăn ở California cũng tương tự như ở Hawaii ở điểm là người ta có thể kiếm lương trung bình khá cao, nhưng tiền nhà và tiền sinh hoạt, cùng những mức thuế cũng cao.



Tính theo từng mục cho California: mức lợi tức trung bình ($40,920), thuế tiểu bang đánh trên mức lợi tức trung bình (2.2 phần trăm), tỷ lệ thất nghiệp (4.9%), và những sự việc xảy ra tính trên 100 công nhân (6.0).



Trong khi đó, tiểu bang Washington không có thuế lợi tức, lương kiếm ở đây cũng cao vào hàng thứ tư tại Mỹ ở mức $43,400. Do đó tiểu bang này chiếm vị trí số 1, qua mặt Wyoming từng chiếm hạng này trong năm 2016.

Minnesota đứng thứ nhì, theo sau là Illinois, Texas, và Colorado.



Năm tiểu bang tệ nhất để kiếm sống là Hawaii, California, Montana, West Virginia, và Vermont.