Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Cám dỗ làm những điều xấu là nhưng giây phút không thể tránh được trong cuộc sống. Có những cám dỗ nó cứ ở chung quanh chúng ta, nếu không quyết chiến và không dứt khoát thì nó cứ lảng vảng mãi và làm cho chúng ta thêm mệt người.



Không hiểu thi sĩ Hàn Mạc Tử nghĩ gì khi viết các vần thơ sau đây trong bài thơ “Ra Đời,” là một bài trong tập “Xuân Như Ý”:



Một chiều xanh, một chiều xanh huyền hoặc

Sáng bao la vây lút cõi thiên không

Xuất thế gian chưa có tại trong lòng

Muôn ý tứ say chìm nơi bất giác

Hương cám dỗ mê người trong khoái lạc

A! A! A!

Thiên địa đắm hoang mang…



Những câu thơ này có thể muốn nói lên rằng dường như thế gian cứ say đắm lệch lạc cho tới khi Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người. Nếu có thể đoán như vậy thì chúng ta thấy câu chuyện sa ngã trong vườn địa đàng của ông Adong và bà Evà chính là một sự say đắm lệch lạc hay là một sự thèm khát lệch lạc khi hai ông bà ăn trái cấm. Bởi vì Adong và Evà đã nghe theo lời của con rắn để bất tuân lệnh Chúa cho nên sự đơn sơ và vô tội của con người đã bị biến mất từ đó.





Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. (Getty Images)



Những chiêu cám dỗ của ma quỉ thông thường rất ngon ngọt và dễ nghe. Nếu không có lòng đạo đức, con người dễ sa chước cám dỗ. Vì thế, chúng ta hãy học cùng Chúa Giêsu Kitô Đấng duy nhất có thể chiến thắng ma quỉ. Nếu chúng ta có thể chiến thắng ma quỉ là bởi vì chúng ta nhờ vào danh thánh của Ngài.



Trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này, phương pháp của Chúa Giêsu để chiến thắng ma quỉ, đó là Ngài đã dùng chính Lời Chúa hay lời Kinh Thánh để đối chọi lại với ma quỉ. Khi ma quỉ cám dỗ Chúa Giêsu làm phép lạ biến hòn đá thành bánh để thỏa mãn cơn đói khát sau 40 đêm ngày ăn chay, Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh: “Có lời chép rằng: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.”



Khi ma quỉ cám dỗ Ngài làm phép lạ để biểu lộ quyền năng thì Ngài đáp lại: “Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi.”



Khi ma quỉ cám dỗ Ngài về vinh quang và sự cao sang của thế gian nếu Ngài chịu tùng phục hắn thì Chúa Giêsu đã đuổi hắn đi và nói: “Có lời đã chép: Người phải thờ lậy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài.”



Như thế Chúa dạy chúng ta hãy dùng Lời Chúa hay lời Kinh Thánh để chống trả lại ma quỉ hoặc những cơn cám dỗ. Nhưng chúng ta không thể dùng Lời Chúa nếu chúng ta không học hỏi Lời Ngài dạy trong Thánh Kinh. Bên cạnh việc học hỏi Lời Chúa thì việc ăn chay cầu nguyện sẽ không thể thiếu trong việc chế ngự bản thân.



Ăn chay cầu nguyện sẽ giúp chúng ta thanh luyện chính con người của mình. Không có một chiến thắng nào mà không cần sự chiến đấu. Cầu nguyện giúp chúng ta sức mạnh của ơn Chúa cùng với việc biết hãm mình để chế ngự cái thân xác yếu hèn này, chúng ta có thể chiến thắng những cơn cám dỗ nhờ danh Chúa Giêsu Kitô.



Chúng ta đã bước vào 40 ngày Mùa Chay thánh, là hình bóng của 40 đêm ngày Chúa ăn chay ở trong hoang địa và 40 năm dân Do Thái lưu đày trong sa mạc trước khi vào miền Đất Hứa. Xin Chúa giúp những ngày Mùa Chay thánh này mang lại niềm hoan lạc chiến thắng tội lỗi cho chúng ta. (tnk)