Cám ơn các bạn của ngày 5 tháng 3

Đoàn người xuống đường tại Hà Tĩnh sáng Chủ Nhật vừa qua. (GNsP)Sáng Chủ Nhật vừa qua, người dân tại Sài Gòn, Ban Mê Thuột, Biên Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã đồng loạt xuống đường phản đối Formosa. Trong cùng ngày, những cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại các cộng đồng người Việt ở hải ngoại, nhằm ủng hộ cuộc xuống đường ở trong nước.Vì sự cản trở của nhà cầm quyền, ngăn chặn những nhà hoạt động, cuộc biểu tình không bừng lên trên toàn quốc như sự mong đợi, nhưng cũng bày tỏ khí thế quyết liệt chung của đa số người dân phản đối sự làm ngơ của nhà nước cộng sản trước hậu quả của một hiểm họa môi sinh lớn chưa từng thấy tại Việt Nam.Lời kêu gọi xuống đường này do Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý sống ở Huế đưa ra.Tại Sài Gòn, người biểu tình trong ôn hòa đã bị giải tán tai Nhà Thờ Đức Bà sau một thời gian ngắn tụ tập ở đây.Biểu tình tại Nhà Thờ Đức Bà, Sài Gòn sáng Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017. Cuộc biểu tình này chỉ kéo dài khoảng 10 phút trước khi công an thẳng tay đánh đập mọi người, bắt một số người về trụ sở kể cả hai vụ linh mục. (Hoang Ba Van/ Facebook)Nhiều người có mặt tại khu vực Nhà Thờ Đức Bà đã cầm các băng rôn biểu ngữ viết tay như: “Chúng tôi muốn được làm người,” “Người Việt không được giết dân Việt,” “Đuổi Formosa là trách nhiệm của mỗi chúng ta.” Bài hát “trả lại cho dân” được cất lên trong đoàn biểu tình. Tại các ngã đường gần khu vực Nhà thờ Đức Bà, có rất đông công an, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, lực lượng áo xanh đứng canh gác, dựng rào chặn đường.Xô xát và đánh đập bởi lực lượng công an đã xảy ra tại Sài Gòn. Công an mang xe đến bắt những người tham gia biểu tình vào đồn công an.Trang Tin Mừng Cho Người Nghèo (GNsP) cho biết hai linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn của trang truyền thông này là linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc và Giuse Trương Hoàng Vũ đã bị côn đồ hành hung khi đang đi trên đường. Sau đó linh mục Phaolo Lộc bị đưa về đồn công an phường 7, Quận 3 ngay đoạn đường Trần Quốc Thảo. Sau gần một tiếng câu lưu, hai linh mục đã được thả.GNsP ghi “Cha Lộc và cha Vũ lên án hành vi an ninh chìm đã ra tay trấn áp, có những lời lẽ thô tục xưng mày-tao với các vị Chức sắc Tôn giáo.”Nhiều người dân đã không đến được địa điểm biểu tình tại Nhà thờ Đức Bà. Họ đã đi gần 20 km đến Quận 9, gần khu vực Công nghệ cao và khu du lịch Suối Tiên để biểu tình. Tuy nhiên, họ đã bị nhân viên an ninh xua đuổi.Tại Hà Nội, không khí có vẻ im ắng hơn so với Sài Gòn. Tuy nhiên, những người có tiếng nói khác với nhà cầm quyền vẫn bị giam lỏng tại tư gia. An ninh chìm nổi, công an được huy động đến khu vực tại tượng đài Lý Thái Tổ, nơi người dân tuần hành trong các cuộc biểu tình trước đây.Tại Nghệ An, vào lúc 5 giờ sáng, hàng ngàn bà con giáo dân giáo xứ Mành Sơn và Phú Yên đã chuẩn bị xuống đường biểu tình, phản đối sự xâm lăng của Trung Cộng, phản đối Formosa tồn tại ở VN, yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam.Với đoạn đường khoảng 5 km từ Phú Yên đến Song Ngọc, hàng ngàn bà con giáo dân vui mừng cầm cờ hội thánh, cờ ngũ sắc biểu dương sự thật, công lý và hòa bình sớm được thực thi trên quê hương dân tộc Việt Nam đang lầm than.Một giáo dân tham dự nói với GNsP, “Tôi muốn sự thật được tôn trọng, được bảo vệ. Tôi phẫn nộ trước sự việc công an đã đánh đập cha xứ và giáo dân Song Ngọc một cách bất công, vì thế tôi tham dự để lên tiếng cho sự thật cho công lý.”Tại Hà Tĩnh, công an đã bảo vệ hãng Formosa bằng hàng rào kẽm gai. Người dân giáo xứ Đông Yên cũ từ già đến trẻ cầm băng rôn biểu ngữ tuần hành đến bản doanh Formosa – nơi đã xả thải độc tố ra biển, hủy diệt ngư trường của Việt Nam.Trước cổng công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa có rất đông lực lượng cảnh sát cầm vũ khí chuyên dụng, công an, rào chắn kẽm gai, đứng bảo vệ khu công nghiệp.Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Điệp đã tham gia buổi biểu tình ôn hòa tại Sài Gòn. Anh Điệp, 41 tuổi, từng là thành viên tổ chức Việt Nam Tự Do. Vào ngày 19 tháng 4, 1999 anh Điệp cùng Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Hồng Nhật đã tổ chức thả bong bóng bay có gắn cờ VNCH (cờ vàng ba sọc đỏ) lên bầu trời Thủ Thiêm, Sài Gòn.Vì vụ đó mà vào ngày 21 tháng 4 năm đó, anh bị nhà cầm quyền bắt và rồi kết án 4 năm tù giam với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam."Ngày 21 tháng 4, 2003 Nguyễn Văn Điệp ra tù, tiếp tục lên tiếng đấu tranh dân chủ, tự do cho Việt Nam, và cũng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Cộng.Trước sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền đối với những người biểu tình vừa qua, anh Điệp nói với Dân Làm Báo hôm thứ Hai, 6 tháng 3, "Chúng ta xuống đường là để đòi lại công lý và quyền làm người. Các bạn đừng nên sợ hãi, đừng thấy những gì ngày 5 tháng 3 vừa qua đảng cộng sản Việt Nam cũng như chính quyền Sài Gòn đã đàn áp người dân biểu tình mà trùng bước."Anh đặt ra câu hỏi "Tại sao chúng ta phải sợ họ?" khi "đây là quyền cản bản của chúng ta, chúng ta xuống đường vì tương lai đất nước, vận động của dân tộc này. Đất nước không của riêng ai, không của riêng một tổ chức, cá nhân nào mà của con cháu chúng ta về sau này.Cũng trên mạng Dân Làm Báo ngày thứ Hai, Nguyễn Hoàng Vi kể thêm chi tiết chung quanh cuộc xuống đường qua bài viết với tựa đề Cám ơn các bạn của ngày 5 tháng 3:“Những ngày cận kề 5/3/2017, không khí Sài Gòn trở nên nặng nề bởi những tranh luận về lời kêu gọi biểu tình ngày 5/3. Phần đông anh em hoạt động năng nổ trong phong trào đấu tranh ở Sài Gòn không đồng tình với việc biểu tình. Không đồng tình không phải là với mục tiêu tốt đẹp như đã đưa ra trong lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý mà vì một số dè dặt về ý đồ của những phe nhóm lợi dụng.“Một số nhỏ ủng hộ thì đều bị lực lượng còn đảng còn mình điều động quân canh nhà và ngăn chặn. Đêm trước biểu tình, hầu hết những người hoạt động ở Sài Gòn đều đã bị ngăn chặn không cho ra khỏi nhà. Đầu hẻm nhà tôi hai tên mặc thường phục ngồi canh, lẻo đẽo theo tôi lúc nào cũng có bốn bóng hình luân phiên.“Tôi đinh ninh rằng cuộc biểu tình này khó mà xảy ra ở Sài Gòn. Bỏ mặc những bóng ma lảng vảng trước nhà và đầu hẻm tôi yên giấc ngủ ngon với đứa con nhỏ. Vậy nhưng sáng Chủ nhật, tôi đón chào ngày mới với hình ảnh người biểu tình ở miền Trung và Sài Gòn tràn ngập trên mạng.“Ấn tượng đậm nhất trong tôi là cuộc biểu tình ở Sài Gòn. Tôi không nhìn thấy những gương mặt thân quen của bất kỳ hội nhóm hoạt động xã hội dân sự độc lập nào xuất hiện trong đoàn biểu tình lần này. Những gương mặt mới giương cao biểu ngữ, hô khẩu hiệu dù không đồng đều, không chuyên nghiệp nhưng toát lên tinh thần cương quyết và dũng cảm.“Từ họ, những lời ca quen thuộc Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người... được cất lên để bảo vệ môi trường, đòi tống xuất tập đoàn xả thải Formosa ra khỏi đất nước Việt Nam thân yêu.“Những biểu ngữ giơ cao, những lời hô dũng mãnh, những câu hát nhiệt tình của những nhóm người tuy lẻ loi trong thành phố nhiều người và xe cộ đã vang xa khắp nơi trên thế giới qua sự kết nối của mạng truyền thông xã hội.“Khi bắt đầu có sự trấn áp, tôi đã thấy họ ngồi xuống cùng với nhau và vẫn giương cao biểu ngữ một cách ôn hòa. Rất nhanh chóng, lực lượng còn đảng còn mình đánh tan cuộc biểu tình bằng những pha đánh đập và bắt tất cả lên xe bus. Tôi đã thấy hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô thiếu nữ khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người bị đánh và bị bắt đi. Chỉ 10 phút ngắn ngủi của cuộc biểu tình thôi cũng đủ làm tôi xúc động rơi nước mắt. Vừa thương cho những người bị đánh, bị bắt; vừa phục và kính trọng các bạn, vừa mừng cho cuộc biểu tình đã diễn ra dù không có bất cứ một tổ chức XHDS nào tham dự.“Khi mà cuộc biểu tình nhanh chóng bị dập tắt, những người biểu tình bị bắt đi. Buổi chiều tối, chính những anh chị em hoạt động đã từng lên tiếng phản đối cuộc biểu tình sáng nay đã tập trung lại đi đến sân vận động Tao Đàn (nơi an ninh CSVN bắt những người biểu tình đưa về đây) để đòi người.“Cuộc biểu tình tại Sài Gòn sáng nay đã cho tôi thấy được rằng người dân họ đơn thuần lắm, họ xuống đường theo tiếng gọi của trái tim và lương tri con người. Không một lực lượng nào có thể ngăn cản được bước chân họ, cũng như không một hội nhóm nào có thể thao túng được họ.”